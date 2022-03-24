Как собственнику избежать субсидиарки: составляем правильный экономически обоснованный план

Практически каждое дело о банкротстве сопровождается привлечением к субсидиарной ответственности бенефициаров компании-должника. Спасательным кругом для утопающих выгодоприобретателей может стать экономически обоснованный план.

Основываясь на судебной практике, разберемся, каково правовое значение данного метода выхода из кризисной ситуации, какими бывают планы. А также, в каких случаях выполнение экономически обоснованного плана является основанием для освобождения от субсидиарной ответственности.

Стоит ли спешить с банкротством?

Согласно п. 9 постановления Пленума ВС от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве» обязанность руководителя по обращению в суд с заявлением о банкротстве возникает в момент, когда добросовестный и разумный руководитель, находящийся в сходных обстоятельствах, в рамках стандартной управленческой практики, учитывая масштаб деятельности должника, должен был объективно определить наличие одного из обстоятельств, которые в соответствии с п. 1 ст. 9 Закона о банкротстве обязывают обратиться в суд с заявлением о банкротстве.

Невыполнение руководителем требований закона об обращении в арбитражный суд с заявлением должника при наступлении обстоятельств, указанных в ст. 9 закона о банкротстве, влечет неразумное и недобросовестное принятие дополнительных долговых обязательств в ситуации, когда не могут быть исполнены существующие. Для определения момента, в который директор должен обратиться с заявлением, суду необходимо установить «объективное банкротство».

Объективное банкротство — момент критического состояния, в который должник из-за снижения стоимости чистых активов стал неспособен в полном объеме удовлетворить требования кредиторов (определении ВС от 20.07.2017 № 309-ЭС17-1801).

Однако финансовые трудности в определенный период могут быть вызваны преодолимыми временными обстоятельствами, например временным разрывом между кредиторской задолженность за оплату ресурса и дебиторской задолженностью со стороны граждан.

Так, в деле МУП «УК «Спектр» Верховный Суд отметил следующее:

«Обычный добросовестный и разумный руководитель предприятия, учрежденного в середине отопительного сезона для обеспечения реализации прав граждан на доступ к социально значимым благам в сфере коммунального обслуживания, находящийся в той же ситуации, спустя столь короткий промежуток времени, прошедший со дня создания этого предприятия, и при отсутствии иной теплоснабжающей организации на территории, не дожидаясь окончания отопительного сезона, не принял бы решение об обращении в суд заявлением о банкротстве возглавляемого им предприятия. Грамотный менеджер приступил бы к более детальному анализу ситуации, развивающейся на вновь образованном предприятии, что соответствует смыслу разъяснений, приведенных в подп. 2 п. 3 постановления Пленума ВАС № 62» (определение ВС от 21.05.2021 № 302-ЭС20-23984).

Одной из распространенных ошибок является отождествление неплатежеспособности с неоплатой конкретного долга отдельному кредитору. Данное обстоятельство само по себе не свидетельствует об объективном банкротстве, в связи с чем не может рассматриваться как безусловное доказательство, подтверждающее необходимость обращения руководителя в суд с заявлением о банкротстве (определение ВС от 19.08.2021 № 305-ЭС21-4666), при том что в указанном выше кейсе размер задолженности составлял менее 1% стоимости активов предприятия.

При подготовке заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности важно установить конкретный момент возникновения у должника признаков неплатежеспособности либо недостаточности имущества.

Экономически обоснованный план является эффективным инструментом для перенесения момента объективного банкротства на более позднюю дату. Он применяется в делах о привлечении к субсидиарной ответственности как доказательство проведения ряда мероприятий, направленных на восстановление платежеспособности должника.

Однако в самом законе о банкротстве не содержится такого термина, как «экономически обоснованный план».

Обратимся к толкованию Верховного Суда: если руководитель должника докажет, что само по себе возникновение признаков неплатежеспособности, обстоятельств, названных в абз. 5, 7 п. 1 ст. 9 закона о банкротстве, не свидетельствовало об объективном банкротстве, он, несмотря на временные финансовые затруднения, добросовестно рассчитывал на их преодоление в разумный срок, приложил необходимые усилия для достижения такого результата, выполняя экономически обоснованный план, такой руководитель может быть освобожден от субсидиарной ответственности на тот период, пока выполнение его плана являлось разумным с точки зрения обычного руководителя, находящегося в сходных обстоятельствах (п. 9 постановление Пленума ВС № 53).

Экономически обоснованный план как основание для освобождения от субсидиарки

Итак, каким же должен быть план, чтобы он мог спасти руководителя, которому вменяют «субсидиарку»? Суд учитывает соответствие таким критериям, как разумность, относимость и эффективность.

Разумность плана

В постановлении Пленума ВС № 53 не раскрывается смысл термина, однако приведен необходимый признак «разумность плана» с точки зрения обычного руководителя, находящегося в сходных обстоятельствах.

При разрешении вопроса о наличии оснований для привлечения директора к субсидиарной ответственности правовое значение имеют следующие обстоятельства:

являлся ли план разумным в момент его принятия;

когда негативные тенденции, продолжившиеся в ходе реализации плана, привели предприятие в состояние, свидетельствующее о том, что план себя исчерпал.

Судам необходимо установить, в какой момент руководителю должно было стать известно, что реализация данного плана не приведет к выходу из кризиса (п. 17 обзора судебной практики ВС № 3 за 2021 год, утв. Президиумом ВС 10.11.2021).

Выполнение экономически обоснованного плана является основанием для освобождения от субсидиарной ответственности привлекаемых лиц, только если у них были разумные, обоснованные ожидания выхода из финансовых затруднений и не было обязанности подать заявление о банкротстве.

Именно на период, пока выполнение такого плана являлось разумным, с точки зрения обычного руководителя, находящегося в сходных обстоятельствах, руководитель может быть освобожден от субсидиарной ответственности.

Относимость эффективности плана

В п. 29 обзора судебной практики Верховного Суда № 3 (2018) содержатся обстоятельства, подлежащих выяснению судом при определении относимости и эффективности плана:

являлся ли план экономически обоснованным; до какого момента выполнение этого плана являлось разумным; какие причины привели к возникновению кризисной ситуации, ее развитию и переходу в стадию объективного банкротства (критический момент, в который должник стал неспособен в полном объеме удовлетворить требования кредиторов).

В обзоре приводится пример кейса, в котором экономический план спас директора от субсидиарной ответственности. План состоял в следующем:

исполнение договора по поставке контрагенту буровых установок на 6 млрд рублей;

поиск контрагентов и инвесторов;

заключение мирового соглашения с банком (с освобождением от неустойки);

осуществление частичного расчета с кредиторами;

сохранение трудового коллектива;

направление обращений президенту об урегулировании спорной ситуации;

коммуникация с ФНС по вопросу предоставления отсрочки уплаты налогов.

Бремя доказывания своей невиновности, разумности и обоснованности плана возлагается на руководителя, привлекаемого к ответственности.

Ответчику необходимо доказать следующие обстоятельства:

возникновение признаков, указанных заявителем, не привело к объективному банкротству; им выполнялись действия, направленные на преодоление финансовых затруднений в соответствии с экономически обоснованным планом.

Освобождение собственников бизнеса от ответственности является правом, а не обязанностью суда.

Также ответчику необходимо предоставить свое обоснование относительно момента объективного банкротства, причин его возникновения, отсутствия новых обязательств, возникших после указанной ответчиком даты объективного банкротства, и несовершения иных действий, в том числе сделок, причинивших существенный вред должнику.

Виды планов

Законодательством и судебной практикой не предусмотрена унифицированная форма экономически обоснованного плана. План может быть зафиксирован в виде экономической таблицы, заключения специалиста, одобренного собственниками отчета, бумажного документа.

Содержательным компонентом любого плана являются мероприятиями по выходу из кризисной ситуации, такие как:

частичное погашение задолженности;

реструктуризация долгов;

судебная работа по взысканию дебиторской задолженности;

направление обращений в уполномоченные органы;

проведение аудиторской проверки;

перепрофилирование бизнеса и т. д.

Перечень действий, которые могут быть квалифицированы как следование экономическому плану, не ограничен.

Так, в деле УК «Березовая роща» должник руководствовался следующим экономическим планом (определение ВС № 301-ЭС17-15220 от 23.04.2018):

в спорный период общество осуществляло активную хозяйственную деятельность;

выплачивало заработную плату;

проводило расчеты с кредиторами, контрагентами;

велась претензионная, судебная работа по взысканию дебиторской задолженности;

кредиторская задолженность погашалась по мере поступления денежных средств от граждан, имеющих задолженность.

В спорах о привлечении к субсидиарной ответственности директоров и учредителей муниципальных предприятий руководители должников указывают на совершение таких мероприятий по выходу из кризисной ситуации, как продолжение исполнения налоговых и иных обязательств, направление писем в государственные органы; проведение проверок, взаимодействие с администрацией для получения указаний (определение ВС от 21.05.2021 № 302-ЭС20-23984).

Не всегда ответчикам не удается убедить суд в обоснованности плана: например, в деле ООО «Каркас» (определение ВС от 20.07.2017 № 309-ЭС17-1801) экономический план не был обоснованным, так как не содержал комплекса мероприятий, более того, погашение обязательств вело только к росту расходов, а неосуществление мер по взысканию дебиторской задолженности было признанно судом недобросовестным:

«Использованный Обществом метод ведения бизнеса — погашение задолженности по тем гражданским обязательствам, которые непосредственно относятся к производственному процессу и реализации продукции, и одновременно непринятие каких-либо мер к исполнению фискальных обязательств — нельзя признать отвечающим принципу добросовестности. За период с 23.08.2010 по день введения первой процедуры банкротства задолженность Общества перед бюджетом многократно возросла. Основанный на таком методе план выхода из кризиса не является экономически обоснованным. Поэтому ссылки окружного суда на длительное ведение должником хозяйственной деятельности не могли рассматриваться в качестве основания освобождения К. С. В. от ответственности».

Возложение субсидиарной ответственности допустимо, в частности, когда следование плану было явно неразумным, с точки зрения обычного руководителя, находящегося в сходных обстоятельствах, либо когда план разрабатывался лишь для создания иллюзии принятия антикризисных мер и получения отсрочки, чтобы выиграть время для совершения противоправных действий, причиняющих вред кредиторам (п. 17 обзора № 3 2021).

Отметим также новую позицию Верховного Суда РФ: «извещение как антикризисный план» (определение от 19.08.2021 № 305-ЭС21-4666):

«Извещение руководителем предприятия собственника его имущества о возникших финансовых затруднениях и отсутствие встречного указания на необходимость подачи заявления о банкротстве могут расцениваться как обстоятельство, свидетельствующее о наличии у последнего намерения оказать содействие в преодолении кризисной ситуации (провести санацию), что исключает ответственность директора (действовавшего в соответствии с антикризисным планом) как лица, добросовестно полагавшегося на подобное поведение собственника имущества предприятия».

Извещение директором собственника имущества о неудовлетворительном финансовом положении предприятия может быть основанием для освобождения от субсидиарной ответственности первого. Принятие решения и дача указаний о подаче заявления о банкротстве возлагаются на собственника имущества, и отсутствие такового расценивается как намерение оказать содействие.

Ответчиком по данному делу является муниципальное унитарное предприятие, необходимо учитывать его особый правовой статус, выполнение публично правовых обязанностей, более высокую степень участия собственника имущества в оперативной деятельности по сравнению, например, с корпорациями.

Собственники бизнеса могут помочь руководителям должника более активными способами и оказать материальную, управленческую и иную помощь для поддержания компании на плаву.

Возможны следующие варианты финансирования собственниками:

привлечение инвестиций в бизнес, увеличение объемов производства (продаж), увеличение уставного капитала;

предоставление должнику займов;

отказ от принятия мер к истребованию задолженности;

предоставление контролирующим лицом, осуществившим неденежное исполнение, отсрочки, рассрочки платежа подконтрольному должнику по договорам купли-продажи, подряда, аренды, вклады участников/акционеров в имущество должника (ст. 32.2 ФЗ АО и ст. 27 ФЗ ООО).

Согласно обзору судебной практики ВС № 2 (2018), экономически обоснованный план преодоления тяжелого финансового положения может предусматривать привлечение инвестиций в бизнес, осуществляемый должником, в целях пополнения оборотных средств, увеличения объемов производства (продаж), а также докапитализации на иные нужды.

Корпоративные процедуры финансирования предполагают публичное раскрытие такой информации, которая становится доступной кредиторам и иным участникам гражданского оборота. В этом случае последующее изъятие вложенных средств также происходит в рамках названных процедур (распределение прибыли, выплата дивидендов).

Однако, если одобренный мажоритарным участником план выхода из кризиса не раскрывался публично и кредиторам не было известно о финансовых затруднениях должника, а план не удалось реализовать, на таких участников относятся убытки, связанные с санационной деятельностью в отношении контролируемого хозяйственного общества в пределах внесенных средств.

Все приведенные в настоящем исследовании методы выхода из кризисной ситуации должны применяться в совокупности и с учетом специфики и масштаба деятельности конкретной компании (п. 9 постановления Пленума ВС № 53).

При построении защитной позиции по делам о привлечении к субсидиарной ответственности доказыванию также подлежат момент объективного банкротства, причина его возникновения и перечень обязательств, возникших после указанной даты. Также следует учитывать масштабы бизнеса и сектор экономики: меры, которые подходят мелкому розничному магазину, могут не подойти крупному игроку нефтяного сектора.