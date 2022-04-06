Как расторгнуть трудовой договор с иностранцем

В каких случаях увольняют иностранца

Иностранцы, работающие в РФ, подчиняются нашему Трудовому кодексу, равно как и остальные работники. Поэтому и основания прекращения трудовых отношений для них те же (ст. 77 ТК):

договоренность сторон;

желание работника;

отказ сотрудника работать в изменившихся условиях;

медицинские противопоказания к продолжению работы;

дисциплинарные проступки;

сокращение или ликвидация организации;

окончание срока ТД.

Обратите внимание! Необходимо помнить, что заключение срочного трудового договора допускается только при наличии к нему оснований (ст. 59 ТК). Срок действия разрешительных документов иностранца, паспорта, полиса ДМС таковым не является. За оформление срочного трудового договора в таких ситуациях работодателю при проверке грозит штраф по ст. 5.27 КоАП — до 50 000 рублей.

Помимо общих оснований, для иностранных работников предусмотрены и несколько специфических. Среди них:

окончание срока действия или аннулирование разрешительных документов иностранца, полиса ДМС;

прекращение разрешения на привлечение иностранной рабсилы у работодателя;

приведение численности мигрантов в соответствие с допустимой долей иностранных сотрудников, установленной правительством.

Процедура увольнения иностранца по собственному желанию

В целом алгоритм такой же, как и для граждан РФ.

1. Работник подает заявление в письменной форме.

Важно соблюсти сроки предупреждения об увольнении. В общем случае — 14 дней. Меньший срок предупреждения установлен для лиц, находящихся на испытательном сроке, и пенсионеров, выходящих на пенсию.

Обратите внимание, работодатель вправе уволить сотрудника и до окончания срока предупреждения в некоторых случаях.

2. Работодатель издает соответствующее распоряжение.

3. С приказом об увольнении обязательно знакомят работника.

4. Производят расчет, вносят запись в трудовую книжку, сдают необходимые отчеты.

Не забываем уведомить об увольнении иностранца миграционную службу.

Как уволить иностранца по желанию работодателя

По аналогичному алгоритму происходит и прекращение трудового договора с иностранным гражданином по инициативе работодателя. Никаких заявлений в этом случае сотрудники не пишут, но необходимо грамотно оформить документы, являющиеся основанием для увольнения, иначе у работника появится шанс оспорить его.

Пакет документов зависит от причины увольнения. Вот самые распространенные ситуации:

Увольнение по специальным основаниям

Оно заслуживает отдельного внимания, т. к. есть определенные нюансы в оформлении.

Аннулирование разрешительных документов (патент, разрешение на работу, РВП, ВНЖ)

Главная сложность в том, что работодателю довольно трудно узнать об их аннулировании, если сотрудник сам не сообщит об этом.

Для получения информации существуют электронные сервисы ОВМ МВД, позволяющие проверить действительность патента или РВП и ВНЖ. Но эти данные не являются юридически значимыми.

Для подтверждения факта аннулирования придется направлять в органы по вопросам миграции официальный запрос. Работника на время получения ответа обычно отстраняют от работы.

Если сотрудник сам предоставил решение об аннулировании документов, процедура упрощается и сводится к следующему алгоритму.

1. Издать приказ и ознакомить с ним работника.

Шаг 2. Произвести расчет.

Шаг 3. Сдать необходимые отчеты.

Окончание срока действия патента, разрешения на работу, РВП, вида на жительства, полиса ДМС

Работодатель обязан следить за сроками «годности» документов работника, т. к. привлечение лиц с истекшими разрешениями влечет за собой немаленький штраф. Дата окончания действия обычно указана на самом бланке.

Обратите внимание: для патента правила иные. Он действует до тех пор, пока за него платят. Важно запрашивать у работников чеки и на их основании определять период оплаты.

В соответствии со ст. 327.6 ТК, уволить мигранта с истекшим патентом получится только по истечению 30 дней с момента его окончания. Это сделано с целью предоставления работнику возможности оформить новый документ. На этот период его обычно отстраняют от работы. Следовательно, алгоритм расторжения трудового договора в этом случае примет такой вид.

Шаг 1. Издать приказ об отстранении работника на срок 30 дней.

Шаг 2. По истечении 30 дней провести прекращение трудового договора вышеописанным порядком.

В качестве основания увольнения в приказе и трудовой книжке используются пункты 5-8 ст. 327.6 ТК.

Соблюдение допустимой доли иностранных работников

При выявлении «лишних» мигрантов их необходимо уволить во избежание санкций со стороны контролирующих органов. Алгоритм тот же. Основанием служит п. 9 ст. 327.6 ТК.

Срок, в который следует расторгнуть ТД, обычно устанавливается правительством при определении допустимой численности на текущий период.

Увольнение в связи с истечением срока трудового договора

Происходит тем же порядком, что и граждан РФ. Главное — предупредить работника о прекращении ТД не позднее 3 дней до даты его окончания. Уведомление обычно выглядит так:

А приказ об увольнении так:

Уведомление ОВМ МВД и миграционный учет

Немаловажным аспектом увольнения иностранцев является необходимость уведомить о расторжении трудового договора с мигрантом. Сделать это придется в отведенный законодательством (п. 8 ст. 13 115-ФЗ) срок — три дня.

Форма уведомления регламентирована приказом МВД № 536. Вот образец заполненного уведомления:

А организациям, являющимся принимающей стороной, дополнительно придется уведомить территориальный отдел по вопросам миграции и о выбытии иностранца.

Для этого используют специальную форму. Выглядит она так:

Это форма из приказа МВД от 14.09.2020 № 641.