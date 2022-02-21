Цитата дня. Про премии в зарплате

Профсоюзы считают, что постоянная часть зарплаты должна составлять не меньше 70% от суммы, и только остальное — премии. Тогда оплата труда будет более достойной.

Зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков сказал так:

«Постоянная доля в заработной плате должна составлять не менее 70%, к чему мы должны двигаться.»

Кроме того, он считает, что надо еще и дополнительно прописать в законе индексацию зарплаты: как это должно делаться и через какие механизмы. Иначе получается, что справедливого роста зарплат с компенсацией инфляции сейчас нет.