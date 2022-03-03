Нужны ли самозанятым товарные знаки?

Расскажем, что думают участники рынка о том, нужно ли разрешать регистрацию товарных знаков самозанятым.

Правительство внесло в Госдуму законопроект о расширении круга правообладателей товарных знаков, позволяющий физическим лицам в статусе самозанятого регистрировать товарные знаки. Вопрос о признании в качестве обладателя исключительного права на товарный знак не только индивидуальных предпринимателей, но и самозанятых, поднимался в России и ранее.

Это связано с тем, что россияне оказываются в неравном положении с иностранными гражданами, которые в силу ряда международных соглашений могут получать охрану своих товарных знаков в России без подтверждения статуса ИП.

Молодые люди, работающие на себя, оживились от перспективы заполучить заветный товарный знак законно. Однако эксперты опасаются, что инициатива приведет к агрессивному росту числа патентных троллей, а нагрузка на суды и патентную палату вырастет на треть.

Дмитрий Кармишин, коммерческий директор финтех-компании ЮMone:

- Самозанятые уже давно стали полноценными участниками бизнес-процессов. Собственный товарный знак — это дополнительный инструмент индивидуализации, продвижения работ, товаров и услуг, а также актив, способный увеличить прибыль.

Екатерина Кузнецова, руководитель юридической практики PravoNext:

- Исходя из пояснительной записки к законопроекту, главной причиной стало отнюдь не желание привести отечественное законодательство в соответствие в международными нормами. Основной причиной, очевидно, является возможность взимания налога с самозанятых граждан, именно на нее сослалось правительство в первую очередь, и лишь потом в числе прочих указало на практику иностранных государств.

Сначала государство дало гражданам возможность выйти из тени, обеспечив очень мягкие фискальные условия, а затем, видимо, решило подкрепить свою налоговую политику возможностью ведения предпринимательской деятельности в „облегченном“ режиме самозанятых.

Николай Богданов, Советник юридической фирмы «Городисский и Партнеры»:

- С одной стороны, в поддержку предложения правительства говорит то, что во многих странах, в том числе и в некоторых странах Евразийского экономического союза, закон не ограничивает перечень субъектов права на товарный знак только юридическими лицами (ООО, ИП, «самозанятый»). Другое дело, что использование товарного знака именно в качестве средства индивидуализации товаров и услуг, а не в качестве барьера для других предпринимателей, должно более жёстко контролироваться со стороны государства.

Например, как в США, владелец знака должен время от времени представлять доказательства его использования под угрозой аннулирования регистрации. Да и саму регистрацию товарных знаков по всему спектру товаров и услуг из Международной классификации товаров (МКТУ) без намерения использовать знак в отношении этих товаров и услуг нужно пресекать или, по крайней мере, сделать достаточно обременительной для «аккумуляторов» товарных знаков, для тех, кто свой «бизнес» строит не на обороте товаров и услуг, а на обороте товарных знаков.

Иначе излишне либеральный подход к предоставлению права на регистрацию товарных знаков будет «засорять» государственный реестр, очистка которого при нынешнем регулировании аннулирования регистрации из-за неиспользования знака ляжет дополнительным бременем и на добросовестных предпринимателей, и на суд по интеллектуальным правам.

Кроме того, очевидно, что получение регистрации товарного знака (ТЗ) не освобождает владельца от выполнения установленных требований при ведении экономической деятельности, включая, когда это требуется, получение предусмотренного законом юридического статуса. Если гражданин производит товары или оказывает услуги, он является предпринимателем. ИП у нас имеет полное право быть обладателем товарного знака. Сегодня, возможно, получение статуса «самозанятого» выглядит для гражданина более привлекательным, чем получение статуса ИП, но это вопрос к налоговому законодательству, а не к закону о товарных знаках.

Если же разрешить любым гражданам владеть ТЗ, то, учитывая функцию товарного знака — индивидуализировать товары (услуги), производимые (оказываемые) правообладателем, мы получим коллизию, когда множество граждан сочтут, что они могут вести под своими ТЗ коммерческую деятельность без государственной регистрации в качестве ИП.

Тем самым мы, по сути, подтолкнём граждан к нарушению закона. Иначе нужно вносить серьёзные изменения в нормативные акты, регулирующие ведение гражданами предпринимательской деятельности и ответственность за ведение её без госрегистрации (ст. 14.1. КоАП РФ, ст. 171 УК).

Анастасия Зюляева, представитель интересов физических и юридических лиц в судах:

- Принятие закона о возможности регистрации товарных знаков самозанятыми с одной стороны откроет новые возможности для владельцев небольшого бизнеса, позволит им защитить свои права в сфере интеллектуального права. С другой стороны, конечно, может породить большее количество злоупотреблений.

В настоящий момент сложно сказать однозначно усугубит ли принимаемый закон нынешнее положение. Однако при предполагаемом развитии патентного троллинга среди самозанятых главная роль в решении данной проблемы отводится органам власти.

С учётом того, что проблема уже существует, на мой взгляд, необходимо урегулировать применения судами положений Гражданского кодекса, а именно выработать единый жесткий подход для возможности защиты своих интеллектуальных прав реальным обладателям товарных знаков.

Зоя Филозоп, член Общественного совета при Воронежском УФАС России, арбитр Арбитражного центра при РСПП:

- Инициатива Правительства в отношении снятия ограничений на регистрацию товарных знаков, безусловно, приведет к валу заявок в Роспатент. Уже сейчас за год суды рассматривают сотни тысяч дел о нарушении прав на товарный знак. При этом часто такой товарный знак не идентифицируется у потребителя с конкретным бизнесом, но правообладатель требует в суде значительных компенсаций. И суды такие иски в большинстве случаев удовлетворяют.

Одной из ключевых мер борьбы с патентными троллями является прекращение правовой охраны по процедуре, установленной ст.1486 ГК. Но она предполагает обращение к правообладателю, для чего надо иметь данные о его адресе. В случае с физическими лицами это почти непроходимый квест. Многие столкнутся с тем, что уже используемое, но незарегистрированное обозначение вдруг станет чьим-то товарным знаком, что опять породит судебные споры и трудности с идентификацией персональных данных.

Проект правительства в отношении снятия ограничений на регистрацию товарных знаков для граждан требует, на наш взгляд, серьезной доработки, чтобы защитить бизнес от вала споров с патентными троллями и облегчить работу бизнеса.

Галина Добрякова, Основатель cистемы международной защиты авторских прав ireg.pro, юрист в сфере интеллектуальной собственности, д.ю.н.:

- Патентные тролли — были, есть и будут. Открыть ИП на том же НПД (сайте или приложении для регистрации налога на предпринимательскую деятельность) — не сложнее, чем оформиться самозанятым. Лишать людей, которые на самом деле производят отличные товары и предоставляют качественные услуги, возможности зарегистрировать свой бренд из-за гипотетической угрозы увеличения патентных троллей, неправильно.

У них должна быть эта возможность! Защитить себя от сквоттеров компании могут самостоятельно. Для этого им нужно регистрировать не только товарные знаки, но и защищать авторские права на интеллектуальную собственность.

Ирина Цынбал, копирайтер в статусе самозанятой:

- Уже несколько раз за последние два года возникала необходимость в регистрации товарного знака. Например, для оформления информационных продуктов или для запуска совместных некоммерческих проектов с коллегами-копирайтерами. Самозанятый — это условная компания, у которой есть своя бухгалтерия, система налогообложения, своя стратегия развития, свой продукт и свой маркетинг.

Но при этом наборе у самозанятого нет возможности создать бренд. Конечно, самозанятые могут дать своему продукту красивое название, но в любой момент к ним могут постучаться организации с только что зарегистрированным товарным знаком и предложить суд за незаконное использование их ТЗ. И тонна логотипов, макетов, продуктов отправятся на переработку.

Наталья Починок, председатель комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике, трудовым отношениям и поддержке ветеранов:

- Через регистрацию более удобного режима с точки зрения налогообложения самозанятых граждан, представляется целая палитра возможностей: законно осуществлять предпринимательскую деятельность, регистрировать интеллектуальные права, получать роялти с этих прав на объекты интеллектуальной деятельности.

Дмитрий Нова, активист, изобретатель (имеет 2 патента):

- Товарный знак должны иметь право регистрировать все желающие, сохранять его, продавать, сдавать в аренду, распоряжаться им по своему усмотрению, как любой другой собственностью. Для Роспатента это не только увеличение нагрузки, но и увеличение дохода, ведь пошлины никто не отменял, а пошлины составляют заработные платы сотрудников ФИПСа.

Андрей Андреев, адвокат, общественный деятель, председатель совета Московской коллегии адвокатов «Андреев, Бодров, Гузенко и Партнёры», председатель международного центра развития молодёжных инициатив «Поколение Права»:

- Сложно прогнозировать, насколько востребованным в итоге окажется регистрация собственного товарного знака самозанятыми гражданами. Сегодня статус самозанятого органичен годовым доходом в 2,4 миллиона рублей, что достаточно небольшая сумма для Москвы и других крупных городов, особенно если говорить о профессиональном доходе в контексте бизнеса. Отсюда и вопрос, для чего нужна торговая марка и что она будет защищать?

Если учитель решил в статусе самозанятого выступать репетитором, торговая марка ему ни к чему. Производителю определённых товаров ручной работы тоже — если эти изделия настолько уникальны, то спрос явно будет очень высок, официальный доход выйдет за установленные рамки, а объём производства потребует найма сотрудников, что режим самозанятого тоже не подразумевает.

В таких ситуациях думать нужно о расширении своего дела до полноценного бизнеса, что делается в комплексе — открытие ИП или юридического лица, оформление торговой марки, патентирование, если необходимо, и так далее».

Михаил Некрасов, руководитель бюро управления интеллектуальной собственностью ООО НПП «Спецкабель»:

- Целесообразно для самозанятых граждан на законодательном уровне сократить допустимый срок неиспользования товарного знака до одного года — сегодня он составляет три года. Данное ограничение будет стимулировать их быстрее вводить товары и услуги под зарегистрированным товарным знаком на рынок. А также рассмотреть вопрос об ограничении числа действующих товарных знаков, которые могут быть одновременно зарегистрированы на самозанятого, например, не более пяти или семи действующих товарных знаков.

Статьи ГК, связанные с лицензированием и отчуждением прав на товарные знаки, также должны учитывать особенный статус самозанятых граждан. Решение этих и других юридических вопросов позволит избежать ситуации, когда сами самозанятые захотят выступить в качестве „патентных троллей“ и заниматься только перепродажей или лицензированием прав на товарные знаки. Опасения о возможном росте числа „патентных троллей“, которые будут регистрировать на себя знаки для последующей перепродажи, в таком случае будут безосновательны».

Опыт предоставления права индивидуальным предпринимателям регистрировать на себя товарные знаки, без дополнительного правового регулирования данного вопроса, привел в некоторых случаях к тому, что отдельные индивидуальные предприниматели регистрируют на себя или отчуждают себе исключительные права на товарные знаки действующих предприятий, с которыми они юридически связаны, а потом заключают с этими же предприятиями лицензионные договоры на право использования новых или ранее отчуждённых товарных знаков. О целях таких манипуляций стоит только догадываться.