Цитата дня. Про ставку

В Центробанке рассказали, почему приняли самое громкое из вчерашних решений - подняли ключевую ставку до 20%.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина сказала, что это нужно для защиты в том числе сбережений населения:

«Для поддержания привлекательности депозитов и защиты сбережений граждан от обесценения нужно повысить процентные ставки до уровней, которые компенсируют гражданам возросшие инфляционные риски».

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