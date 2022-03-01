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Цитата дня. Про ставку

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Рубрика Банки
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В Центробанке рассказали, почему приняли самое громкое из вчерашних решений - подняли ключевую ставку до 20%. 

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина сказала, что это нужно для защиты в том числе сбережений населения: 

«Для поддержания привлекательности депозитов и защиты сбережений граждан от обесценения нужно повысить процентные ставки до уровней, которые компенсируют гражданам возросшие инфляционные риски».

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