Самозанятый ИП: что учитывать в работе и как правильно переходить с других режимов. Что спрашивают на форуме «Клерка»‎

Режиму НПД уже далеко не первый год, но вопросы его совмещения с ИП по-прежнему волнуют самозанятых. Как это происходит? Чего нельзя делать, чтобы не налететь на проблемы с налоговой? Разберем несколько вопросов.
Можно ли быть ИП на НПД?
Налог на профессиональный доход — это режим для самозанятых, но закон не запрещает быть одновременно и ИП, и самозанятым.
Это неплохой способ сэкономить, например, на страховых взносах и онлайн-кассе.
Но важно помнить важное различие: совмещать два статуса можно, а вот два налоговых режима — то есть НПД с ОСНО, УСН, ПСН, ЕСХН — нельзя.
Иначе можно попасть в очень неприятную историю — например, налоговики снимут вас как СМЗ с учета задним числом. Об этом недавно писали на «Клерке».
Как совместить правильно?
Что делать, если вы уже ИП и хотите стать еще и самозанятым, рассказала Людмила Ганичева, генеральный директор ООО «Стандарты Аудита»:
— Если ИП применял ОСНО, то с момента регистрации в качестве самозанятого начинает применять НПД.От применения спецрежимов при переходе на НПД нужно отказаться, подав уведомление.
Формы для таких уведомлений:
- для УСН по форме по КНД 1150024;
- для ЕСХН по форме по КНД 1150027.
— Срок подачи уведомления — в течение 30 дней с момента регистрации в качестве плательщика НПД, — продолжает эксперт. — Если этого не сделать, то регистрация в качестве плательщика НПД аннулируется.
А если вы хотите стать ИП, уже будучи самозанятым? Тут нужно просто подать заявление в налоговую.
Главное — не вести деятельность, которая не подходит под НПД. Тогда учет аннулируют и вас автоматически оставят только ИП на общей системе налогообложения.
Как перейти с патента на НПД?
Этим вопросом поинтересовались на нашем форуме: что делать, если у ИП есть патент, но он заканчивается и дальше ИП хочет стать самозанятым?
— Перейти на НПД с патентной системы налогообложения ИП вправе только после окончания действия патента, либо после уведомления им налогового органа о досрочном прекращении действия патента, — объяснила Людмила Ганичева.
А что с переходом с НПД на патент?
Предположим, вы беспокоитесь, как перейти с НПД на любой другой режим (при этом с учета как СМЗ вас снимут).
На форуме «Клерка» задали такой вопрос:
«Можно ли подать заявление на патент еще находясь на НПД или нужно сначала сняться с учета через приложение „Мой налог“ и только после этого подавать заявление?»
Эксперт «Клерка» Надежда Камышева поясняет: в законе нет запрета подавать заявление на патент, будучи на НПД.
Просто надо перед этим сняться с учета как плательщик НПД.
Отказать в патенте не имеют права.
Можно ли быть самозанятым ИП иностранцу?
Разберем и такую ситуацию:
«Добрый день. Подскажите пожалуйста, гражданин Латвии с ВНЖ зарегистрировал ИП, а сейчас планирует перейти на НПД в статусе ИП. Возможно ли?»
Сразу скажем: регистрация в качестве налогоплательщика НПД для иностранных граждан законом не предусмотрена.
Исключения — граждане стран ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан).
Привет, Гость!
Идет набор на курс повышения квалификации «Пять новых ФСБУ: кардинальные изменения в бухучете».
(ФСБУ 5/2019, ФСБУ 25/2018, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 27/2021).
Успейте записаться, пока есть места! Старт уже 1 марта, программа здесь.