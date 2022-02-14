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Самозанятых лишают статуса задним числом

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Рубрика Самозанятые
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Налоговикам требуется целый год, чтобы донести до ИП информацию о снятии его с учета по НПД. Весь этот год бизнесмен не подозревает, что он уже не самозанятый и вместо 6 % НПД должен платить 13 % НДФЛ и 20 % НДС.

Историей поделилась участница нашего форума.

ИП применял НПД, но с 1 января 2021 года оформил патент по 31 августа.

Совмещать НПД и ПСН нельзя, и поэтому переход на ПСН означает уход с НПД. Но бизнесмен об этом не знал.

После окончания срока патента с 1 сентября 2021 года он продолжил применять НПД. ИП исправно формировал чеки в приложении «Мой налог» и платил НПД. Никаких претензий со стороны ФНС к нему не было.

Но идиллия закончилась в январе 2022 года. Бизнесмен получит из ФНС весточку о том, что его сняли с учета по НПД с 1 января 2021 года.

То есть он уже год как не самозанятый.

Снятие с учета вполне обоснованно. Но почему информация от налоговиков к налогоплательщику шла целый год?

Этим вопросом задаются бизнесмены, которых также снимают с учета задним числом.

Ранее мы рассказывали о подобных историях.

Дело в том, что по закону об аннулировании постановки на учет налоговая должна уведомить человека. Но срок такого уведомления законом № 422-ФЗ не регламентирован. То есть налоговики могут не торопиться, у них нет никаких временных рамок.

Обсуждение этого вопроса идет в теме форума «Плательщика НПД сняли с учета задним числом».

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