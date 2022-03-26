Ввели 0 % НДС для турбизнеса, 0 % налог на прибыль для айтишников, уменьшили пени иотменили штрафы

Принят Федеральный закон № 67-ФЗ от 26.03.2022.
Поменяли формулу расчета пеней за просрочку налогов.
Теперь расчет идет из 1/300 ключевой ставки.
Отменили штрафы за нерыночные условия в контролируемых сделках и за несдачу документов о прибыли КИК.
Для туриндустрии сделали ставку НДС 0 %.
Разрешили возмещать НДС до завершения камеральной проверки.
Для IT-компаний ставку налога на прибыль снизили с 3 % до 0 %.
Освободили от НДФЛ матвыгоду и проценты по вкладам.
Налог на имущество за 2023 год надо будет платить, ориентируясь на кадастровую стоимость на начало 2022 года.
Транспортный налог с повышающим коэффициентам будут считать за авто от 10 млн рублей, а не с 3 млн, как раньше.
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.