Новый размер пособий в 2022 году: от больничных до выплат на детей

Что повлияло на размеры пособий

При расчете и назначении пособий в 2022 работодатели и ФСС будут учитывать следующие изменения.

Новый повышенный МРОТ по стране: вместо 12 792 рублей — 13 890 рублей.

Так, если больничное пособие считаем из МРОТ, среднедневная ЗП равна 456,66 рублей (13 890 рублей * 24 / 730). Причем пособие в расчете за полный месяц не должно быть меньше федерального МРОТ.

Например, в марте за каждый день болезни человек не может получить меньше чем 448,07 рублей (13 890 рублей / 31 дней).

Традиционно новый с 1 февраля коэффициент индексации — 8,4% (постановление Правительства № 57 от 27.01.2022). Обратите внимание, до 31 января коэффициент индексации применяется по старым «расценкам».

Традиционно новые повышенные предельные базы по взносам на пенсионное и социальное страхование.

Напомним, предельные базы важны при расчете среднего заработка. Это сумма ЗП за 2 года, деленная на 730. Таким образом, в 2022 году лимит среднедневной ЗП составляет 2572,60 рублей (966 000 руб. 912 000 рублей) / 730.

Правительство обновило данные для назначения с 1 апреля выплат на детей от 3 до 17 лет одиноким родителям. Также — ежемесячных выплат беременным за постановку на учет в ранние сроки. Теперь при расчете будут исключать некоторые выплаты (постановление Правительства № 68 от 11.02.2005).

К таким выплатам относятся:

алименты, который выплачивает родитель, не проживающий в данной семье, на содержание несовершеннолетнего ребенка;

ежемесячные пособия на ребенка;

денежные выплаты в виде помощи государства;

социальные выплаты и денежные эквиваленты полученных членами семьи льгот и социальных гарантий;

единовременные страховые выплаты, производимые в возмещение ущерба здоровью или имуществу, как личному, так и находящемуся в общей собственности членов его семьи;

ежемесячные суммы, связанные с дополнительными расходами на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию в соответствии с решением учреждения государственной службы медико-социальной экспертизы;

начисленная, но не выплаченное вознаграждение за труд, денежное довольствие, а также другие выплаты.

Так, при оценке нуждаемости не будут учитываться автомобили или мототранспортые средства. Также — жилая недвижимость, которая находится в розыске или под арестом. Не будут браться в расчет жилье, транспортные средства и имущество, которые семья купила за счет целевых субсидий. Кроме этого, при расчете среднедушевых доходов будут исключаться некоторые доходы.

Размер пособий в 2022 году

Получатель Сумма Пособие по временной нетрудоспособности Работающие граждане РФ и временно проживающие, временно пребывающие иностранные граждане. Зависит от стажа сотрудника, но не более 2 572,60 рублей в день. В расчете за полный месяц пособие не может быть ниже федерального МРОТ (13 890 рублей), независимо от стажа. Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет Один из работающих родителей или других родственников/опекунов, осуществляющих уход за ребенком. На первого, второго и последующих детей пособие должно составлять 40% среднего заработка, но не менее 7082,85 руб. и не более 31 282,82 рублей. Мать, которая проходит военную службу по контракту. На первого, второго и последующих детей пособие должно составлять 40% среднего заработка, но не менее 7 082,85 руб. и не более 14 165,70 рублей. Граждане уволенные в период отпуска по уходу за ребенком, также мать, уволенная в период декрета. Независимо от количества детей сумма должна быть не менее 7082,85 рублей, но не больше 14 165,70 рублей. Пособие по беременности и родам Женщины, которые ушли в декрет после увольнения в течении месяца. Работающие женщины. В размере 100% среднего заработка за 2 календарных года, предшествующих году, в котором женщина ушла в отпуск по беременности. Женщины, служащие в армии по контракту, в органах внутренних дел, в Государственной противопожарной службе. Размер денежного довольствия Женщины — жены военнослужащих, которые проходят службу по призыву в ВС. 29 908,46 рублей. Женщины, которых уволили в связи с ликвидацией организации либо прекращением деятельности работодателя. 708,23 рублей. Единовременное пособие при рождении/усыновлении ребенка. 20 472, 77 рублей. Женщины, которые учатся на очной форме обучения в учреждениях начального, среднего и высшего образования. Размер стипендии. Ежемесячное пособие женщинам, которые встали на учет в ранние сроки беременности Беременные женщины, вставшие на учет до 12 недели и которые посещали врача на 10-14,18-22,30-32 сроках беременности. 50% от прожиточного минимума для трудоспособного населения. Оплата дополнительных выходных по уходу за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства младше 18 лет Один из родителей, либо оба, которые поделили между собой 4 выходных дня в месяц. Размер среднего дневного заработка.