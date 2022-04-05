Как бухгалтеру вести учет по питанию сотрудников и надо ли платить НДФЛ со взносами

Смотрите, какие нюансы нужно иметь в виду, чтобы проблем с этими расходами не было.

Варианты организации питания работников

Действующее законодательство обязывает работодателя за свой счет выдавать по установленным нормам продукты (спецпитание) работникам, трудящимся в определенных условиях (ст. 222 ТК):

во вредных — молоко или иные равнозначные ему продукты;

в особо вредных — лечебно-профилактическое питание.

Однако у работодателя достаточно часто возникает желание организовать регулярное бесплатное или частично компенсируемое питание и для прочих своих работников. Сделать это он может разными способами:

открыв собственную столовую; обеспечив процесс питания силами стороннего контрагента: либо в его столовой, либо путем доставки готовых блюд на территорию работодателя; приобретая продукты и давая возможность использовать их работникам; выплачивая работнику деньги для компенсации понесенных им расходов на питание.

Предоставляя работнику возможность бесплатно питаться, работодатель фактически увеличивает выплачиваемый ему доход, который вполне обоснованно можно расценить как оплату труда. Но для того, чтобы такой вид оплаты можно было отнести к подобным расходам, их следует внести в общий перечень выплат, образующих систему оплаты труда у работодателя (ст. 129 ТК).

То есть закрепить это в одном из следующих внутренних нормативных актов (ст. 135 ТК РФ):

положении об оплате труда;

коллективном соглашении;

трудовом договоре.

Кроме того, поскольку питание представляет собой выплату натурального характера, то в отношении него придется учесть такие моменты (ст. 131 ТК):

объем этой выплаты не может составить больше 20% от всей начисленной за месяц зарплаты;

работник должен написать заявление на предоставление ему зарплаты в такой форме.

Отнесение расходов на питание к оплате за труд потребует организовать ведение учета величины дохода, получаемого каждым конкретным работником. Для большинства способов обеспечения питанием это сделать вполне реально, снабдив работников соответствующими талонами, карточками или отмечая выдачу по спискам. Но есть некоторые отдельные ситуации, когда определить доход конкретного работника невозможно.

Например, когда доступ к продуктам организуется в общем доступе без ограничений (расходы на чай-кофе, конфеты-печенье или питание происходит по типу шведского стола).

Способы бухучета расходов на питание

Возникновение в бухучете информации о стоимости затрат на питание будет зависеть от выбранного способа организации питания.

Наличие своей столовой потребует выделения ее в обслуживающее производство, на котором будут формироваться затраты по этому производству:

Дт 29 — Кт 02 (10, 25, 60, 69, 70).

Если услуги по предоставлению питания оказывает сторонний контрагент или работодатель приобретает продукты, в дальнейшем передаваемые работникам, то возникнет проводка по учету стоимости обедов (продуктов), полученных от поставщика:

Дт 10 (41) — Кт 60.

Выдача питания независимо от того, к какой категории оно относится (спецпитание либо иное льготное или бесплатное питание), будет осуществляться через счет учета расчетов с персоналом. При этом придется на сумму стоимости полученного питания в отношении каждого работника при начислении зарплаты персонально сделать проводку:

Дт 70 — Кт 10 (29, 41).

Расходы, по которым не организован персональный учет, даже в случае присутствия этих расходов в системе оплаты труда на расчеты с персоналом отнести невозможно, поэтому проводка по ним будет такой:

Дт 91- Кт 10 (29, 41).

Учет выданного в качестве оплаты труда питания в расходах работодателя произойдет с отнесением его сумм:

на счета учета затрат, если эти расходы:

обязательны для работодателя по положениям действующего законодательства (спецпитание) и осуществлены в пределах установленных норм;

предусмотрены внутренним нормативным документом о системе оплаты труда;

на счет учета прочих расходов в части расходов:

превышающих нормы выдачи спецпитания;

не предусмотренных действующей системой оплаты труда.

Затраты на питание, обязательные для работодателя по законодательству или в силу включения их в систему оплаты труда, при распределении данных по питанию персонально по работникам войдут в состав расходов по оплате труда:

Дт 20 (23, 25, 26, 29, 44) — Кт 70.

Питание, не соответствующее критериям расходов на оплату труда или обязательного к выдаче, отразится проводкой:

Дт 91 — Кт 70.

Учет питания по коллективному договору ведется несколько иначе:

Содержание операций Дебет Кредит Отражены затраты на организацию питания работников 29 10, 02, 70, 60, 69 и пр. Отражен «входной» НДС по товарам (работам, услугам), приобретенным для организации питания 19 60 Принят в вычету «входной» НДС по товарам (работам, услугам), приобретенным для организации питания 68-НДС 19 Стоимость бесплатного питания, предоставляемого в соответствии с коллективным договором, отнесена на затраты основного производства 20 29 Отражен постоянный налоговый расход (ПНР) 99 68-пр

Затраты на питание и расходы, учитываемые при налогообложении

При определении базы по прибыли затраты на питание работников будут учитываться только в том случае, если обязательность их оплаты предусмотрена ТК РФ (спецпитание) или внутренним нормативным документом о системе оплаты труда (пп. 4, 25 ст. 255 НК, письма Минфина от 23.07.2018 № 03-03-07/51494, от 09.01.2017 № 03-03-06/1/80065). То есть расходы на питание, отнесенные работодателем в бухучете на счета учета затрат, будут уменьшать базу по прибыли.

А вот расходы, связанные с питанием, которые в бухучете отражаются как прочие (на счете 91), при определении базы по прибыли учесть нельзя. Поэтому по ним между налоговым и бухгалтерским учетами возникнут разницы постоянного характера.

Соответствующий этим разницам налог будет отражен проводкой:

Дт 99 — Кт 68.

Однако следует отметить, что в отношении расходов на питание, которые предусмотрены внутренним нормативным документом, но не делятся по сотрудникам, существуют два противоположных мнения:

при определении базы по прибыли их учитывать нельзя (письмо Минфина 04.03.2008 № 03-03-06/1/133); невозможность персонификации расходов по сотрудникам не препятствует учету их в базе по прибыли (постановление ФАС Московского округа от 06.04.2012 № А40-65744/11-90-285).

Также имеются две разных точки зрения на отнесение в расходы по прибыли затрат на питание, осуществленных работником в командировке:

они не входят в состав расходов, связанных с командировкой (письма Минфина от 09.10.2015 № 03-03-06/57885 и от 20.05.2015 № 03-03-06/2/28976); работодатель вправе самостоятельно во внутреннем нормативном акте определить перечень расходов, оплачиваемых в связи с командировкой (письмо УФНС по Москве от 08.10.2015 № 16-15/105572).

Расчетным путем налоговый орган не может извлечь стоимость питания из суммы, указанной в документе, приложенном к авансовому отчету о командировке, если в сумму этого документа стоимость питания включена, но отдельно в нем не выделена (постановление ФАС Северо-Западного округа от 14.03.2008 № А56-17471/2007).

Для работодателей, применяющих УСН, принцип учета расходов при объекте «доходы минус расходы» будет таким же, как и для налога на прибыль. В УСН-расходах, уменьшающих базу по УСН-налогу, можно учесть питание, имеющее статус обязательного или приравненного к расходам на оплату труда (подп. 6 п. 1, п. 2 ст. 346.16 НК).

Питание работников и НДС

Питание, получаемое работником в силу законодательства или как оплату за труд, а также компенсации на питание НДС облагать не надо, поскольку считать такую оплату реализацией нельзя (письма Минфина от 23.10.2017 № 03-15-06/69405, от 02.09.2010 № 03-07-11/376, п. 12 постановления Пленума ВАС от 30.05.2014 № 33, постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 02.03.2016 № Ф07-2270/2016). Но при отсутствии факта реализации нельзя и учесть в вычетах суммы входного налога по питанию, полученному от поставщика, если он работает с этим налогом. Зато их можно включить в стоимость приобретенных обедов или продуктов (подп. 1 п. 2 ст. 170 НК).

Если же питание нельзя отнести к расходам, обязательным для работодателя по законодательству или включенным в систему оплаты за труд, то его передача работнику считается реализацией, осуществленной безвозмездно (п. 1 ст. 39 НК). На рыночную стоимость этого питания придется начислять НДС (подп. 1 п. 1 ст. 146 НК), относя его на тот же счет бухучета, на который списаны расходы по такому питанию:

Дт 91 — Кт 68.

При этом связанный с питанием НДС, полученный от поставщика, можно взять к вычету:

Дт 68 — Кт 19.

Аналогичная ситуация в отношении обязательности начисления НДС на стоимость питания и возможности принятия входного налога по нему к вычету возникает, если работником возмещаются работодателю суммы, потраченные на приобретение питания для этого работника (письмо Минфина от 16.10.2014 № 03-07-15/52270).

В то же время, если невозможно конкретизировать круг лиц, получающих питание, то объекта, облагаемого НДС, не возникнет (письма Минфина от 12.05.2010 № 03-03-06/1/327 и от 13.12.2012 № 03-07-07/133).

НДФЛ и страховые взносы по питанию

На спецпитание, получаемое работником в объемах, не превышающих установленных норм, не начисляют ни НДФЛ (п. 1 ст. 217 НК), ни страховые взносы (подп. 2 п. 1 ст. 422 НК, подп. 2 п. 1 ст. 20.2 закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ).

От уплаты НДФЛ освобождается также:

положенное работникам по законодательству натуральное довольствие (п. 3 ст. 217 НК, постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 22.04.2016 № Ф07-1186/2016);

питание, выдаваемое спортсменам, спортивным судьям и работникам организаций физкультурно-спортивного характера (п. 3 ст. 217 НК);

питание, предназначенное работникам, привлеченным для выполнения полевых работ сезонного характера (п. 44 ст. 217 НК).

Освобождаемым от начисления страховых взносов является положенное работникам по законодательству натуральное довольствие и питание, выдаваемое спортсменам, спортивным судьям и работникам организаций физкультурно-спортивного характера (подп. 2 п. 1 ст. 422 НК, подп. 2 п. 1 ст. 20.2 закона № 125-ФЗ). От платежей по страховым взносам (кроме «несчастных») освобождено также питание, выдаваемое военнослужащим (подп. 14 п. 1 ст.422 НК).

Стоимость прочего питания, получаемого работником как оплата за труд по существующей системе оплаты труда, расценивается как часть зарплаты и поэтому попадает под НДФЛ (п. 1 ст. 210 НК) и страховые взносы в обычном порядке (п. 1 ст. 420 НК, п. 1 ст. 20.1 закона № 125-ФЗ). По этой же причине данные начисления делают на стоимость спецпитания, выданного работнику сверх установленных норм, и питания, которое нельзя отнести к предусмотренному действующей системой оплаты труда.

Стоимость питания, указание на получение которого работником присутствует в документах, привезенных им из командировки, не выделенное в этих документах отдельной строкой, под страховые взносы не попадает (письма Минздравсоцразвития от 05.08.2010 № 2519-19, ФСС от 17.11.2011 № 14-03-11/08-13985).

Питание представляет собой доход, выплачиваемый в натуральной форме. Поэтому за базу, от которой начисляют НДФЛ и страховые взносы по нему, принимают рыночную стоимость этого питания на день его выдачи с включением в эту стоимость НДС (п. 1 ст. 211, п. 7 ст. 421 НК, п. 3 ст. 20.1 закона № 125-ФЗ).

Однако если конкретизировать круг лиц, получивших доход в виде питания, оказывается невозможным, то ни НДФЛ, ни страховые взносы не начисляются (письма Минфина от 07.09.2015 № 03-04-06/51326, от 21.03.2016 № 03-04-05/15542, от 03.08.2018 № 03-04-06/55047). При этом работодатель должен принять все доступные меры для ведения такого учета. В противном случае допустимым может оказаться определение расчетным путем дохода, приходящегося на каждого из работников персонально, по общей сумме, потраченной на питание, и сведениям о присутствии работников на работе (письма Минфина от 18.04.2012 № 03-04-06/6-117, от 06.05.2016 № 03-04-05/26361, от 17.05.2018 № 03-04-06/33350, постановление ФАС Поволжского округа от 22.06.2009 № А55-14976/2008).

Удержание НДФЛ будет отражено проводкой:

Дт 70 — Кт 68.

Рассчитанные страховые взносы вне зависимости от источника выплаты дохода относят на затраты в бухучете и учитывают в расходах, принимаемых в уменьшение базы по прибыли (письмо Минфина от 15.07.2013 № 03-03-06/1/27562):

Дт 20 (23, 25, 26, 29, 44) — Кт 69.

Итоги

Предоставление питания работникам за счет работодателя может иметь несколько вариантов. Для того чтобы расходы по питанию, не являющиеся обязательными для работодателя по законодательству, можно было учесть в базе по прибыли, питание следует приравнять к расходам на оплату труда, оформив для этого необходимые внутренние документы.

В качестве расходов, связанных с оплатой труда, питание будет облагаться НДФЛ и страховыми взносами. Начисление на сумму питания НДС следует делать только в том случае, если питание не соответствует критериям зарплаты и не относится к обязательному для выдачи.