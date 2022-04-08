Учитываем платежи по лизингу при доходно-расходной УСН правильно

Особенности договора лизинга

Лизинг — это передача в длительное пользование имущества, относящегося к амортизируемым основным средствам. Договор лизинга может завершаться выкупом предмета лизинга или его возвратом. Собственником предмета лизинга на всем протяжении действия договора всегда остается фирма-лизингодатель.

Общая сумма лизинговых платежей складывается из расходов фирмы-лизингодателя на покупку и передачу в лизинг предмета договора и стоимости услуг. В сумме платежей может выделяться величина выкупной стоимости имущества, по которой после завершения договора оно передается получателю в собственность.

Учет у лизингодателя с УСН «доходы минус расходы»

Фирма-лизингодатель, работающая с УСН «доходы минус расходы», поступающие от получателя имущества лизинговые платежи учитывает в доходах — от реализации или внереализационных — на дату поступления средств (ст. 346.15 и ст. 346.17 НК). При этом в доходах нужно учитывать также авансовые платежи (письмо Минфина от 25.08.2014 № 03-11-06/2/42282) и выкупную стоимость (письмо Минфина от 04.08.2017 № 03-11-11/49896).

Особенности учета доходов и расходов при УСН могут приводить к образованию убытков по договору лизинга. Наличие убытков не избавляет «упрощенца» от обязанности уплатить минимальный упрощенный налог (п. 6 ст. 346.18 НК).

К расходам лизингодатель может отнести стоимость приобретенного для передачи в лизинг имущества по правилам списания расходов на приобретение ОС (подп. 3 п. 3 ст. 346.16 НК), материальных расходов или расходов на товар — в зависимости от того, как учитывается у лизингодателя предмет лизинга.

Кроме того, фирме, работающей на «упрощенке» и решившей заняться предоставлением имущества в лизинг, необходимо помнить о том, что возможность применения ей УСН ограничивается не только величиной дохода (п. 2 ст. 346.12 НК), но и суммой остаточной стоимости ее ОС (подп. 16 п. 3 ст. 346.12 НК).

Если предмет лизинга, учтенный и списанный как ОС, продан до истечения сроков, предусмотренных последним абзацем подп. 3 п. 3 ст. 346.16 НК, то может возникнуть необходимость пересчета расходов на приобретение ОС в соответствии с правилами гл. 25 НК.

Все вышеизложенное свидетельствует о том, что быть лизингодателем на УСН довольно невыгодно.

Учет у лизингополучателя с УСН «доходы минус расходы»

Фирма-лизингополучатель, работающая с УСН «доходы минус расходы», вправе учесть лизинговый платеж в расходах на дату его оплаты (подп. 4 п. 1 ст. 346.16 НК). При этом платежи в счет выкупной стоимости, если она указана отдельно в договоре, являются авансовыми и в расходы не попадают до перехода права собственности на предмет лизинга. Также авансами считаются лизинговые платежи, оплаченные досрочно.

Стоимость имущества, полученного по завершении договора лизинга, равная выкупной стоимости, списывается на расходы в соответствии с правилами подп. 3 п. 3 ст. 346.16 НК (как для ОС) или подп. 5 п. 1 ст. 346.16 НК (как для малоценного имущества).

Отсутствие указания выкупной стоимости в договоре лизинга может привести к спору с налоговой инспекцией, которая в этом случае может счесть всю сумму лизинговых платежей по договору расходами на приобретение ОС.

При дальнейшей продаже ОС, полученного по завершении договора лизинга, у фирмы-лизингополучателя, как и у фирмы-лизингодателя, может возникнуть ситуация, требующая пересчета расходов на приобретение ОС в соответствии с правилами гл. 25 НК (последний абзац подп. 3 п. 3 ст. 346.16 НК). При этом доход от продажи будет учтен в обычном для плательщиков УСН порядке на дату поступления денег (ст. 346.15 и ст. 346.17 НК).

Таким образом, получение имущества в лизинг для фирмы, работающей с УСН «доходы минус расходы», является вполне приемлемым вариантом. Следует обращать особое внимание на такие моменты:

предпочтительность выделения выкупной стоимости в договоре;

возможность возникновения проблем с пересчетом расходов при дальнейшей продаже имущества, полученного по завершении договора лизинга.

Итоги

Предоставляя или получая имущество в лизинг, «упрощенец» должен учитывать ограничения по величине дохода и сумме остаточной стоимости основных средств. Признание стоимости передаваемых в лизинг основных средств в расходах зависит от того, предусмотрена ли в договоре выкупная стоимость этого имущества, и от того, на чьем балансе оно находится.