Социальный фонд: новое предложение Минтруда. Что изменится для бухгалтеров и руководителей

Минтруд предложил объединить Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. Закончить реформу планируется в течение этого года. Новая структура, которая получила короткое название «Социальный фонд», может начать работу уже с 2023 года. Расскажем о новом фонде подробнее.

По сообщению пресс-службы Минтруда, после объединения фондов новая структура получит название «Единый государственный внебюджетный фонд „Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации“» или коротко — «Социальный фонд».

«Социальный фонд будет выступать страховщиком по обязательному пенсионному страхованию, страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, страхованию в связи с несчастными случаями на производстве и профзаболеваниями. При этом проектами законов предусматривается запрет перекрестного финансирования различных видов страхования», — отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.

Единый тариф для взносов

Минтруд предлагает создать единый тариф для взносов на социальное страхование. Тариф может быть введен с 1 января 2023 года.

В будущем работодатели вероятно будут перечислять взносы на пенсионное, социальное и обязательное медицинское страхование единым платежом.

Что и как поменяется?

Сегодня компании платят 22% с заработной платы сотрудника в ПФР в пределах облагаемой базы, она равна 1,565 миллиона рублей в год. После превышения компании платят 10% с зарплаты сотрудников.

В Фонд обязательного медицинского страхования с начисленного работнику дохода организации платят 5,1%, в Фонд социального страхования — 2,9% с дохода в пределах облагаемой базы, которая составляет 1,032 миллиона рублей в год, сверх этой суммы компании платят 0%.

С будущего года при переходе на единый тариф компании будут перечислять пенсионные и социальные взносы в том же размере, но в виде одного платежа, при этом будет установлена единая облагаемая база, она составит 1,565 миллиона рублей.

Таким образом, будет увеличена взносооблагаемая база для обязательного социального страхования. Она сравняется с предельной базой для пенсионного страхования.

Кроме создания единого тарифа, Минтруд предлагает обеспечить возможность внесения всех взносов единым платежом. Поступающие средства будут распределяться автоматически.

Круг застрахованных лиц

Минтруд рассматривает возможность сделать единообразным круг застрахованных лиц. В частности, ведомство предлагает «распространить обязательное социальное страхование на занятых по гражданско-правовым договорам граждан» (цитата по сайту Минтруда).

Меньше отчетности для компаний

В случае успешной реализации проекта изменений появится возможность снизить количество отчетности, которую формируют работодатели.

Уточняется, что компании смогут подавать единую форму до 15-го числа месяца. Порядок подачи сведений раз в квартал сохранится.

Изменения суммы взносов

По данным Минтруда, увеличение облагаемой базы коснется десятой части от общего числа работников. По данным ведомства, платить больше станут компании, в которых трудятся сотрудники с зарплатой свыше 86 000 рублей в месяц.

Минтруд посчитал примерное количество работников, речь идет о 9% специалистов.

«При этом предельный размер роста нагрузки составит 16 000 рублей на сотрудника в год. Вместе с тем это решение даст возможность в 1,5 раза увеличить максимальные размеры выплат в рамках обязательного социального страхования», — уточнили в ведомстве.

К 2025 году при введении единого тарифа будут увеличены суммы выплачиваемых пособий. Так, максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком при введении единого тарифа будет равен 57 400 рублей, при текущей модели начислений — 37 900 рублей. Напомним, пособие выплачивается в размере 40% от средней зарплаты, но не больше страхуемого заработка. Максимальная сумма пособия по беременности и родам за 140 календарных дней вырастет до 660 900 рублей, при текущий модели начисления она ставит 435 900 рублей. Максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности при стаже восемь и более лет в 2025 году будет равна 143 500 рублей (при текущей модели — 94 700 руб.), при стаже от пяти до восьми лет размер пособия составит 114 800 рублей (при нынешней модели начисления — 75 700 руб.), при стаже до пяти лет — 86 100 рублей (при текущей модели — 56 800 руб.).

Льготные категории работодателей

В своем предложении Минтруд отдельно выделил льготные категории работодателей. Ведомство предлагает объединить все категории плательщиков в три группы, установив для них соответствующие тарифы:

15% с выплат выше МРОТ для компаний, которые относятся к категории малого и среднего бизнеса;

с выплат выше МРОТ для компаний, которые относятся к категории малого и среднего бизнеса; 7,6% для резидентов ТОР и других экономических зон, социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительных организаций, резидентов «Сколково», ИТ-компаний, организаций-мультипликаторов;

для резидентов ТОР и других экономических зон, социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительных организаций, резидентов «Сколково», ИТ-компаний, организаций-мультипликаторов; 0% для членов экипажей судов. В ведомстве подчеркивают, что уже действующие преференции для отдельных категорий работодателей будут сохранены.