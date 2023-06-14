Что произойдет с налогами, если участник выходит из ООО Чиновники напомнили, что если первоначальный вклад участника общества меньше, чем он получил средств при выходе из этого общества, то участнику надо заплатить налоги. Комментировать

Как посчитать действительную стоимость доли Как посчитать размер чистых активов общества Почему доход от выхода – это дивиденды Как платить налог на прибыль Как платить НДФЛ