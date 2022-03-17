Цитата дня. Ты дефицит видишь? А его и нет

Сначала бухгалтеры пожаловались, что становится все труднее достать чековую ленту, потом на проблему откликнулись даже налоговики: сказали, что пока не будут штрафовать за отсутствие бумажного чека. Но в Минпромторге никакого дефицита не видят.
Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов на вопрос журналистов ответил так:
«Мы вчера проводили совещание с пятеркой крупнейших производителей кассовой ленты и торговыми сетями, специализирующимися на продовольственных и непродовольственных товарах. Ни одно из предприятий не заявило о том, что есть проблемы с кассовой лентой».
И добавил, что скоро в России все будут переходить на электронные чеки.
Такой ответ опубликован в официальном Телеграм-канале Правительства России.
Собрав обратную связь, мы выяснили, что тяжелее всего бухгалтерам дается финанализ и планирование бюджета.
Учли это и вложили в новый курс повышения квалификации «Антикризисный управленческий учет и бюджетирование».
Старт 1 апреля. Разберем пошагово управленку и бюджетирование с нуля до внедрения в 1С.