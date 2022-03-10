Бухгалтеры готовы к дефолту и хотят охотиться, чтобы прокормиться. И советуют хранить деньги в рублях

Бухгалтеры обсуждают, что будет с рублем, в чем хранить сбережения, и вообще, как дальше жить. Настроены оптимистично, некоторые даже пневматику купили, чтобы, в случае чего, охотиться на дичь.

«Будет ли дефолт? И что в данное время делать с рублевыми вкладами?» — спросили в телеграм-канале «Красном уголке бухгалтера».

В комментариях советуют покупать технику, если есть в ней необходимость, поскольку считают, что дешевле уже не будет. А кто-то считает, что техника — это оптимистический сценарий, и предлагает покупать пневматику. Дальше в комментарии автор идеи поясняет, мол, мяса не будет — крысу или голубя подстрелить. Но надеются, что да такого не дойдет.

Еще поспорили, нужны ли доллары, или вообще хранить сбережения в крипте. А кто-то оптимистично на это пишет:

«И вот тут понимаешь все прелести отсутствия денег :-)».

Ну, и согласились, что лучше в рублях под проценты положить. Благо сейчас банки высокие предлагают. Или золото покупать, НДС с покупки убрали.

А насчет валюты есть мнение:

«Скоро будут у банков стоять дядечки в длинных плащах, обменяют вам валюту по своему курсу».

Facebook в России блокируют. И потому популярный бухгалтерский канал «Красный уголок бухгалтера» на прошлой неделе переехал в Telegram. Рассказываем, как им правильно пользоваться. Если хотите задать вопрос, напишите свой вопрос боту и ваш вопрос через 5 секунд опубликуется в канале. Не так удобно, как раньше, но пользоваться можно.