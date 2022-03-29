Транспортный налог

Три возможных варианта классификации автомобилей для «налога на роскошь»

На днях подписали закон о поднятии порога налога на роскошь до 10 млн рублей для автомобилей.

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Эксперты автомобильного маркетплейса Банкавто предложили альтернативные варианты классификации «роскошных» машин. Эффективнее разделения по стоимости может быть разделение по мощности двигателя или брендам и моделям.

Вариант 1: разделение по стоимости

Новая «граница роскоши», которой очертили все машины, дороже 10 миллионов, мера вынужденная и даже долгожданная. Прежняя планка в 3 миллиона, действующая с 2014 года, давно потеряла актуальность. Тогда за эти деньги покупали суперкары. Теперь в бюджет размером 3 млн рублей едва умещаются обыкновенные семейные кроссоверы.

На фоне перманентного роста ценников, активно продолжающегося с 2020 года, Минпромторг ежегодно обновлял перечень моделей, попадающих под «налог на роскошь», старясь по возможности успевать за быстро меняющимся рынком.

Но в последней редакции списка все равно значатся BMW 3 серии, KIA Mohave, Volkswagen Touareg, Škoda Kodiaq, оказавшиеся в заложниках нестабильного курса нацвалюты, но никак не претендующие на лавры Ferrari и Lamborghini. С учетом обострившегося дефицита из-за приостановки работы целого ряда международных концернов, и космического роста ценников из-за волатильности курса рубля в ближайшем будущем «роскошной» могла стать половина оставшегося в салонах автопарка.

Поэтому тянуть с выведением машин дешевле 10 миллионов рублей из-под налога на роскошь больше было нельзя.

Поменять правила налога предлагали давно. Сначала планку хотели увеличить на миллион, потом в два раза — до 6 миллионов рублей. В итоге Госдума отодвинула этот порог с приличным запасом. Однако есть нюанс. Увеличивать планку роскоши можно бесконечно, например, раз в пять лет переписывая границу дополнительного налога. Этого хватит до очередного глобального роста рынка, после которого в сознании людей снова обновится представление о ценах. Схема рабочая, но не единственная.

Вариант 2: разделение по мощности двигателей

Альтернативный вариант с классификацией автомобилей по мощности, за «излишки» которой можно взимать дополнительный сбор, оставили без внимания, а зря. Мощность двигателя — величина более постоянная, чем изменчивые цены. Новые автомобили с пятью сотнями лошадей под капотом были дорогими и в далеком 2014-ом, и сейчас. Действительно роскошные авто, тем более суперкары всех мастей, вообще никогда не скромничали в объемах, в то время как бюджетный сегмент остается в рамках более-менее постоянного количества лошадиных сил.

Получается, что коэффициент, связанный с мощностью, более избирательный, стабильный и совершенно не зависит от скачков цен. Похожая классификация используется и при расчете транспортного налога.

Логично, что чем мощнее авто, тем больше должен быть налог, особенно с учетом пропорционально растущего уровня вредных выбросов. Так, например, для автомобилей, мощность двигателя которых превышает 400 лошадиных сил, должен быть введен повышающий коэффициент при расчете налога на роскошь в дополнение к транспортному.

Вариант 3: разделение по брендам и моделям

Напрашивается и третий довольно логичный вариант — объявить «роскошными» отдельные бренды, и за все машины конкретных марок установить повышающий коэффициент. Вспомним задачу налога: нагрузить дополнительным сбором владельцев автомобилей люкс-сегмента. То есть соотносить налог естественнее было бы с маркой, а не со стоимостью авто. Bentley не станет выпускать бюджетные седаны, а Bugatti — доступные купе. Они останутся в особом статусе независимо от цены, которая, конечно, в любом случае будет более чем высокой.

Таким образом, формальное разделение на категории по стоимости автомобиля можно заменить на классы по маркам и моделям. Бюджетные бренды, например, LADA, оставить с одним транспортным налогом. Марки подороже стоит разделить по модельному ряду: BMW 1 серии — не роскошь, а вот 7 серия точно к ней относится. Наиболее дорогие бренды, такие как Porsche или Maserati, можно целиком отнести к разряду «подналоговых».

Кроме того, хорошо было бы сделать и градацию повышающей ставки внутри этих новых категорий. Например, в категории наиболее роскошных брендов пониженный коэффициент будет у «дорогой, но не слишком» BMW X7, повышенный у машин однозначно дорогих — Bentley Bentayga и Lamborghini Urus. При такой системе классификации налог сможет максимально правильно реализовать свой первоначальный замысел.

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