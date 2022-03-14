Цитата дня. Про незаметный дефолт

Экономисты и аналитики с разных сторон все чаще говорят про возможный дефолт в России. Даже в «Красном уголке бухгалтера» об этом начинают переживать.

Впрочем, некоторые эксперты убеждены: все не так однозначно, да и случись дефолт на самом деле, обычные россияне могут его даже не почувствовать на себе.

Вот что говорит начальник отдела анализа долгового рынка «Открытие Инвестиции» Владимир Малиновский:

«Обычные граждане среди текущих проблем, связанных с введенными санкциями и ограничениями, объявление дефолта могут и вовсе не заметить.»

Эксперт считает, что бить тревогу еще рано и по-прежнему остаются более оптимистичные варианты.