Самозанятый ИП: что учитывать в работе и как правильно переходить с других режимов. Что спрашивают на форуме «Клерка»‎

Режиму НПД уже далеко не первый год, но вопросы его совмещения с ИП по-прежнему волнуют самозанятых. Как это происходит? Чего нельзя делать, чтобы не налететь на проблемы с налоговой? Разберем несколько вопросов.

Можно ли быть ИП на НПД?

Налог на профессиональный доход — это режим для самозанятых, но закон не запрещает быть одновременно и ИП, и самозанятым.

Это неплохой способ сэкономить, например, на страховых взносах и онлайн-кассе.

Но важно помнить важное различие: совмещать два статуса можно, а вот два налоговых режима — то есть НПД с ОСНО, УСН, ПСН, ЕСХН — нельзя.

Иначе можно попасть в очень неприятную историю — например, налоговики снимут вас как СМЗ с учета задним числом. Об этом недавно писали на «Клерке».

Как совместить правильно?

Что делать, если вы уже ИП и хотите стать еще и самозанятым, рассказала Людмила Ганичева, генеральный директор ООО «Стандарты Аудита»:

— Если ИП применял ОСНО, то с момента регистрации в качестве самозанятого начинает применять НПД.От применения спецрежимов при переходе на НПД нужно отказаться, подав уведомление.

Формы для таких уведомлений:

для УСН по форме по КНД 1150024;

для ЕСХН по форме по КНД 1150027.

— Срок подачи уведомления — в течение 30 дней с момента регистрации в качестве плательщика НПД, — продолжает эксперт. — Если этого не сделать, то регистрация в качестве плательщика НПД аннулируется.

А если вы хотите стать ИП, уже будучи самозанятым? Тут нужно просто подать заявление в налоговую.

Главное — не вести деятельность, которая не подходит под НПД. Тогда учет аннулируют и вас автоматически оставят только ИП на общей системе налогообложения.

Как перейти с патента на НПД?

Этим вопросом поинтересовались на нашем форуме: что делать, если у ИП есть патент, но он заканчивается и дальше ИП хочет стать самозанятым?

— Перейти на НПД с патентной системы налогообложения ИП вправе только после окончания действия патента, либо после уведомления им налогового органа о досрочном прекращении действия патента, — объяснила Людмила Ганичева.

А что с переходом с НПД на патент?

Предположим, вы беспокоитесь, как перейти с НПД на любой другой режим (при этом с учета как СМЗ вас снимут).

На форуме «Клерка» задали такой вопрос:

«Можно ли подать заявление на патент еще находясь на НПД или нужно сначала сняться с учета через приложение „Мой налог“ и только после этого подавать заявление?»

Эксперт «Клерка» Надежда Камышева поясняет: в законе нет запрета подавать заявление на патент, будучи на НПД.

Просто надо перед этим сняться с учета как плательщик НПД.

Отказать в патенте не имеют права.

Можно ли быть самозанятым ИП иностранцу?

Разберем и такую ситуацию:

«Добрый день. Подскажите пожалуйста, гражданин Латвии с ВНЖ зарегистрировал ИП, а сейчас планирует перейти на НПД в статусе ИП. Возможно ли?»

Сразу скажем: регистрация в качестве налогоплательщика НПД для иностранных граждан законом не предусмотрена.

Исключения — граждане стран ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан).