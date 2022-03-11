Энергетики добиваются оплаты от должников уголовной ответственностью

Помимо традиционных методов взыскания долгов с юрлиц, энергетики все чаще прибегают к таким непопулярным методам, как привлечение руководителей предприятий-должников к субсидиарной ответственности или инициирование проверок со стороны органов власти, прокуратуры и МВД. Как оказалось, должник охотнее идет на переговоры, если его личное имущество оказывается под арестом либо он становится фигурантом уголовного дела по ч. 2 ст. 165 УК «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».
Разбираемся подробнее с ДОЛГ.РФ.
Депутатский контроль
В конце февраля городская дума Югорска инициировала проверку финансово-хозяйственной деятельности одного из ключевых коммунальных активов мэрии — МУП «Югорскэнергогаз». Оно задолжало 35,5 млн рублей АО «Газпром энергосбыт Тюмень».
Со слов представителей АО «Газпром энергосбыт Тюмень», ситуация с МУП «Югорскэнергогаз» очень напряженная. Предприятие систематически не оплачивает потребленную электрическую энергию. При этом оно относится к категории потребителей, с которыми нельзя в одностороннем порядке расторгнуть договор энергоснабжения, а также произвести ограничение поставок электрической энергии.
Для расчета с гарантирующим поставщиком предприятие использует в основном субсидии из окружного бюджета, которые выделяются 1-2 раза в год.
По словам заместителя генерального директора — директора филиала АО «Газпром энергосбыт Тюмень» Александра Левченко, эту «рабочую схему» берут за основу многие должники в сфере ЖКХ, которые привыкли находиться на иждивении окружных властей.
Привлечение к субсидиарной ответственности
В Калининградской области АО «Россети Янтарь Энергосбыт» привлекло руководителя предприятия-должника к субсидиарной ответственности за задолженность в 6,3 млн рублей. Как сообщается на сайте компании, энергетики неоднократно предупреждали этого должника о необходимости погасить задолженность, однако он не спешил выполнять свои обязательства.
Для разрешения ситуации поставщик обратился в суд с иском о привлечении директора предприятия к субсидиарной ответственности.
Суд удовлетворил иск и наложил арест на дом директора. Теперь он не может распоряжаться недвижимостью до полного погашения долга.
Неплатежи как нанесение ущерба
Нередко энергетики для взыскания долгов с «проблемных» потребителей обращаются в правоохранительные органы. Так, в ноябре прошлого года служба безопасности Саратовского филиала «Т Плюс» инициировала проверки управляющих организаций, которые не платят за горячую воду и отопление.
Как сообщается на сайте энергокомпании, объем задолженности за теплоресурсы у юридических лиц на тот момент достигал 2,36 млрд рублей. Долги УК, ТСЖ и ЖСК составляли от этой суммы 83,5% или 1,97 млрд рублей.
Правоохранители возбудили уголовные дела в отношении управляющих организаций ООО ЦКО «Ресурс» и ООО УК «РЖД» по ч. 2 ст. 165 УК «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Их руководители задерживали платежи и накопили значительные долги.
Там же сообщается, что в 2021 году по двум аналогичным уголовным делам уже был вынесен обвинительный приговор — в отношении директора и учредителя ООО «Жилцентр» и ООО УК «Виктория», которая растратила платежи жителей за тепловую энергию в размере 33 млн руб.
Как сообщается на сайте компании, в настоящее время в регионе идут судебные процессы в отношении директоров еще ряда управляющих организаций — АТСЖ Ленинского района, ТСЖ «Союз» и ООО УК «Лучший Дом».