Цитата дня. Про незаметный дефолт

Экономисты и аналитики с разных сторон все чаще говорят про возможный дефолт в России. Даже в «Красном уголке бухгалтера» об этом начинают переживать.
Впрочем, некоторые эксперты убеждены: все не так однозначно, да и случись дефолт на самом деле, обычные россияне могут его даже не почувствовать на себе.
Вот что говорит начальник отдела анализа долгового рынка «Открытие Инвестиции» Владимир Малиновский:
«Обычные граждане среди текущих проблем, связанных с введенными санкциями и ограничениями, объявление дефолта могут и вовсе не заметить.»
Эксперт считает, что бить тревогу еще рано и по-прежнему остаются более оптимистичные варианты.
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