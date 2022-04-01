Госзакупки во время санкций 2022: что изменится

Технические задания на многие товары изменятся, как изменится и каталог товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, используемый в госзакупках.

Скорее всего, будут существенно смягчены требования к нормированию закупок, дав заказчикам больше возможностей для закупки нужных товаров, работ и услуг. А вот требования, касающиеся национального режима, наоборот, очевидно станут жестче, ограничив возможность поставки иностранной продукции.

Какие изменения коснутся сферы государственных закупок, рассказывает Мария Изварина, основатель и генеральный директор ТА «Концепт».

Неустойка за неисполнение госконтракта

Госдума приняла закон о социально-экономических мерах поддержки граждан и бизнеса, который, в числе прочего, предусматривает предоставление поставщикам по госконтрактам временных послаблений при их заключении и исполнении.

Так, например, кабмин получил право устанавливать случаи и порядок списания начисленных поставщику неустоек за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту.

Послабления медицинским компаниям

Также, одним из наиболее значимых изменений стало предоставление медицинским организациям права до 31 декабря текущего года закупать у единственного поставщика лекарственные препараты, расходные материалы и медизделия, произведенные единственным производителем на территории РФ или других стран, не вводивших антироссийские санкции.

Кроме того, отдельно была внесена норма, позволяющая медицинским организациям приобретать больше медицинского оборудования, расходных материалов к нему и технических средств реабилитации для инвалидов по упрощенной схеме — через электронный запрос котировок.

По мнению законодателя, это позволит значительно сократить сроки закупок. При этом начальная цена контракта, при которой разрешается пользоваться упрощенной системой, повышается с 3 до 50 млн рублей, а годовой объем закупок медицинских изделий увеличивается со 100 до 750 млн рублей.

Норма о закупке у единственного поставщика ряда лекарственных препаратов также не вызывает никаких сомнений: даже в спокойное время проведение торгов на подобные закупки не всегда целесообразно. А вот норма о возможности проведения запросов котировок с увеличенной НМЦК на медоборудование, на мой взгляд, вряд ли существенно облегчит ситуацию в данной отрасли, так как и процедурно, и по срокам закупки запрос котировок не так сильно отличается от электронного аукциона.

Изменение условий контракта

Еще одно положение вышеописанного закона предусматривает, что по решению правительства РФ, властей субъектов или местной администрации возможно изменение существенных условий контракта по соглашению сторон. Эту норму распространили на госконтракты, заключенные до 1 января 2023 года.

Новые правила закупок из-за ограничений

Здесь поговорим про постановление кабмина, согласно которому сведения о закупках заказчиков, в отношении которых недружественными иностранными государствами введены политические, экономические санкции (или иные меры ограничительного характера), а также информация о поставщиках, с которыми такими заказчиками заключены договоры, с 7 марта 2022 перестают размещаться в ЕИС и носят конфиденциальный характер. Проект постановления уже утвержден, главной его целью указано нивелирование последствий ограничительных мер, введенных недружественными иностранными государствами.

Изменения предоставят заказчикам возможность проводить конкурентные закупки в закрытой форме (в том числе и в электронной, на специализированной электронной площадке), а также направлены на защиту поставщиков от введения вторичных санкций за участие в закупках таких заказчиков.

Однако не могу не отметить, что «закрытие» информации о закупках также имеет и оборотную сторону — возможное повышение коррупционных рисков, которые тоже могут нанести существенный вред и без того переживающей не лучшие времена экономике.

Заказы с импортной продукцией

Не остались в стороне и власти в регионах: мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с руководителями предприятий торговли и услуг, состоявшейся 10.03.2022, поручил столичным департаментам и заказчикам развернуть все заказы с импортной продукции на отечественную, локализовать ее, создать систему долгосрочных заказов. Целью данного поручения является долгосрочное обеспечение столичных предприятий, определение ими объемов заказов и возможности прогнозирования инвестиций.

Он также сообщил о решении московских властей в полном объеме сохранить государственный заказ, а также кредитовать его — авансировать до 70%, чтобы обеспечить закупку товаров, оказание услуг и выполнение необходимых работ для города Москвы. По мнению градостроителя, заявленный объем довольно значителен и позволит в целом поддержать российскую экономику.

Норма об авансировании госзаказа, конечно же, на бумаге звучит довольно интересно. Но с учетом существенно меняющихся на коротком промежутке времени цен на товары — вряд ли решит какую-то проблему сама по себе. При этом авансирование госзаказа, к сожалению, почти неизбежно приведет к хищениям в данной сфере из-за недобросовестных поставщиков, подрядчиков и исполнителей, избавиться от которых полностью невозможно ни усилением контроля за исполнением контрактов, ни ужесточением ответственности в случае их неисполнения.

Рассматривая принятые правительством меры целостно, без отрыва друг от друга, можно сделать вывод, что проводимые изменения выглядят вполне адекватным ответом в сложившейся ситуации. Однако нельзя исключить вероятность того, что некоторые из них могут сказаться на экономике не лучшим образом: в случае недостаточного контроля за практикой их исполнения есть риск возрастания коррупции в сфере.

Впрочем, подобные опасения вызывает лишь незначительная часть всех принятых мер, в большинстве своем они весьма рациональны и своевременны. Особенно хочется подчеркнуть оперативность их принятия, что, в целом, несвойственно сфере госзакупок.

Мнение экспертов

С момента введения новых санкций одна из электронных площадок заявила, что отрасль госзакупок в РФ не ожидает критических последствий из-за событий последних дней, а также подчеркнула отсутствие санкционных рисков и объявила о проведении торгов в штатном режиме.

Однако на практике проблемы все же встречаются: DDoS-атаки, совершаемые преимущественно с зарубежных адресов на протяжении всех последних дней в режиме нон-стоп, вынудили многих российских телекоммуникационных операторов и провайдеров экстренно проводить масштабные работы по внедрению новых средств защиты. Совокупность этих фактов вынудила ранее упомянутую электронную площадку заявить о проблемах в работе сайта и предупредить клиентов о возможных трудностях, несмотря на недавнее заявление об отсутствии проблем. На сегодняшний день их работа восстановлена, однако риск возникновения сбоев на серверах все еще существует.

При этом, сами по себе электронные площадки, принадлежащие преимущественно крупным игрокам банковской отрасли, имеют ресурс для противодействия кибератакам. А вот официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок, и так никогда не отличавшийся особенной стабильностью в работе, вполне может стать слабым звеном в плане устойчивости информационной части закупок.

По мнению экспертов, средний запас прочности российских предприятий при условии прекращения вообще всех внешних закупок, составляет от 3 до 6 месяцев. За последние 8 лет большинство компаний успели разработать эффективные антикризисные планы, позволяющие заместить ключевые позиции и минимизировать возможность системных рисков, а также обеспечить непрерывность работы бизнеса.

В данном случае нет и не может быть каких-то простых решений. В каких-то сферах «импортозамещение» действительно уже давно имеет место быть, что позволяет говорить о готовности их представителей к полному отказу от импорта. Однако в сферах, зависимых от поставок «подсканкционных» стран, таких, как поставка сложного медицинского оборудования, например, ситуация далека от простой.

Итоги

Если говорить о ситуации в целом, то, безусловно, она сложная, и останется таковой еще продолжительное время. Однако радует «точечность» и оперативность принимаемых мер.

Прогнозы на будущее сферы пока делать рано, но в глобальном смысле нас ожидает снижение количества открытых конкурентных закупок и их участников, а также увеличение затрат на госзакупки. Причиной такому прогнозу является, собственно, рост цен, запрет импортных товаров и указанное ранее ослабление конкуренции. Но главный вопрос о том, как все это скажется на эффективности закупок, на мой взгляд, пока остается открытым.