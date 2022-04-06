Дистанционный сотрудник за границей. Что с НДФЛ и взносами?

Трудовой договор или договор ГПХ?

По вопросу оформления трудовых отношений с иностранцами или гражданами РФ, находящимися за границей, позиции чиновников Минтруда и Минфина различаются.

Минтруд постоянно пишет письма о том, что заключать трудовой договор о дистанционной работе с работником, осуществляющими трудовую деятельность за пределами территории РФ, не представляется возможным. При этом чиновники ссылаются на нормы Трудового кодекса об обеспечении дистанционным работникам безопасных условий труда и на ст. 13 ТК РФ, согласно которой федеральные законы и иные нормативные правовые акты РФ, содержащие нормы трудового права, действуют только на территории РФ (например, Письмо № 17-3/ООГ-578 от 15.04.2016).

Вместо трудовых договоров это ведомство рекомендует заключать с иностранцами и гражданами РФ, работающими за границей, гражданско-правовые договоры на оказание услуг.

Представители Минфина не видят сложностей в заключении трудовых договоров с иностранными дистанционными работниками и регулярно дают разъяснения по налогообложению выплат таким сотрудникам.

Несмотря на то, что разъяснение трудового законодательства находится в юрисдикции Минтруда, его позиция вызывает большие сомнения.

Во-первых, Трудовой кодекс не запрещает заключать трудовые договоры с людьми, живущими и работающими в другой стране. Во-вторых, ТК прямо запрещает подмену трудовых отношений гражданско-правовыми. И в-третьих, заявление о том, что российские законы действуют только на территории РФ, по сути ставит вне закона все заграничные командировки и работу в иностранных представительствах российских компаний.

Кроме того, никаких санкций за заключение трудового договора быть не может. Так что решение о том, какой договор будет, должны принимать работодатель и потенциальный работник.

Обратите внимание, что о найме на работу иностранца, живущего не на территории России, не надо уведомлять наши миграционные службы. Он ведь не находится в РФ.