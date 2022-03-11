Энергетики добиваются оплаты от должников уголовной ответственностью

Помимо традиционных методов взыскания долгов с юрлиц, энергетики все чаще прибегают к таким непопулярным методам, как привлечение руководителей предприятий-должников к субсидиарной ответственности или инициирование проверок со стороны органов власти, прокуратуры и МВД. Как оказалось, должник охотнее идет на переговоры, если его личное имущество оказывается под арестом либо он становится фигурантом уголовного дела по ч. 2 ст. 165 УК «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».

Разбираемся подробнее с ДОЛГ.РФ.

Депутатский контроль

В конце февраля городская дума Югорска инициировала проверку финансово-хозяйственной деятельности одного из ключевых коммунальных активов мэрии — МУП «Югорскэнергогаз». Оно задолжало 35,5 млн рублей АО «Газпром энергосбыт Тюмень».

«Вроде, не так давно 100 млн рублей из бюджета округа выделили на покрытие долгов МУПа. Откуда тогда этот долг вылез, что даже депутаты о нем не знали!? Необходимо провести ревизию предприятия. И главное, при наличии оснований администрация города должна инициировать возбуждение уголовных дел», — цитирует местное интернет-издание «Правда Урфо» городского депутата Антона Пантина.

Со слов представителей АО «Газпром энергосбыт Тюмень», ситуация с МУП «Югорскэнергогаз» очень напряженная. Предприятие систематически не оплачивает потребленную электрическую энергию. При этом оно относится к категории потребителей, с которыми нельзя в одностороннем порядке расторгнуть договор энергоснабжения, а также произвести ограничение поставок электрической энергии.

Для расчета с гарантирующим поставщиком предприятие использует в основном субсидии из окружного бюджета, которые выделяются 1-2 раза в год.

По словам заместителя генерального директора — директора филиала АО «Газпром энергосбыт Тюмень» Александра Левченко, эту «рабочую схему» берут за основу многие должники в сфере ЖКХ, которые привыкли находиться на иждивении окружных властей.

Привлечение к субсидиарной ответственности

В Калининградской области АО «Россети Янтарь Энергосбыт» привлекло руководителя предприятия-должника к субсидиарной ответственности за задолженность в 6,3 млн рублей. Как сообщается на сайте компании, энергетики неоднократно предупреждали этого должника о необходимости погасить задолженность, однако он не спешил выполнять свои обязательства.

Для разрешения ситуации поставщик обратился в суд с иском о привлечении директора предприятия к субсидиарной ответственности.

Суд удовлетворил иск и наложил арест на дом директора. Теперь он не может распоряжаться недвижимостью до полного погашения долга.

Неплатежи как нанесение ущерба

Нередко энергетики для взыскания долгов с «проблемных» потребителей обращаются в правоохранительные органы. Так, в ноябре прошлого года служба безопасности Саратовского филиала «Т Плюс» инициировала проверки управляющих организаций, которые не платят за горячую воду и отопление.

Как сообщается на сайте энергокомпании, объем задолженности за теплоресурсы у юридических лиц на тот момент достигал 2,36 млрд рублей. Долги УК, ТСЖ и ЖСК составляли от этой суммы 83,5% или 1,97 млрд рублей.

Правоохранители возбудили уголовные дела в отношении управляющих организаций ООО ЦКО «Ресурс» и ООО УК «РЖД» по ч. 2 ст. 165 УК «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Их руководители задерживали платежи и накопили значительные долги.

«Фигурантам дел вменяют нарушение уголовного законодательства по статье „Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием“. Это значит, что они собирали с жильцов денежные средства за отопление и горячую воду, но не перечисляли их энергетикам в полном объеме. Если вина руководителей будет доказана, им грозит крупный штраф или лишение свободы на срок до 5 лет», — сообщается в пресс-релизе Саратовского филиала «Т Плюс».

Там же сообщается, что в 2021 году по двум аналогичным уголовным делам уже был вынесен обвинительный приговор — в отношении директора и учредителя ООО «Жилцентр» и ООО УК «Виктория», которая растратила платежи жителей за тепловую энергию в размере 33 млн руб.

Как сообщается на сайте компании, в настоящее время в регионе идут судебные процессы в отношении директоров еще ряда управляющих организаций — АТСЖ Ленинского района, ТСЖ «Союз» и ООО УК «Лучший Дом».