Договор уступки требования: что будет с налогами

Основные принципы уступки

Определение уступки прописано в ст. 382 ГК. Для уступки прав не требуется согласие должника за исключением случая, когда личность самого кредитора имеет для должника значение.

Должника надо уведомить об уступке, чтобы он заплатил надлежащему кредитору. Сделать это может и первоначальный, и последующий кредитор. Или даже оба. Конечно лучше, чтоб это сделал первоначальный кредитор. Если это сделает новый кредитор, должник вправе не исполнять обязательство до того момента, пока ему не представили доказательств, что право требования перешло к этому кредитору.

Если должника вообще не уведомить, есть риск, что должник вернет долг первоначальному кредитору. В таком случае должник будет прав, так как ничего не знал об уступке.

Нельзя уступать права, которые неразрывно связаны с личностью кредитора. Например, требования о возмещении вреда жизни и здоровью, об алиментах.

Три «кита» цессии

Уступка распадается на три элемента.

1. Обязательство, вытекающее из договора поставки, подряда, займа, кредита и т. д. Именно оно и уступается.

2. Договор, подтверждающий уступку. Это может быть договор купли-продажи имущественных прав, когда первый кредитор уступает право требования с должника 1 млн рублей новому кредитору за 900 000 рублей или за 1 млн рублей (соотношение сумм на практике бывает разное). Или дарение, когда кредитор передает право требовать с должника 1 млн рублей новому кредитору безвозмездно.

Возможна мена, когда кредитор уступает право, и ему уступают право требования в ответ. К этим договорам применяют их родные нормы, то есть те, которые содержатся об этих договорах в соответствующих главах в части 2 ГК.

3. Собственно сама уступка — волеизъявление, направленное на изменение стороны в обязательстве.

Налоговые последствия у должника

Заключение договора цессии не влечет налоговых последствий для должника. В учете должника доходы и расходы в связи с цессией не возникают.

Налоговые последствия у компании-цедента (первоначального кредитора)

1. Основной налог. По налогу на прибыль доход от уступки учитывают в качестве выручки от реализации. При этом в составе расходов можно учесть сумму уступаемого долга и расходы, связанные с его реализацией. Конечно при их наличии.

Если цедент применяет УСН, в результате уступки права требования он также должен признать доход от реализации имущественного права на дату получения оплаты от цессионария

А вот расходы учесть не получится, даже если у вас УСН с объектом обложения «доходы, уменьшенные на величину расходов», поскольку такой вид расхода не поименован в п. 1 ст. 346.16 НК. И судебная практика тут не на стороне налогоплательщика.

2. НДС. Передача имущественных прав, в число которых входят и права требования, облагается НДС. Порядок обложения зависит от таких факторов:

личность цедента (первоначальный или новый кредитор уступает требование);

соотношение между суммой уступаемого требования (расходов на приобретение права требования) и суммой, причитающейся при его уступке (если НДС начисляется с разницы между этими величинами);

вид передаваемого права требования (по оплате товаров, работ, услуг, возмещению убытков и пр.).

При операциях, не облагаемых НДС, например, договору займа, кредитному договору, НДС не возникает и при передаче прав требования (по договору займа, кредитному договору).

Бывает и так, что цедент является физическим лицом. Давайте рассмотрим, какие налоги он должен заплатить, и в каком порядке.

Налоговые последствия у цедента-физлица

Денежные средства, полученные «физиком» при уступке права требования, — это его доход, который должен учитываться при расчете НДФЛ (п. 1 ст. 210 НК). При этом можно учесть соответствующие расходы. Человек должен подать декларацию 3-НДФЛ и уплатить налог. Так нужно поступить, даже если свое право требования человек продал юрлицу или ИП.

Покупатель в этом случае не будет налоговым агентом по НДФЛ (ст. 155 и подп. 2 п. 1 ст. 228 НК, письмо Минфина от 28.12.2017 № 03-04-05/87775, от 04.09.2017 № 03-04-05/56615). То есть порядок такой же, как когда компания (ИП) покупает у физлица обычное имущество — тогда НДФЛ платит сам «физик»-продавец. Также и тут.

Например, если физическое лицо уступает право требования по договору долевого участия или право требования действительной стоимости доли в ООО, в такой ситуации именно физическому лицу надо задуматься о подаче налоговой декларации и уплате налога. В этих ситуациях тоже есть исключения, например, когда с даты полного внесения денежных средств по ДДУ прошло более пяти лет, то декларацию подавать не нужно, но это уже совсем другая история.

Налоговые последствия у цессионария — нового кредитора

Сам факт покупки денежного требования не влечет для цессионария каких-либо налоговых последствий.

Расходы, связанные с покупкой требования, признаются, когда цессионарий получит доход от дальнейшей реализации права требования или когда должник погасит долг (п. 3 ст. 279 НК). Если при погашении долга должником расходы превысили доходы, платить налог будет не с чего (письмо Минфина от 14.02.2018 № 03-07-11/9078).

По НДС у цессионария вопрос недостаточно урегулирован. Если право требования продается дальше, передача имущественных прав признается объектом налогообложения НДС (п. 1 ст. 146 НК).

А если должник погашает долг цессионарию?

Подп. 26 п. 3 ст. 149 НК освобождает от НДС уступку прав требований по обязательствам, вытекающим из договоров денежного займа и кредитных договоров. Также — операции по исполнению заемщиком обязательств перед каждым новым кредитором.

В общем случае передача имущественных прав признается объектом налогообложения НДС (п. 1 ст. 146 НК).

Как определять налоговую базу по НДС

Надо учитывать особенности, установленные пунктом 4 статьи 155 НК (п. 1 ст. 153 НК). А это значит, что база по НДС определяется как превышение суммы доходов, полученных от должника или при последующей уступке, над суммой расходов на приобретение требования.

Сам НДС считаем так: умножаем налоговую базу на расчетную ставку НДС — 20/120.