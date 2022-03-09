Как правильно провести СОУТ в 2022 году

В любой организации условия, в которых работают люди, должны соответствовать определенным критериям, установленным законом. Работникам это необходимо, чтобы выполнять свою работу в безопасных условиях, а работодателям — чтобы понимать, чего ещё не хватает для обеспечения персоналу этих условий. О тонкостях проведения специальной оценки условий труда (СОУТ) рассказала руководитель отдела охраны труда Unicon Outsourcing Мария Гусарова.

Кто должен проходить специальную оценку условий труда

Порядок проведения СОУТ регламентирован федеральным законом «О специальной оценке условий труда». Документ устанавливает, что любой работодатель — как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели — должен в обязательном порядке проводить СОУТ, если рабочее место сотрудника располагается на территории предприятия.

Правило не распространяется на дистанционных и надомных работников, физические лица без статуса ИП и на официально зарегистрированные религиозные организации.

Если в штате компании числится один генеральный директор, то всё зависит от того, какими документами регулируется его работа в организации. Если по решению учредителя он единственный участник организации, СОУТ можно не проводить. Но если генеральный директор работает по трудовому договору, проверку пройти придется.

Кто имеет право проводить специальную оценку условий труда

Специальную оценку может проводить только аккредитованная Минтрудом экспертная организация, отвечающая требованиям статьи 19 426-ФЗ. Проверить организацию можно с помощью специального реестра.

Правильный выбор — половина успеха в проведении процедуры СОУТ. На рынке существует огромное количество провайдеров, которые оказывают эту услугу, при этом стоимость работ может сильно отличаться.

Так как же выбрать подрядчика, чтобы в процессе проверки не возникло проблем?

Проанализируйте рынок — сравните цены и услуги. Подготовьте подробное техническое задание к проведению СОУТ. Запросите коммерческие предложения. Уже на этом этапе можно оценить и отказаться от недобросовестных контрагентов. Например, если вдруг в документе провайдер допустил ошибки в ссылках на статьи регламентирующего федерального закона.

Сроки и периодичность

По закону оценку труда надо проводить не реже, чем каждые пять лет.

При этом организации с первым и вторым классами условий труда могут не проходить обязательную оценку каждые пять лет, если у них не менялись условия работы, локация и технологический процесс.

Когда необходима внеплановая специальная оценка условий труда

Согласно законодательству, внеплановая специальная оценка проводится в следующих случаях:

при вводе в эксплуатацию вновь организованных рабочих мест;

после получения предписания государственного инспектора труда о проведении внеплановой специальной оценки условий труда;

при изменении технологического процесса, замене производственного оборудования, которые способны оказать влияние на уровень воздействия вредных или опасных производственных факторов на работников;

при изменении состава применяемых материалов и сырья;

при изменении применяемых средств индивидуальной и коллективной защиты;

после несчастного случая на производстве или выявленного профессионального заболевания, причинами которых явилось воздействие на работника вредных или опасных производственных факторов;

в случае, если были замечания и возражения работника относительно результатов СОУТ, проведенной на его рабочем месте.

Стоимость

Законодательство не регулирует стоимость оценки условий труда, её целиком финансирует работодатель.

Итоговая стоимость услуги, как правило, зависит от количества рабочих мест, для которых нужно провести оценку, их территориального расположения и от специфики деятельности организации.

Ориентировочная цена за одно рабочее место в Москве около полутора тысяч рублей. При этом некоторые аккредитованные компании устанавливают минимальный ценовой порог. Даже если СОУТ нужно провести для незначительного числа рабочих мест, например, одного или двух, минимальная стоимость услуги может составить 10 тысяч рублей.

Есть и свои лайфхаки для снижения цены за СОУТ. Например, можно провести тендер среди аккредитованных компаний. В таких условиях контрагенты могут снизить стоимость своих услуг, чтобы не упустить входящий заказ.

Порядок проведения СОУТ

После того, как компания приняла решение о проведении СОУТ на своих рабочих местах, работодатель должен сформировать комиссию по специальной оценке и утвердить график её проведения. В комиссии должно быть нечетное количество человек, а возглавлять её должен работодатель или его представитель. Она определяет перечень рабочих мест, на которых будет проводиться СОУТ.

После выбора контрагента с ним заключают договор. Затем в течение пяти дней он обязан предоставить в федеральную государственную информационную систему учета (ФГИС) данные о компании, в которой проводит СОУТ, а взамен получить идентификационный номер, который он обязан сообщить заказчику.

Во время проверки провайдер выявит вредные и опасные производственные факторы, которые в дальнейшем измерит эксперт. Все данные фиксируются в отчете, под которым должны подписаться все члены комиссии, а председатель — его утвердить, заполнить гриф «утверждаю» на титульном листе.

В случае если один из членов комиссии не согласен с результатами, он имеет право изложить мотивированное особое мнение в письменной форме, которое прилагается к отчету.

Обратите внимание, что утвердить отчет нужно не позднее 30 календарных дней после того, как экспертная организация направила его в компанию.

После утверждения отчета заказчик должен сообщить провайдеру дату утверждения и отправить ему копию утвержденного отчета заказным письмом или в форме электронного документа с УКЭП. Также в течение 30 дней необходимо ознакомить работников с результатами процедуры, причем сотрудник должен внести в Карту СОУТ свою подпись и дату.

Информация об оценке должна появиться и на сайте компании. После проведения проверки и утверждения отчета экспертная организация в течение десяти рабочих дней подаст сведения об оценке в ФГИС. Она обязана сообщить об этом работодателю.

В течение 30 рабочих дней со дня внесения этих сведений в ФГИС, работодатель обязан подготовить декларацию рабочих мест и подать их в трудовую инспекцию. На этом работа по СОУТ заканчивается.

Ответственность за непроведение СОУТ

Согласно ст. 5.27.1. КоАП нарушение порядка проведения СОУТ на рабочих местах или ее непроведение грозит предупреждением или наложением административного штрафа в размере:

от 5 тыс. руб. до 10 тыс. руб. на должностных лиц или на физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (ИП);

от 60 тыс. руб. до 80 тыс. руб. на юридических лиц.