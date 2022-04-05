Производителям алкоголя дали новые льготы, в том числе послабления по маркировке

Что случилось

С 26 марта 2022 года вступил в силу закон от 26.03.2022 № 74-ФЗ, облегчающий жизнь производителей и импортеров алкоголя.

Теперь они смогут получить специальные марки при наличии задолженности по налогам, а лицензию без заключения специалиста по пожарной безопасности. И это не весь перечень послаблений для участников алкогольного рынка.

Увеличили сроки нанесения федеральных специальных марок

В период с 26 марта 2022 года по 31 мая 2024 года производителям и импортерам алкоголя разрешено наносить федеральные специальные марки в течение 18 месяцев. До этого надо было использовать марки за девять месяцев.

Кроме того, за эти восемнадцать месяцев импортеры должны успеть ввести в Россию продукцию и использовать марки.

Если марки получили до 26 марта 2022 года и срок нанесения еще не истек, на них тоже распространяется это правило — срок продлевается до 18 месяцев.