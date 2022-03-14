Что делать, если стало известно о скором сокращении

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Рубрика Трудовые отношения
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Сейчас, когда многие компании оказались в сложном экономическом положении, исключать риск потери работы нельзя, даже если вы хороший сотрудник. Что предпринять, если вам сообщили о сокращении? Использовать время с максимальной пользой для поиска следующей работы!

Соберите факты для резюме

Это, конечно, не касается линейного персонала (продавцов, курьеров, комплектовщиков) и рабочих — им не нужно тщательно продумывать резюме, достаточно перечислить места работы и должности. А вот офисным и техническим специалистам, особенно руководителям любого уровня, нужно так описать в резюме конкретные навыки и достижения, чтобы выгодно выделиться на фоне других кандидатов.

Просмотрите свои рабочие папки и файлы с отчетами за прошлые годы, чтобы вспомнить:

  • какие у вас были самые сложные задачи за время работы здесь (разумеется, успешно решенные);
  • какие у вас случились самые крупные проекты за последние три года;
  • какие возникали ситуации, когда всё «пылало», а вы спасли положение;
  • вообще всё, за что вы могли бы себя похвалить.

Запишите всё это по пунктам — это основа для резюме. Главное — подумайте, в каких цифрах вы могли бы выразить свои результаты работы. Обычно это ваши KPI, но иногда — еще что-то сверх них.

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