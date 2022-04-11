Ищут бухгалтеров на первичку и еще кадровиков в придачу. Обзор вакансий на Бухджобе

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1
Вакансия: бухгалтер в КарШайнРуссия (ремонт и техническое обслуживание автомобилей)
Обязанности:
- ведение учета расчетов с поставщиками товаров (счет 41);
- ведение учета расчетов с поставщиками материалов (счет 10);
- ведение учета давальческого сырья (счет 003);
- контроль за проведением и участие в инвентаризации ТМЦ.
Требуемые умения и навыки:
- опыт работы от 3 лет;
- уверенный пользователь MS Excel, 1C:Бухгалтерия, 1С:Предприятие, ЗУП.
Расположение: Москва
З/п: 60-80 тыс. рублей
Условия работы:
- график 5/2 с 09:00-18:00;
- оформление по ТК РФ;
- «белая» заработная плата;
- место работы: г. Москва, ул. Василия Петушкова (СЗАО)
Контакты:
2
Вакансия: бухгалтер в единственном лице в ООО «Владей» (галерея современного искусства. On-line аукцион)
Обязанности: самостоятельное ведение бухгалтерского и налогового учета двух юридических лиц (УСН доходы-расходы)
Требуемые умения и навыки:
- составление и сдача налоговой и бухгалтерской отчетности в ИФНС, фонды, статистику;
- начисления по договорам ГПХ, авторского заказа, расчеты с самозанятыми, выплаты авторских вознаграждений, в том числе расчеты с нерезидентами РФ.
Расположение: Москва
З/п: 80-100 тыс. рублей
Условия работы: полная занятость
Контакты: Елена, ESmirnova@vladey.net
3
Вакансия: кадровик-бухгалтер в ООО «Мотус» (ремонт компьютерной техники)
Обязанности:
- ведение кадрового делопроизводства в полном объёме (50 чел.) в программе 1С ЗУП 8.3 Материалы (учет ГСМ-автоматизирован, авансовые отчеты, оплата счетов);
- сверки с контрагентами-объем небольшой.
Требуемые умения и навыки:
- стаж от 3-х лет;
- работа с договорами ГПХ (аренда авто и управление) по шаблону;
- разработка ЛНА (положение о командировках, положение о премировании и т.д.);
- сдача отчётности в ПФР (СЗВ-ТД, СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ), ФСС (больничные листы)
Расположение: Москва. м. Проспект Мира, шаговая доступность, работа в офисе
З/п: 60-80 тыс. рублей
Условия работы: с
Контакты: по всем вопросам обращаться: buh@motuscom.ru тел: 7(985)0018696 — Инна
4
Вакансия: бухгалтер в наш офис в «Аудиторская Группа Капитал» (консалтинговая компания, 20 лет на рынке, помогаем бизнесу решить вопросы, связанные с учётом (налоговый, бухгалтерский, кадровый, управленческий), проводим аудит, консультирование)
Обязанности:
- проверка и занесение документов в 1С (товары для офиса, услуги поставщиков, командировочные);
- работа с банком — выписка актов по реализации услуг
Требуемые умения и навыки:
- опыт работы в бухгалтерии от 6 месяцев;
- опыт работы в 1С:8.3 (или пройденный курс);
- экономическое образование (готовы рассмотреть выпускника ВУЗа)
Расположение: Екатеринбург, офис
З/п: 20-40 тыс. рублей
Условия работы:
- рост и развитие, профессиональное и карьерное;
- официальная ЗП стабильно 2 раза в месяц;
- повышение при росте в грейде;
- комфортный офис и очень классный коллектив (развитая корп.культура с мероприятиями и нетворкингом)
5
Вакансия: главный бухгалтер в S4 (аутсорсинговая компания)
Обязанности:
- ведение ключевых участков (капитал, займы и тд);
- постановка методологии учета ТМЦ, организация за процессом текущих инвентаризаций ТМЦ;
- формирование пакета необходимой бухгалтерской отчетности в 1С.
Требуемые умения и навыки:
- опыт работы главным бухгалтером на пищевом производстве, на фабрике-кухне (HoReCa), в продовольственном ритейле;
- готовность к личному ведению ряда ключевых участков (капитал, займы, основные средства) и личной подготовке отчетности.
Расположение: Москва, м. Динамо, ул. 8 Марта
З/п: 100 тыс. рублей
Условия работы:
- полный рабочий день 5/2 с 9:00 до 18:00;
- молодой, дружелюбный коллектив;
- работа с профессиональной командой и наставничество;
- неизбежный профессиональный рост;
- официальное оформление по ТК;
- ЗП — 100-150 тыс.руб по итогам собеседования.
Контакты:Левицкая Ксения 7 (931) 0096812 k.levitskaya@s4consulting.ru
6
Вакансия: бухгалтер по первичной документации (аутсорсинг) в «Аудиторская Группа Капитал» (консалтинговая компания, более 120 человек в штате, 20 лет на рынке. Помогаем бизнесу настраивать и вести учёт (бухгалтерский, налоговый, управленческий, кадровый), проводим аудит, консультируем по налоговым рискам и другим правовым вопросам)
Обязанности:
- проверка и занесение документов в 1С (запасы, ос, услуги);
- контроль достоверного и полного предоставления документов;
- закрытие месяца, анализ ОСВ;
- сверка с контрагентами (при желании, подключаем к проектам по аудиту и управленческому учёту).
Требуемые умения и навыки:
- опыт работы в бухгалтерии от 1 года;
- опыт работы в 1С: 8.3 (КА и УТ-бонус);
- экономическое образование;
- желание профессионально развиваться
Расположение: Екатеринбург
З/п: 40-60
Условия работы:
- рост и развитие, профессиональное и карьерное;
- официальная ЗП стабильно 2 раза в месяц, повышение при росте в грейде;
- комфортный офис и очень классный коллектив (развитая корп.культура с мероприятиями и нетворкингом)
Контакты:E.borovikova@ag-capital.ru,
7
Вакансия: экономист в «Аудиторская Группа Капитал» (консалтинговая компания, 20 лет на рынке, более 120 человек в штате. Помогаем бизнесу настраивать и вести учёт (бухгалтерский, налоговый, управленческий, кадровый), проводим аудит, консультируем по налоговым рискам и другим правовым вопросам)
Обязанности:
- составлять отчёты управл.учёта (баланс, ОДДС,, ОФР);
- контроль занесения данных в 1С;
- контроль закрытия месяца;
- участие в постановке и автоматизации управленческого учёта
Требуемые умения и навыки:
- экономическое образование;
- отличный практический опыт работы в EXCEL;
- опыт работы в 1С:8.3;
- опыт работы бухгалтером, экономистом (отличное понимание принципа двойной записи)
З/п: 40-60
Условия работы:
- рост и развитие, профессиональное и карьерное;
- официальная ЗП стабильно 2 раза в месяц, повышение при росте в грейде;
- комфортный офис и очень классный коллектив (развитая корп.культура с мероприятиями и нетворкингом)
Контакты:E.borovikova@ag-capital.ru,
8
Вакансия: заместитель главного бухгалтера в S4 (аутсорсинговая компания)
Обязанности: помогать в подготовке бухгалтерской и налоговой отчетности (УСН, ОСН, ПСН)
Требуемые умения и навыки:
- опыт в бухгалтерском аутсорсинге (будет вашим преимуществом);
- аналитический склад ума;
- самоорганизованность.
Расположение: Москва, м. Динамо
З/п: 80-100 тыс. рублей
Условия работы:
- уютный офис со всеми условиями для работы в БЦ ТРИО на Динамо;
- заработная плата от 80000 руб. на старте. Ваш доход увеличивается при успешном закрытии месяца;
- график работы: Пн-Пт, с 9.00-18.00
Контакты:Левицкая Ксения 7 (931) 0096812 k.levitskaya@s4consulting.ru
9
Вакансия: бухгалтер в единственном лице в ООО «БерКат» (строительство)
Обязанности: бухгалтер в единственном числе в строительной компании
Требуемые умения и навыки: бухгалтерская отчётность, налоговая отчётность, отчётность в ПФР, первичная документация, расчёт заработной платы
Расположение: Москва, на территории работодателя
З/п: 80-100 тыс. рублей
Условия работы: будни с 09.00 до 18.00, офис в ЦАО
Контакты:просьба отправлять резюме на электронный адрес Ooo@bercat.su или звонить по телефону 8(495)2801804
10
Вакансия: заместитель главного бухгалтера в ООО ГЕЛИОС (команда HELIOS — молодые и активные люди. Мы занимаемся профессиональным бухгалтерским обслуживанием предпринимателей и малого бизнеса)
Обязанности:
- работа с несколькими юридическими лицами;
- подготовка и оперативное проведение платежей различных банков.;
- загрузка банковских документов из клиент — банка в программу 1С;
- подготовка к сдаче и сдача отчётности;
- выполнение поручений главного бухгалтера.
Требуемые умения и навыки:
- внимательность, ответственность, стремление к профессиональному росту;
- готовность к большому объему работы;
- исполнительность, коммуникабельность, высокая работоспособность;
- усидчивость, стрессоустойчивость, высокая обучаемость
Расположение: Москва
З/п: 60-80 тыс. рублей
Условия работы: уютный офис в 5 минутах от м. Савеловская; : Пн-Пт, с 9.00-18.00
Контакты:просьба отправлять резюме на электронный адрес helios888@yandex.ru или звонить по телефону
11
Вакансия: финансовый менеджер-аналитик в Коттеджный посёлок «Британика» (строительная компания, основным профилем которой является коттеджное строительство, английские классические дома и усадьбы)
Обязанности:
- управление портфелем проектов: согласование смет, технических заданий (карточка проекта фирмы);
- открытие и закрытие проектов, внесение данных в таблицы (Excel);
- ежемесячная актуализация финансовой модели, лимитирование проектов.
Требуемые умения и навыки:
- опыт работы от 2х лет финансовым менеджером\экономистом;
- высшее экономическое образование;
- опыт работы с управленческой отчётностью и финансовыми моделями;
- уверенный пользователь, Excel, MS Office, 1С 8:0.
Расположение: Москва
З/п: по договоренности
Условия работы:
- оборудованное рабочее место на объекте М.О. Новорижское шоссе 30 км. от МКАД;
- график: 5/2 с 09-00 до 18-00. От метро Строгино идёт корпоративный транспорт
Контакты:filippova@eh-russia.com
12
Вакансия: главный бухгалтер / заместитель главного бухгалтера в Атлон ФМ (строительная компания)
Обязанности:
- ведение бух. и налог. учета на УСН;
- формирование и сдача бух. и нал. отчетности;
- прием, обработка и проведение документов в программе 1С;
- работа с программой 1С по учету заработной платы и кадровому учету и т.д.
Требуемые умения и навыки:
- профильное в/о (экономическое/бухгалтерское/финансовое);
- опыт работы в бухгалтерии от 5 лет.;
- опыт автоматизации бухгалтерских процессов желателен;
- самостоятельное формирование бух. и налоговой отчетности;
- знание УСН, ОСН и т.д.
Расположение: Москва
З/п: 60-80 тыс. рублей
Условия работы:
- з/п от 70.000 — 80.000 рублей;
- БЦ Сириус-Парк (м. Нагатинская);
- график работы 5/2 с 9:00 до 18:00;
- молодой и дружный коллектив
Контакты:atlonhr@gmail.com
13
Вакансия: бухгалтер в компании — крупный поставщик светильников и мебели класса люкс из Европы, США и Азии (продажа)
Обязанности:
- ведение первичной документации;
- подготовка пакета документов для водителей на ежедневной основе;
- ведение реестра учета первичных документов;
- работа в 1С бухгалтерия 8,3 и Торговля 8;
- ведение реестра договоров по контрагентам
Требуемые умения и навыки:
- опыт работы в аналогичной должности от 3х лет;
- знание ПО: 1С: Предприятие 8 1С: Торговля 1С: Документооборот;
- опыт работы в аналогичной должности от 3х лет
Расположение: Москва
З/п: 40-60
Условия работы:
- график 5/2 с 09.30 до 18.00;
- своевременная и официальная заработная плата в размере 55000 руб. на испытательном сроке;
- профессиональное обучение;
- испытательный срок 3 месяца.
Контакты:@Hrbond / WhatsApp
14
Вакансия: главный бухгалтер в крупной торгово-производственной компании (производство и реализация)
Обязанности:
- управление финсово-экономическим департаментом;
- бухг. и налоговый учёт и отчётность (ОСНО);
- взаимодействие с фискал. органами;
- организация опер. учёта имущества, учёт производ. деятел-и, формирование себестоимости продукции, контроль ценообразования
Требуемые умения и навыки:
- высшее экономическое/бухгалтерское образование;
- опыт работы только в крупной производственной компании от 5 лет;
- отличное знание 1С:УПП и 1С:ЕRP;
- стратегическое мышление, гибкость ума и коммуникаций
Расположение: Санкт-Петербург
З/п: 100 тыс. рублей
Условия работы:
- 5/2 9-18 ч;
- оформление по ТК ДМС после испытательного срока
Контакты: пишите на почту frau.via-2016@yandex.ru Инга
9
Вакансия: бухгалтер по расчету заработной платы с функциями инспектора по кадрам и делопроизводства в ООО"РАИ" (конструкторские разработки)
Обязанности: расчет зарплаты, кадровый учет, делопроизводство
Требуемые умения и навыки:
- знание программ: 1С:8,3 (ЗУП, Бухгалтерия), интернет-банк;
- знание ОСНО/УСН (доходы-расходы);
- знание законодательства РФ (Трудовой кодекс, Налоговый кодекс) кадрового делопроизводства
Расположение: Екатеринбург
З/п: 20-40 тыс. рублей
Условия работы: работа в офисе
Контакты:Татьяна Николаевна, mtn58@mail.ru