Ищут бухгалтеров на первичку и еще кадровиков в придачу. Обзор вакансий на Бухджобе

Опять Бухджоб?

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1 Вакансия: бухгалтер в КарШайнРуссия (ремонт и техническое обслуживание автомобилей) Обязанности: ведение учета расчетов с поставщиками товаров (счет 41);

ведение учета расчетов с поставщиками материалов (счет 10);

ведение учета давальческого сырья (счет 003);

контроль за проведением и участие в инвентаризации ТМЦ. Требуемые умения и навыки: опыт работы от 3 лет;

уверенный пользователь MS Excel, 1C:Бухгалтерия, 1С:Предприятие, ЗУП. Расположение: Москва З/п: 60-80 тыс. рублей Условия работы: график 5/2 с 09:00-18:00;

оформление по ТК РФ;

«белая» заработная плата;

место работы: г. Москва, ул. Василия Петушкова (СЗАО) Контакты: 7 910-480-23-70 Евгения

2 Вакансия: бухгалтер в единственном лице в ООО «Владей» (галерея современного искусства. On-line аукцион) Обязанности: самостоятельное ведение бухгалтерского и налогового учета двух юридических лиц (УСН доходы-расходы) Требуемые умения и навыки: с оставление и сдача налоговой и бухгалтерской отчетности в ИФНС, фонды, статистику;

оставление и сдача налоговой и бухгалтерской отчетности в ИФНС, фонды, статистику; начисления по договорам ГПХ, авторского заказа, расчеты с самозанятыми, выплаты авторских вознаграждений, в том числе расчеты с нерезидентами РФ. Расположение: Москва З/п: 80-100 тыс. рублей Условия работы: полная занятость Контакты: Елена, ESmirnova@vladey.net

3 Вакансия: кадровик-бухгалтер в ООО «Мотус» (ремонт компьютерной техники) Обязанности: ведение кадрового делопроизводства в полном объёме (50 чел.) в программе 1С ЗУП 8.3 Материалы (учет ГСМ-автоматизирован, авансовые отчеты, оплата счетов);

сверки с контрагентами-объем небольшой. Требуемые умения и навыки: стаж от 3-х лет;

работа с договорами ГПХ (аренда авто и управление) по шаблону;

разработка ЛНА (положение о командировках, положение о премировании и т.д.);

сдача отчётности в ПФР (СЗВ-ТД, СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ), ФСС (больничные листы) Расположение: Москва. м. Проспект Мира, шаговая доступность, работа в офисе З/п: 60-80 тыс. рублей Условия работы: с 9-00-18-00 Контакты: по всем вопросам обращаться: buh@motuscom.ru тел: 7(985)0018696 — Инна

4 Вакансия: бухгалтер в наш офис в «Аудиторская Группа Капитал» (консалтинговая компания, 20 лет на рынке, помогаем бизнесу решить вопросы, связанные с учётом (налоговый, бухгалтерский, кадровый, управленческий), проводим аудит, консультирование) Обязанности: проверка и занесение документов в 1С (товары для офиса, услуги поставщиков, командировочные);

работа с банком — выписка актов по реализации услуг Требуемые умения и навыки: опыт работы в бухгалтерии от 6 месяцев;

опыт работы в 1С:8.3 (или пройденный курс);

экономическое образование (готовы рассмотреть выпускника ВУЗа) Расположение: Екатеринбург, офис З/п: 20-40 тыс. рублей Условия работы: рост и развитие, профессиональное и карьерное;

официальная ЗП стабильно 2 раза в месяц;

повышение при росте в грейде;

комфортный офис и очень классный коллектив (развитая корп.культура с мероприятиями и нетворкингом) Контакты: E.borovikova@ag-capital.ru, 7(343)358-78-45, Боровикова Екатерина E.borovikova@ag-capital.ru,Боровикова Екатерина

5 Вакансия: главный бухгалтер в S4 (аутсорсинговая компания) Обязанности: ведение ключевых участков (капитал, займы и тд);

постановка методологии учета ТМЦ, организация за процессом текущих инвентаризаций ТМЦ;

формирование пакета необходимой бухгалтерской отчетности в 1С. Требуемые умения и навыки: опыт работы главным бухгалтером на пищевом производстве, на фабрике-кухне (HoReCa), в продовольственном ритейле;

готовность к личному ведению ряда ключевых участков (капитал, займы, основные средства) и личной подготовке отчетности. Расположение: Москва, м. Динамо, ул. 8 Марта З/п: 100 тыс. рублей Условия работы: полный рабочий день 5/2 с 9:00 до 18:00;

молодой, дружелюбный коллектив;

работа с профессиональной командой и наставничество;

неизбежный профессиональный рост;

официальное оформление по ТК;

ЗП — 100-150 тыс.руб по итогам собеседования. Контакты:Левицкая Ксения 7 (931) 0096812 k.levitskaya@s4consulting.ru

6 Вакансия: бухгалтер по первичной документации (аутсорсинг) в «Аудиторская Группа Капитал» (консалтинговая компания, более 120 человек в штате, 20 лет на рынке. Помогаем бизнесу настраивать и вести учёт (бухгалтерский, налоговый, управленческий, кадровый), проводим аудит, консультируем по налоговым рискам и другим правовым вопросам) Обязанности: проверка и занесение документов в 1С (запасы, ос, услуги);

контроль достоверного и полного предоставления документов;

закрытие месяца, анализ ОСВ;

сверка с контрагентами (при желании, подключаем к проектам по аудиту и управленческому учёту). Требуемые умения и навыки: опыт работы в бухгалтерии от 1 года;

опыт работы в 1С: 8.3 (КА и УТ-бонус);

экономическое образование;

желание профессионально развиваться Расположение: Екатеринбург З/п: 40-60 Условия работы: рост и развитие, профессиональное и карьерное;

официальная ЗП стабильно 2 раза в месяц, повышение при росте в грейде;

комфортный офис и очень классный коллектив (развитая корп.культура с мероприятиями и нетворкингом) Контакты:E.borovikova@ag-capital.ru, 7(343)351-78-45, Екатерина Боровикова

7 Вакансия: экономист в «Аудиторская Группа Капитал» (консалтинговая компания, 20 лет на рынке, более 120 человек в штате. Помогаем бизнесу настраивать и вести учёт (бухгалтерский, налоговый, управленческий, кадровый), проводим аудит, консультируем по налоговым рискам и другим правовым вопросам) Обязанности: составлять отчёты управл.учёта (баланс, ОДДС,, ОФР);

контроль занесения данных в 1С;

контроль закрытия месяца;

участие в постановке и автоматизации управленческого учёта Требуемые умения и навыки: экономическое образование;

отличный практический опыт работы в EXCEL;

опыт работы в 1С:8.3;

опыт работы бухгалтером, экономистом (отличное понимание принципа двойной записи) Расположение: Екатеринбург (или область, можно частично удаленно) Екатеринбург (или область, можно частично удаленно) З/п: 40-60 Условия работы: рост и развитие, профессиональное и карьерное;

официальная ЗП стабильно 2 раза в месяц, повышение при росте в грейде;

комфортный офис и очень классный коллектив (развитая корп.культура с мероприятиями и нетворкингом) Контакты:E.borovikova@ag-capital.ru, 7(343)351-78-45, Екатерина Боровикова

8 Вакансия: заместитель главного бухгалтера в S4 (аутсорсинговая компания) Обязанности: помогать в подготовке бухгалтерской и налоговой отчетности (УСН, ОСН, ПСН) Требуемые умения и навыки: опыт в бухгалтерском аутсорсинге (будет вашим преимуществом);

аналитический склад ума;

самоорганизованность. Расположение: Москва, м. Динамо З/п: 80-100 тыс. рублей Условия работы: уютный офис со всеми условиями для работы в БЦ ТРИО на Динамо;

заработная плата от 80000 руб. на старте. Ваш доход увеличивается при успешном закрытии месяца;

график работы: Пн-Пт, с 9.00-18.00 Контакты:Левицкая Ксения 7 (931) 0096812 k.levitskaya@s4consulting.ru

9 Вакансия: бухгалтер в единственном лице в ООО «БерКат» (строительство) Обязанности: бухгалтер в единственном числе в строительной компании Требуемые умения и навыки: бухгалтерская отчётность, налоговая отчётность, отчётность в ПФР, первичная документация, расчёт заработной платы Расположение: Москва, на территории работодателя З/п: 80-100 тыс. рублей Условия работы: будни с 09.00 до 18.00, офис в ЦАО Контакты:просьба отправлять резюме на электронный адрес Ooo@bercat.su или звонить по телефону 8(495)2801804

10 Вакансия: заместитель главного бухгалтера в ООО ГЕЛИОС (команда HELIOS — молодые и активные люди. Мы занимаемся профессиональным бухгалтерским обслуживанием предпринимателей и малого бизнеса) Обязанности: работа с несколькими юридическими лицами;

подготовка и оперативное проведение платежей различных банков.;

загрузка банковских документов из клиент — банка в программу 1С;

подготовка к сдаче и сдача отчётности;

выполнение поручений главного бухгалтера. Требуемые умения и навыки: внимательность, ответственность, стремление к профессиональному росту;

готовность к большому объему работы;

исполнительность, коммуникабельность, высокая работоспособность;

усидчивость, стрессоустойчивость, высокая обучаемость Расположение: Москва З/п: 60-80 тыс. рублей Условия работы: уютный офис в 5 минутах от м. Савеловская; : Пн-Пт, с 9.00-18.00 Контакты:просьба отправлять резюме на электронный адрес helios888@yandex.ru или звонить по телефону 8(903)191-26-16 Сергей

11 Вакансия: финансовый менеджер-аналитик в Коттеджный посёлок «Британика» (строительная компания, основным профилем которой является коттеджное строительство, английские классические дома и усадьбы) Обязанности: управление портфелем проектов: согласование смет, технических заданий (карточка проекта фирмы);

открытие и закрытие проектов, внесение данных в таблицы (Excel);

ежемесячная актуализация финансовой модели, лимитирование проектов. Требуемые умения и навыки: опыт работы от 2х лет финансовым менеджером\экономистом;

высшее экономическое образование;

опыт работы с управленческой отчётностью и финансовыми моделями;

уверенный пользователь, Excel, MS Office, 1С 8:0. Расположение: Москва З/п: по договоренности Условия работы: оборудованное рабочее место на объекте М.О. Новорижское шоссе 30 км. от МКАД;

график: 5/2 с 09-00 до 18-00. От метро Строгино идёт корпоративный транспорт Контакты:filippova@eh-russia.com

12 Вакансия: главный бухгалтер / заместитель главного бухгалтера в Атлон ФМ (строительная компания) Обязанности: ведение бух. и налог. учета на УСН;

формирование и сдача бух. и нал. отчетности;

прием, обработка и проведение документов в программе 1С;

работа с программой 1С по учету заработной платы и кадровому учету и т.д. Требуемые умения и навыки: профильное в/о (экономическое/бухгалтерское/финансовое);

опыт работы в бухгалтерии от 5 лет.;

опыт автоматизации бухгалтерских процессов желателен;

самостоятельное формирование бух. и налоговой отчетности;

знание УСН, ОСН и т.д. Расположение: Москва З/п: 60-80 тыс. рублей Условия работы: з/п от 70.000 — 80.000 рублей;

БЦ Сириус-Парк (м. Нагатинская);

график работы 5/2 с 9:00 до 18:00;

молодой и дружный коллектив Контакты:atlonhr@gmail.com

13 Вакансия: бухгалтер в компании — крупный поставщик светильников и мебели класса люкс из Европы, США и Азии (продажа) Обязанности: ведение первичной документации;

подготовка пакета документов для водителей на ежедневной основе;

ведение реестра учета первичных документов;

работа в 1С бухгалтерия 8,3 и Торговля 8;

ведение реестра договоров по контрагентам Требуемые умения и навыки: опыт работы в аналогичной должности от 3х лет;

знание ПО: 1С: Предприятие 8 1С: Торговля 1С: Документооборот;

опыт работы в аналогичной должности от 3х лет Расположение: Москва З/п: 40-60 Условия работы: график 5/2 с 09.30 до 18.00;

своевременная и официальная заработная плата в размере 55000 руб. на испытательном сроке;

профессиональное обучение;

испытательный срок 3 месяца. Контакты:@Hrbond / WhatsApp 7 961-923-01-72

14 Вакансия: главный бухгалтер в крупной торгово-производственной компании (производство и реализация) Обязанности: управление финсово-экономическим департаментом;

бухг. и налоговый учёт и отчётность (ОСНО);

взаимодействие с фискал. органами;

организация опер. учёта имущества, учёт производ. деятел-и, формирование себестоимости продукции, контроль ценообразования Требуемые умения и навыки: высшее экономическое/бухгалтерское образование;

опыт работы только в крупной производственной компании от 5 лет;

отличное знание 1С:УПП и 1С:ЕRP;

стратегическое мышление, гибкость ума и коммуникаций Расположение: Санкт-Петербург З/п: 100 тыс. рублей Условия работы: 5/2 9-18 ч;

оформление по ТК ДМС после испытательного срока Контакты: пишите на почту frau.via-2016@yandex.ru Инга