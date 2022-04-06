Дистанционный сотрудник за границей. Что с НДФЛ и взносами?

Трудовой договор или договор ГПХ?
По вопросу оформления трудовых отношений с иностранцами или гражданами РФ, находящимися за границей, позиции чиновников Минтруда и Минфина различаются.
Минтруд постоянно пишет письма о том, что заключать трудовой договор о дистанционной работе с работником, осуществляющими трудовую деятельность за пределами территории РФ, не представляется возможным. При этом чиновники ссылаются на нормы Трудового кодекса об обеспечении дистанционным работникам безопасных условий труда и на ст. 13 ТК РФ, согласно которой федеральные законы и иные нормативные правовые акты РФ, содержащие нормы трудового права, действуют только на территории РФ (например, Письмо № 17-3/ООГ-578 от 15.04.2016).
Вместо трудовых договоров это ведомство рекомендует заключать с иностранцами и гражданами РФ, работающими за границей, гражданско-правовые договоры на оказание услуг.
Представители Минфина не видят сложностей в заключении трудовых договоров с иностранными дистанционными работниками и регулярно дают разъяснения по налогообложению выплат таким сотрудникам.
Несмотря на то, что разъяснение трудового законодательства находится в юрисдикции Минтруда, его позиция вызывает большие сомнения.
Во-первых, Трудовой кодекс не запрещает заключать трудовые договоры с людьми, живущими и работающими в другой стране. Во-вторых, ТК прямо запрещает подмену трудовых отношений гражданско-правовыми. И в-третьих, заявление о том, что российские законы действуют только на территории РФ, по сути ставит вне закона все заграничные командировки и работу в иностранных представительствах российских компаний.
Кроме того, никаких санкций за заключение трудового договора быть не может. Так что решение о том, какой договор будет, должны принимать работодатель и потенциальный работник.
Обратите внимание, что о найме на работу иностранца, живущего не на территории России, не надо уведомлять наши миграционные службы. Он ведь не находится в РФ.
НДФЛ
Если с иностранцем или гражданином РФ, работающими дистанционно за границей, заключен трудовой договор, то выплачиваемая им заработная плата считается доходом, полученным от источников за пределами Российской Федерации (пп. 6 п. 3 ст. 208 НК). То же самое и с выплатами по договорам ГПХ.
Порядок обложения НДФЛ доходов, полученных от источников за пределами Российской Федерации, зависит от налогового статуса физического лица (ст. 209 НК РФ).
Если работник является налоговым резидентом РФ, то такой доход признается объектом обложения НДФЛ в России. Однако в этом случае работник сам декларирует и уплачивает налог (пп. 3 п. 1 ст. 228 НК).
Если же работник не является резидентом РФ, то такой доход не признается объектом обложения НДФЛ.
Таким образом, ни в первом, ни во втором случае НДФЛ за работника работодатель в бюджет не перечисляет.
Страховые взносы
Со страховыми взносами другая ситуация. Тут все зависит в первую очередь от гражданства работника.
Объектом обложения страховыми взносами для признаются выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию в соответствии с федеральными законами о конкретных видах обязательного социального страхования. Граждане России являются такими застрахованными лицами и поэтому взносы за них уплачиваются в общем порядке.
Иностранные граждане, работающие по трудовым или гражданско-правовым договорам на территории иностранного государства и не проживающие (не пребывающие) на территории РФ, не признаются застрахованными лицами в системе обязательного социального страхования в России. То есть выплаты по таким договорам в пользу иностранцев, работающих за пределами РФ, страховыми взносами не облагаются.
Но тут есть исключение — с выплат иностранцам, с которыми заключен трудовой договор, придется начислять и уплачивать взносы на случай травматизма. По закону от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний подлежат физлица, с которыми заключены трудовые договоры, в том числе иностранные граждане.
Если с иностранцем заключен гражданско-правовой договор, нужно уплачивать страховые взносы на случай травматизма, если такая обязанность предусмотрена договором.
Минфин давал разъяснения по НДФЛ и взносам во многих письмах. Например, от 31.03.2020 № 03-04-05/25515 и от 17.09.2019 № 03-04-05/71504.
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