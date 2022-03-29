Три возможных варианта классификации автомобилей для «налога на роскошь»

Эксперты автомобильного маркетплейса Банкавто предложили альтернативные варианты классификации «роскошных» машин. Эффективнее разделения по стоимости может быть разделение по мощности двигателя или брендам и моделям.

Вариант 1: разделение по стоимости

Новая «граница роскоши», которой очертили все машины, дороже 10 миллионов , мера вынужденная и даже долгожданная. Прежняя планка в 3 миллиона, действующая с 2014 года, давно потеряла актуальность. Тогда за эти деньги покупали суперкары. Теперь в бюджет размером 3 млн рублей едва умещаются обыкновенные семейные кроссоверы.

На фоне перманентного роста ценников, активно продолжающегося с 2020 года, Минпромторг ежегодно обновлял перечень моделей, попадающих под «налог на роскошь», старясь по возможности успевать за быстро меняющимся рынком.

Но в последней редакции списка все равно значатся BMW 3 серии, KIA Mohave, Volkswagen Touareg, Škoda Kodiaq, оказавшиеся в заложниках нестабильного курса нацвалюты, но никак не претендующие на лавры Ferrari и Lamborghini. С учетом обострившегося дефицита из-за приостановки работы целого ряда международных концернов, и космического роста ценников из-за волатильности курса рубля в ближайшем будущем «роскошной» могла стать половина оставшегося в салонах автопарка.

Поэтому тянуть с выведением машин дешевле 10 миллионов рублей из-под налога на роскошь больше было нельзя.

Поменять правила налога предлагали давно. Сначала планку хотели увеличить на миллион, потом в два раза — до 6 миллионов рублей. В итоге Госдума отодвинула этот порог с приличным запасом. Однако есть нюанс. Увеличивать планку роскоши можно бесконечно, например, раз в пять лет переписывая границу дополнительного налога. Этого хватит до очередного глобального роста рынка, после которого в сознании людей снова обновится представление о ценах. Схема рабочая, но не единственная.

Вариант 2: разделение по мощности двигателей

Альтернативный вариант с классификацией автомобилей по мощности, за «излишки» которой можно взимать дополнительный сбор, оставили без внимания, а зря. Мощность двигателя — величина более постоянная, чем изменчивые цены. Новые автомобили с пятью сотнями лошадей под капотом были дорогими и в далеком 2014-ом, и сейчас. Действительно роскошные авто, тем более суперкары всех мастей, вообще никогда не скромничали в объемах, в то время как бюджетный сегмент остается в рамках более-менее постоянного количества лошадиных сил.

Получается, что коэффициент, связанный с мощностью, более избирательный, стабильный и совершенно не зависит от скачков цен. Похожая классификация используется и при расчете транспортного налога.

Логично, что чем мощнее авто, тем больше должен быть налог, особенно с учетом пропорционально растущего уровня вредных выбросов. Так, например, для автомобилей, мощность двигателя которых превышает 400 лошадиных сил, должен быть введен повышающий коэффициент при расчете налога на роскошь в дополнение к транспортному.

Вариант 3: разделение по брендам и моделям

Напрашивается и третий довольно логичный вариант — объявить «роскошными» отдельные бренды, и за все машины конкретных марок установить повышающий коэффициент. Вспомним задачу налога: нагрузить дополнительным сбором владельцев автомобилей люкс-сегмента. То есть соотносить налог естественнее было бы с маркой, а не со стоимостью авто. Bentley не станет выпускать бюджетные седаны, а Bugatti — доступные купе. Они останутся в особом статусе независимо от цены, которая, конечно, в любом случае будет более чем высокой.

Таким образом, формальное разделение на категории по стоимости автомобиля можно заменить на классы по маркам и моделям. Бюджетные бренды, например, LADA, оставить с одним транспортным налогом. Марки подороже стоит разделить по модельному ряду: BMW 1 серии — не роскошь, а вот 7 серия точно к ней относится. Наиболее дорогие бренды, такие как Porsche или Maserati, можно целиком отнести к разряду «подналоговых».

Кроме того, хорошо было бы сделать и градацию повышающей ставки внутри этих новых категорий. Например, в категории наиболее роскошных брендов пониженный коэффициент будет у «дорогой, но не слишком» BMW X7, повышенный у машин однозначно дорогих — Bentley Bentayga и Lamborghini Urus. При такой системе классификации налог сможет максимально правильно реализовать свой первоначальный замысел.