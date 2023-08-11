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Как выплатить дивиденды только одному участнику в ООО
Разберемся, как правильно оформить выплату дивидендов одному из участников общества за счет прибыли прошлых лет, если второй не хочет получать деньги, но ничего против выплат другому учредителю не имеет. Какие риски могут возникнуть.
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