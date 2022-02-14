Самозанятых лишают статуса задним числом

Налоговикам требуется целый год, чтобы донести до ИП информацию о снятии его с учета по НПД. Весь этот год бизнесмен не подозревает, что он уже не самозанятый и вместо 6 % НПД должен платить 13 % НДФЛ и 20 % НДС.
Историей поделилась участница нашего форума.
ИП применял НПД, но с 1 января 2021 года оформил патент по 31 августа.Снятие с учета вполне обоснованно. Но почему информация от налоговиков к налогоплательщику шла целый год?
Совмещать НПД и ПСН нельзя, и поэтому переход на ПСН означает уход с НПД. Но бизнесмен об этом не знал.
После окончания срока патента с 1 сентября 2021 года он продолжил применять НПД. ИП исправно формировал чеки в приложении «Мой налог» и платил НПД. Никаких претензий со стороны ФНС к нему не было.
Но идиллия закончилась в январе 2022 года. Бизнесмен получит из ФНС весточку о том, что его сняли с учета по НПД с 1 января 2021 года.
То есть он уже год как не самозанятый.
Этим вопросом задаются бизнесмены, которых также снимают с учета задним числом.
Ранее мы рассказывали о подобных историях.
Дело в том, что по закону об аннулировании постановки на учет налоговая должна уведомить человека. Но срок такого уведомления законом № 422-ФЗ не регламентирован. То есть налоговики могут не торопиться, у них нет никаких временных рамок.Обсуждение этого вопроса идет в теме форума «Плательщика НПД сняли с учета задним числом».
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