Ввели 0 % НДС для турбизнеса, 0 % налог на прибыль для айтишников, уменьшили пени иотменили штрафы

Принят Федеральный закон № 67-ФЗ от 26.03.2022.

Поменяли формулу расчета пеней за просрочку налогов.

Теперь расчет идет из 1/300 ключевой ставки.

Отменили штрафы за нерыночные условия в контролируемых сделках и за несдачу документов о прибыли КИК.

Для туриндустрии сделали ставку НДС 0 %.

Разрешили возмещать НДС до завершения камеральной проверки.

Для IT-компаний ставку налога на прибыль снизили с 3 % до 0 %.

Освободили от НДФЛ матвыгоду и проценты по вкладам.

Налог на имущество за 2023 год надо будет платить, ориентируясь на кадастровую стоимость на начало 2022 года.

Транспортный налог с повышающим коэффициентам будут считать за авто от 10 млн рублей, а не с 3 млн, как раньше.