Цитата дня. Про премии в зарплате

Профсоюзы считают, что постоянная часть зарплаты должна составлять не меньше 70% от суммы, и только остальное — премии. Тогда оплата труда будет более достойной.
Зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков сказал так:
«Постоянная доля в заработной плате должна составлять не менее 70%, к чему мы должны двигаться.»
Кроме того, он считает, что надо еще и дополнительно прописать в законе индексацию зарплаты: как это должно делаться и через какие механизмы. Иначе получается, что справедливого роста зарплат с компенсацией инфляции сейчас нет.
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