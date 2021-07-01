С сегодняшнего дня пенсии и пособия – только на карты «Мир»

1 июля закончился мораторий на штрафы со стороны ЦБ для банков, зачисляющих пенсии и ряд социальных пособий на карты не национальной платежной системы.

Таким образом с сегодняшнего дня пенсионеры и иные получатели соцвыплат должны иметь карту «Мир», если хотят, чтобы деньги приходили на карту.

Это правило касается следующих соцвыплат:

пособие по безработице;

пенсия;

«чернобыльские больничные» людям, подвергшимся воздействию радиации;

пособие по беременности и родам;

пособие по уходу за ребенком;

единовременное пособие при рождении ребенка;

пособие на детей от 3 до 7 лет и другие.

В этот перечень не входит пособие по временной нетрудоспособности. Исключение — «чернобыльцы».

Напомним, обязанность зачислять пенсии, социальные пособия и некоторые пособия по временной нетрудоспособности только на счет, привязанный к карте «Мир» установлена постановлением Правительства РФ «О национальной платежной системе» от 01.12.2018 № 1466.

С 01.10.2020 все поименованные в Постановлении № 1466 платежи следовало отправлять только на «Мир». Однако ответственность за игнор этой нормы по срокам сдвинулась на 01.07.2021.

Пособия на детей до 3 лет, которые малоимущим платит ПФР и Соцзащита, будут переведены на карты «Мир» с 1 октября 2021 года.

Для тех пенсионеров, кому средства доставляет почта, кто уже получает пенсию на карту «Мир» или получает средства на счет, не привязанный к банковской карте (сберкнижку), ничего не изменится, пояснили в ПФР.