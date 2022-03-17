Цитата дня. Ты дефицит видишь? А его и нет

Сначала бухгалтеры пожаловались, что становится все труднее достать чековую ленту, потом на проблему откликнулись даже налоговики: сказали, что пока не будут штрафовать за отсутствие бумажного чека. Но в Минпромторге никакого дефицита не видят.

Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов на вопрос журналистов ответил так:

«Мы вчера проводили совещание с пятеркой крупнейших производителей кассовой ленты и торговыми сетями, специализирующимися на продовольственных и непродовольственных товарах. Ни одно из предприятий не заявило о том, что есть проблемы с кассовой лентой».

И добавил, что скоро в России все будут переходить на электронные чеки.

Такой ответ опубликован в официальном Телеграм-канале Правительства России.