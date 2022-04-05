Доплата водителям за своевременно сданные накладные: когда платить НДФЛ и взносы

Суть вопроса

Организация оказывает транспортные услуги (код ОКВЭД 49.41). Водителям категории Е выплачивается надбавка за количество правильно оформленных и своевременно сданных товарно-сопроводительных документов. Выплата производится двумя частями:

30 числа — за период с 1 по 15 число;

15 числа следующего месяца — за период с 16 по 30 число.

Данная выплата облагается страховыми взносами и НДФЛ. Каков порядок удержания налога и начисления взносов?

Ответ

На вопрос ответила Екатерина Лазукова, эксперт службы правового консалтинга ГАРАНТ, профессиональный бухгалтер.

НДФЛ

Исчисление сумм налога производится налоговыми агентами на дату фактического получения дохода (п. 3 ст. 226 НК). По общему правилу, установленному подп. 1 п. 1 ст. 223 НК, дата фактического получения дохода в денежной форме определяется как день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц.

На основании п. 4 ст. 226 НК налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате.

Таким образом, в данном случае организации следует удерживать НДФЛ при непосредственной выплате сотруднику денежных средств (т. е. 30-го и 15-го числа).

Для рассматриваемых выплат специального кода дохода не предусмотрено. Обычно в подобных случаях используется код дохода 4800 «Иные доходы». Полагаем, что в рассматриваемой ситуации целесообразно использование именно этого кода.

Страховые взносы

Сумма страховых взносов, исчисленная для уплаты за календарный месяц, подлежит уплате в срок не позднее 15-го числа следующего календарного месяца (п. 3 ст. 431 НК).

По п. 1 ст. 424 НК дата осуществления организацией-страхователем выплат и иных вознаграждений определяется как день их начисления в пользу работника (физического лица, в пользу которого осуществляются выплаты и иные вознаграждения). Соответственно, и исчисление страховых взносов осуществляется плательщиками страховых взносов в том периоде, в котором были начислены выплаты (п. 1 ст. 421, п. 1 ст. 431 НК).

Соответственно, страховые взносы с рассматриваемой надбавки следует начислять в том месяце, в котором начислена сама надбавка (в месяце, к которому эта надбавка относится), при этом дни выплаты надбавки роли не играют.

Например, надбавка за октябрь выплачивается 30 октября и 15 ноября, страховые взносы с полной суммы надбавки будут начислены в октябре.