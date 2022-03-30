Налоговые меры поддержки бизнеса: март-апрель 2022 года

Льготы по налогу на прибыль

Уплата авансовых платежей

Организации вправе в 2022 году перейти на уплату ежемесячных авансов по налогу на прибыль. Если организация воспользуется этой мерой, нужно внести изменения в учетную политику (постановление Правительства № 470 от 25.03.2022, письмо ФНС № СД-4-3/3626@ от 25.03.2022).

Долги зарубежных контрагентов

Неоплаченные долги по договорам займа, полученным от иностранных компаний (кредиторскую задолженность),, при условии, что:

договор займа был заключен до 1 марта 2022 года со сроком окончания в 2022 году и займодавец принял решение о прощении долга;

требование по переуступке иностранной организации (иностранному гражданину) оформлено до 1 марта 2022 года.

Ставка за просрочку уплаты налога на прибыль

С 9 марта 2022 года по 31 декабря 2023 года пени за просрочку уплаты налога на прибыль для организаций считаются по ставке, равнойнезависимо от длительности просрочки (закон от 26.03.22 № 67-ФЗ).

Сейчас ставка 1/150.

Ставка по налогу на прибыль для IT-компаний

IT-организации в 2022-2024 году не платят налог на прибыль, то есть ставка по налогу на прибыль для них равна нулю (закон от 26.03.22 № 67-ФЗ).

Курсовые разницы

Курсовые разницы в 2022-2024 годах (отрицательные разницы – в 2023-2024 годах) можно будет учитывать в расходах и доходах только на дату прекращения обязательств, выраженных в иностранной валюте, в том числе по договору банковского вклада.

До принятия этой меры, курсовые разницы учитывались на последнее число каждого месяца.

На авансы новое правило не распространяется (закон от 26.03.22 № 67-ФЗ).

Компенсация расходов по СБП

До 1 июля 2022 года продлена программа по компенсации малому и среднему бизнесу (МСП) расходов на использование отечественной системы быстрых платежей.

НИОКР

Расширен перечень видов НИОКР для уменьшения базы по налогу на прибыль с повышенным коэффициентом 1,5. Расходы можно списывать единовременно в том отчетном налоговом периоде, в котором они были осуществлены (постановление Правительства от 18.02.2022 № 207).

В перечень добавлены новые сферы НИОКР: беспилотники, авиационные и космические системы, электрокары, персонализированные медицинские услуги, технологии по улучшению окружающей среды, технологии и разработки для воздушно-космической обороны России.

Контролируемые сделки

По большинству контролируемых сделок не нужно применять методы определения рыночной цены (закон от 26.03.2022 № 67-ФЗ).

Льготы по НДФЛ

Не облагается НДФЛ материальная выгода.

С материальной выгоды, полученной физлицами в 2021 и 2023 годах не нужно платить НДФЛ бумаг (закон от 26.03.2022 № 67-ФЗ). Это:

материальная выгода от экономии на процентах;

материальная выгода от приобретения товаров, работ и услуг между взаимозависимыми лицами;

материальная выгода от приобретения ценных.

Если налоги уже уплачены, их можно вернуть, подав заявление в налоговую о возврате (зачете) излишне уплаченного налога с материальной выгоды за 2021 год.

С процентов по вкладам НДФЛ платить не нужно

Освобождены от НДФЛ доходы в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в российских банках, полученные в 2021 и 2022 гг. Если налоги уплачены, их можно вернуть, обратившись в налоговую за возвратом (зачетом) излишне уплаченного налога с процентов за 2021 год.

Подарки ветеранам, участникам ВОВ не облагаются НДФЛ

НДФЛ на нужно платить со стоимость подарков (в денежной и натуральной формах):

ветеранам, труженикам тыла, инвалидам ВОВ;

вдовам военнослужащих, погибших в войне с Финляндией, ВОВ, войне с Японией, вдовам погибших инвалидов ВОВ;

бывшим узникам (в т. ч. несовершеннолетним) нацистских концлагерей, тюрем, гетто и других мест содержания;

военнопленным во время ВОВ.

От НДФЛ освобождены доходы от КИК

Контролирующие лицо или учредителем иностранной организации по состоянию на 31.12.2021 не платит НДФЛ с доходов, полученные от организации в 2022 году.

Не облагаются НДФЛ имущественные права и имущество, кроме денег (закон от 26.03.22 № 67-ФЗ).

Для освобождения от НДФЛ нужно выполнить следующие условия:

переданное имущество принадлежало иностранной организации по состоянию на 1 марта 2022 года;

контролирующие лицо или учредитель представил одновременно с декларацией по НДФЛ заявление об освобождении таких доходов (в произвольной форме).

Льготы по налогу на имущество

Кадастровая стоимость для расчета налога на имущество организаций и земельного налога не будет изменена в 2022 года. То есть, в 2023 году для расчета налогов будет применятся кадастровая стоимость на 1 января 2022 года (закон от 26.03.2022 № 67-ФЗ).

Если уже была проведена кадастровая переоценка, и новая стоимость оказалась ниже, применяется новая более низкая стоимость. Если итогам уже проведенной переоценки кадастровая стоимость увеличилась из-за изменения характеристик объекта, правило о прошлогодней стоимости не применяется.

Льготы по НДС

Нулевой НДС введен для туротрасли на пять лет с момента ввода туристических объектов в эксплуатацию. Льгота рассчитана на владельцев гостиниц и иных мест проживания.

Кредитные каникулы, субсидии, долги и госгарантии

Предприятия малого и среднего бизнеса и ИП, а также сельхозпроизводители могут воспользоваться кредитными каникулами. Сельхозпроизводители получили отсрочки по льготным инвестиционным кредитам, срок договоров по которым истекает в 2022 году.

Речь идет о платежах за период с 1 марта по 31 мая 2022 года. Краткосрочные льготные займы, срок договоров по которым истекает в 2022 году, можно пролонгировать на один год.

Всего правительство постановлением от 10 марта 2022 года № 337 утвердило 70 ОКВЭД, работа в которых дает право на кредитные каникулы.

Системообразующие предприятия получат госгарантии, необходимые для реструктуризации кредитов или получения новых, а также субсидии на возмещение затрат. Получатели субсидий по госпрограммам могут отложить все свои обязательства, которые ранее по соглашению должны были быть исполнены после 23 февраля 2022 года, еще на год.

Послабления в области лицензирования

Продлен на 12 месяцев срок действия срочных разрешений, лицензий и иных разрешительных документов, сроки действия которых истекают в период с 12.03.2022 по 31 декабря 2022. Перечень лицензий и разрешений (их более 127) приведен в постановлении Правительства от 12.03.2022 № 353.

Предприниматели, работающих в сферах, где введено лицензирование и сертификация могут в 2022 году:

работать без продления лицензии/разрешения;

получать лицензии/разрешения и продлевать их срок без обязательных процедур оценки соответствия, без уплаты государственной пошлины, без оплаты необходимых государственных услуг;

не проходить процедуры оценки соответствия по бессрочным лицензиям/разрешениям;

не проходить квалификационный экзамен, продлевать сроки квалификационных аттестатов.

Отменены банкротства

ООО и АО в 2022 году не обязаны при падении стоимости чистых активов ниже размера уставного капитала общества, уменьшать УК или ликвидировать компанию.

Продлен срок подачи предложений по кандидатурам в совет директоров АП (в том числе возможность замены АО нерезидентов). Упрощен порядок покупки ПАО собственных акций.

Проверки, блокировки и прочее

Введен мораторий на плановые проверки МСП до конца 2022 года и на проверки аккредитованных организаций в IT-сфере.

Гранты

Для сельского хозяйства

Постановление Правительства от 18.02.2022 № 205 увеличит количество и размеры грантов для сельсхозпредприятий, которые занимаются:

производством кормов и кормовых добавок для животных;

развитием селекции и семеноводством масличных культур;

улучшением генетики крупного рогатого скота мясных пород; развитие виноградарства.

Какие меры поддержки предусмотрены для IT-отрасли

ИТ-компании получили самый большой пакет мер поддержки (Федеральный закон от 26.03.22 № 67-ФЗ):

Увеличение грантов на перспективные разработки IT-решений.

Льготные ипотечные кредиты для работников IT-компаний и повышение зарплаты.

Льготные кредиты для компаний под 3 % годовых, на обеспечение текущей деятельности IT-организаций и реализацию новых проектов.

Отмену налога на прибыль до 31 декабря 2024 года.

Упрощенную процедуру трудоустройства иностранных специалистов в IT-компании и помощь в получении ВНЖ.

Расширение числа компаний, которые вправе получить льготы: теперь налоговые льготы распространили и на компании, которые занимаются распространением и размещением рекламы, оказывают услуги с использованием приложений и онлайн-сервисов.

Освобождение от проверок на три года.

Расширения перечня госзакупок отечественных Расширения перечня госзакупок отечественных разработок для государственных и муниципальных организаций, упрощение процедуры госзакупок.

Обращаем внимание на еще один нюанс в отношении сотрудников IT-отрасли. Таким сотрудникам предоставлены отсрочки от призыва на военную службу до достижения возраста 27 лет (на период работы в IT-организациях). Детали предоставления отсрочки определяет Правительство.