Как выплатить дивиденды только одному участнику в ООО Разберемся, как правильно оформить выплату дивидендов одному из участников общества за счет прибыли прошлых лет, если второй не хочет получать деньги, но ничего против выплат другому учредителю не имеет. Какие риски могут возникнуть.

Возможно ли распределение прибыли за прошлые годы Вправе ли один из участников отказаться от получения дивидендов? Какие риски он несет Варианты, как оформить отказ участника от дивидендов