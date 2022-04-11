Карьера бухгалтера

Ищут бухгалтеров на первичку и еще кадровиков в придачу. Обзор вакансий на Бухджобе

Похоже, шок прошел и компании поняли, что бухгалтерам надо платить не копейки. Не то чтобы предлагают миллионы, но и полуволонтерских условий в вакансиях стало немного меньше. Да что там — судите сами.

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Опять Бухджоб?

Да, мы продолжаем собирать там лучшие вакансии для бухгалтеров. Все четко, по делу, с простым поиском. Ну а если искать лень — читайте нашу подборку. Тут все самое свежее за прошедшую неделю.

Хотите — закиньте свое резюме. А если вы сами ищете бухгалтера — разместите свою вакансию вот тут.

Если хотите еще больше, кликните по тегу Бухджоб в конце статьи. Вдруг то, что нужно именно вам, разместили раньше.

1

Вакансия: бухгалтер в КарШайнРуссия (ремонт и техническое обслуживание автомобилей)

Обязанности:

  • ведение учета расчетов с поставщиками товаров (счет 41);
  • ведение учета расчетов с поставщиками материалов (счет 10);
  • ведение учета давальческого сырья (счет 003);
  • контроль за проведением и участие в инвентаризации ТМЦ.

Требуемые умения и навыки:

  • опыт работы от 3 лет;
  • уверенный пользователь MS Excel, 1C:Бухгалтерия, 1С:Предприятие, ЗУП.

Расположение: Москва

З/п: 60-80 тыс. рублей

Условия работы:

  • график 5/2 с 09:00-18:00;
  • оформление по ТК РФ;
  • «белая» заработная плата;
  • место работы: г. Москва, ул. Василия Петушкова (СЗАО)

Контакты:7 910-480-23-70 Евгения

 

2

Вакансия: бухгалтер в единственном лице в ООО «Владей» (галерея современного искусства. On-line аукцион)

Обязанности: самостоятельное ведение бухгалтерского и налогового учета двух юридических лиц (УСН доходы-расходы)

Требуемые умения и навыки:

  • составление и сдача налоговой и бухгалтерской отчетности в ИФНС, фонды, статистику;
  • начисления по договорам ГПХ, авторского заказа, расчеты с самозанятыми, выплаты авторских вознаграждений, в том числе расчеты с нерезидентами РФ.

Расположение: Москва

З/п: 80-100 тыс. рублей

Условия работы: полная занятость

Контакты: Елена, ESmirnova@vladey.net

 

3

Вакансия: кадровик-бухгалтер в ООО «Мотус» (ремонт компьютерной техники)

Обязанности:

  • ведение кадрового делопроизводства в полном объёме (50 чел.) в программе 1С ЗУП 8.3 Материалы (учет ГСМ-автоматизирован, авансовые отчеты, оплата счетов);
  • сверки с контрагентами-объем небольшой.

Требуемые умения и навыки:

  • стаж от 3-х лет;
  • работа с договорами ГПХ (аренда авто и управление) по шаблону;
  • разработка ЛНА (положение о командировках, положение о премировании и т.д.);
  • сдача отчётности в ПФР (СЗВ-ТД, СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ), ФСС (больничные листы)

Расположение: Москва. м. Проспект Мира, шаговая доступность, работа в офисе

З/п: 60-80 тыс. рублей

Условия работы: с 9-00-18-00

Контакты: по всем вопросам обращаться: buh@motuscom.ru тел: 7(985)0018696 — Инна

 

4

Вакансия: бухгалтер в наш офис в «Аудиторская Группа Капитал» (консалтинговая компания, 20 лет на рынке, помогаем бизнесу решить вопросы, связанные с учётом (налоговый, бухгалтерский, кадровый, управленческий), проводим аудит, консультирование)

Обязанности:

  • проверка и занесение документов в 1С (товары для офиса, услуги поставщиков, командировочные);
  • работа с банком — выписка актов по реализации услуг

Требуемые умения и навыки:

  • опыт работы в бухгалтерии от 6 месяцев;
  • опыт работы в 1С:8.3 (или пройденный курс);
  • экономическое образование (готовы рассмотреть выпускника ВУЗа)

Расположение: Екатеринбург, офис

З/п: 20-40 тыс. рублей

Условия работы:

  • рост и развитие, профессиональное и карьерное;
  • официальная ЗП стабильно 2 раза в месяц;
  • повышение при росте в грейде;
  • комфортный офис и очень классный коллектив (развитая корп.культура с мероприятиями и нетворкингом)
Контакты: E.borovikova@ag-capital.ru, 7(343)358-78-45, Боровикова Екатерина

 

5

Вакансия: главный бухгалтер в S4 (аутсорсинговая компания)

Обязанности:

  • ведение ключевых участков (капитал, займы и тд);
  • постановка методологии учета ТМЦ, организация за процессом текущих инвентаризаций ТМЦ;
  • формирование пакета необходимой бухгалтерской отчетности в 1С.

Требуемые умения и навыки:

  • опыт работы главным бухгалтером на пищевом производстве, на фабрике-кухне (HoReCa), в продовольственном ритейле;
  • готовность к личному ведению ряда ключевых участков (капитал, займы, основные средства) и личной подготовке отчетности.

Расположение: Москва, м. Динамо, ул. 8 Марта

З/п: 100 тыс. рублей

Условия работы:

  • полный рабочий день 5/2 с 9:00 до 18:00;
  • молодой, дружелюбный коллектив;
  • работа с профессиональной командой и наставничество;
  • неизбежный профессиональный рост;
  • официальное оформление по ТК;
  • ЗП — 100-150 тыс.руб по итогам собеседования.

Контакты:Левицкая Ксения 7 (931) 0096812 k.levitskaya@s4consulting.ru

 

6

Вакансия: бухгалтер по первичной документации (аутсорсинг) в «Аудиторская Группа Капитал» (консалтинговая компания, более 120 человек в штате, 20 лет на рынке. Помогаем бизнесу настраивать и вести учёт (бухгалтерский, налоговый, управленческий, кадровый), проводим аудит, консультируем по налоговым рискам и другим правовым вопросам)

Обязанности:

  • проверка и занесение документов в 1С (запасы, ос, услуги);
  • контроль достоверного и полного предоставления документов;
  • закрытие месяца, анализ ОСВ;
  • сверка с контрагентами (при желании, подключаем к проектам по аудиту и управленческому учёту).

Требуемые умения и навыки:

  • опыт работы в бухгалтерии от 1 года;
  • опыт работы в 1С: 8.3 (КА и УТ-бонус);
  • экономическое образование;
  • желание профессионально развиваться

Расположение: Екатеринбург

З/п: 40-60

Условия работы:

  • рост и развитие, профессиональное и карьерное;
  • официальная ЗП стабильно 2 раза в месяц, повышение при росте в грейде;
  • комфортный офис и очень классный коллектив (развитая корп.культура с мероприятиями и нетворкингом)

Контакты:E.borovikova@ag-capital.ru, 7(343)351-78-45, Екатерина Боровикова

 

7

Вакансия: экономист в «Аудиторская Группа Капитал» (консалтинговая компания, 20 лет на рынке, более 120 человек в штате. Помогаем бизнесу настраивать и вести учёт (бухгалтерский, налоговый, управленческий, кадровый), проводим аудит, консультируем по налоговым рискам и другим правовым вопросам)

Обязанности:

  • составлять отчёты управл.учёта (баланс, ОДДС,, ОФР);
  • контроль занесения данных в 1С;
  • контроль закрытия месяца;
  • участие в постановке и автоматизации управленческого учёта

Требуемые умения и навыки:

  • экономическое образование;
  • отличный практический опыт работы в EXCEL;
  • опыт работы в 1С:8.3;
  • опыт работы бухгалтером, экономистом (отличное понимание принципа двойной записи)
Расположение: Екатеринбург (или область, можно частично удаленно)

З/п: 40-60

Условия работы:

  • рост и развитие, профессиональное и карьерное;
  • официальная ЗП стабильно 2 раза в месяц, повышение при росте в грейде;
  • комфортный офис и очень классный коллектив (развитая корп.культура с мероприятиями и нетворкингом)

Контакты:E.borovikova@ag-capital.ru, 7(343)351-78-45, Екатерина Боровикова

 

8

Вакансия: заместитель главного бухгалтера в S4 (аутсорсинговая компания)

Обязанности: помогать в подготовке бухгалтерской и налоговой отчетности (УСН, ОСН, ПСН)

Требуемые умения и навыки:

  • опыт в бухгалтерском аутсорсинге (будет вашим преимуществом);
  • аналитический склад ума;
  • самоорганизованность.

Расположение: Москва, м. Динамо

З/п: 80-100 тыс. рублей

Условия работы:

  • уютный офис со всеми условиями для работы в БЦ ТРИО на Динамо;
  • заработная плата от 80000 руб. на старте. Ваш доход увеличивается при успешном закрытии месяца;
  • график работы: Пн-Пт, с 9.00-18.00

Контакты:Левицкая Ксения 7 (931) 0096812 k.levitskaya@s4consulting.ru

 

9

Вакансия: бухгалтер в единственном лице в ООО «БерКат» (строительство)

Обязанности: бухгалтер в единственном числе в строительной компании

Требуемые умения и навыки: бухгалтерская отчётность, налоговая отчётность, отчётность в ПФР, первичная документация, расчёт заработной платы

Расположение: Москва, на территории работодателя

З/п: 80-100 тыс. рублей

Условия работы: будни с 09.00 до 18.00, офис в ЦАО

Контакты:просьба отправлять резюме на электронный адрес Ooo@bercat.su или звонить по телефону 8(495)2801804

 

10

Вакансия: заместитель главного бухгалтера в ООО ГЕЛИОС (команда HELIOS — молодые и активные люди. Мы занимаемся профессиональным бухгалтерским обслуживанием предпринимателей и малого бизнеса)

Обязанности:

  • работа с несколькими юридическими лицами;
  • подготовка и оперативное проведение платежей различных банков.;
  • загрузка банковских документов из клиент — банка в программу 1С;
  • подготовка к сдаче и сдача отчётности;
  • выполнение поручений главного бухгалтера.

Требуемые умения и навыки:

  • внимательность, ответственность, стремление к профессиональному росту;
  • готовность к большому объему работы;
  • исполнительность, коммуникабельность, высокая работоспособность;
  • усидчивость, стрессоустойчивость, высокая обучаемость

Расположение: Москва

З/п: 60-80 тыс. рублей

Условия работы: уютный офис в 5 минутах от м. Савеловская; : Пн-Пт, с 9.00-18.00

Контакты:просьба отправлять резюме на электронный адрес helios888@yandex.ru или звонить по телефону 8(903)191-26-16 Сергей

 

11

Вакансия: финансовый менеджер-аналитик в Коттеджный посёлок «Британика» (строительная компания, основным профилем которой является коттеджное строительство, английские классические дома и усадьбы)

Обязанности:

  • управление портфелем проектов: согласование смет, технических заданий (карточка проекта фирмы);
  • открытие и закрытие проектов, внесение данных в таблицы (Excel);
  • ежемесячная актуализация финансовой модели, лимитирование проектов.

Требуемые умения и навыки:

  • опыт работы от 2х лет финансовым менеджером\экономистом;
  • высшее экономическое образование;
  • опыт работы с управленческой отчётностью и финансовыми моделями;
  • уверенный пользователь, Excel, MS Office, 1С 8:0.

Расположение: Москва

З/п: по договоренности

Условия работы:

  • оборудованное рабочее место на объекте М.О. Новорижское шоссе 30 км. от МКАД;
  • график: 5/2 с 09-00 до 18-00. От метро Строгино идёт корпоративный транспорт

Контакты:filippova@eh-russia.com

 

12

Вакансия: главный бухгалтер / заместитель главного бухгалтера в Атлон ФМ (строительная компания)

Обязанности:

  • ведение бух. и налог. учета на УСН;
  • формирование и сдача бух. и нал. отчетности;
  • прием, обработка и проведение документов в программе 1С;
  • работа с программой 1С по учету заработной платы и кадровому учету и т.д.

Требуемые умения и навыки:

  • профильное в/о (экономическое/бухгалтерское/финансовое);
  • опыт работы в бухгалтерии от 5 лет.;
  • опыт автоматизации бухгалтерских процессов желателен;
  • самостоятельное формирование бух. и налоговой отчетности;
  • знание УСН, ОСН и т.д.

Расположение: Москва

З/п: 60-80 тыс. рублей

Условия работы:

  • з/п от 70.000 — 80.000 рублей;
  • БЦ Сириус-Парк (м. Нагатинская);
  • график работы 5/2 с 9:00 до 18:00;
  • молодой и дружный коллектив

Контакты:atlonhr@gmail.com

 

13

Вакансия: бухгалтер в компании — крупный поставщик светильников и мебели класса люкс из Европы, США и Азии (продажа)

Обязанности:

  • ведение первичной документации;
  • подготовка пакета документов для водителей на ежедневной основе;
  • ведение реестра учета первичных документов;
  • работа в 1С бухгалтерия 8,3 и Торговля 8;
  • ведение реестра договоров по контрагентам

Требуемые умения и навыки:

  • опыт работы в аналогичной должности от 3х лет;
  • знание ПО: 1С: Предприятие 8 1С: Торговля 1С: Документооборот;
  • опыт работы в аналогичной должности от 3х лет

Расположение: Москва

З/п: 40-60

Условия работы:

  • график 5/2 с 09.30 до 18.00;
  • своевременная и официальная заработная плата в размере 55000 руб. на испытательном сроке;
  • профессиональное обучение;
  • испытательный срок 3 месяца.

Контакты:@Hrbond / WhatsApp 7 961-923-01-72

 

14

Вакансия: главный бухгалтер в крупной торгово-производственной компании (производство и реализация)

Обязанности:

  • управление финсово-экономическим департаментом;
  • бухг. и налоговый учёт и отчётность (ОСНО);
  • взаимодействие с фискал. органами;
  • организация опер. учёта имущества, учёт производ. деятел-и, формирование себестоимости продукции, контроль ценообразования

Требуемые умения и навыки:

  • высшее экономическое/бухгалтерское образование;
  • опыт работы только в крупной производственной компании от 5 лет;
  • отличное знание 1С:УПП и 1С:ЕRP;
  • стратегическое мышление, гибкость ума и коммуникаций

Расположение: Санкт-Петербург

З/п: 100 тыс. рублей

Условия работы:

  • 5/2 9-18 ч;
  • оформление по ТК ДМС после испытательного срока

Контакты: пишите на почту frau.via-2016@yandex.ru Инга

 

9

Вакансия: бухгалтер по расчету заработной платы с функциями инспектора по кадрам и делопроизводства в ООО"РАИ" (конструкторские разработки)

Обязанности: расчет зарплаты, кадровый учет, делопроизводство

Требуемые умения и навыки:

  • знание программ: 1С:8,3 (ЗУП, Бухгалтерия), интернет-банк;
  • знание ОСНО/УСН (доходы-расходы);
  • знание законодательства РФ (Трудовой кодекс, Налоговый кодекс) кадрового делопроизводства

Расположение: Екатеринбург

З/п: 20-40 тыс. рублей

Условия работы: работа в офисе

Контакты:Татьяна Николаевна, mtn58@mail.ru

 

Гость, внимание! Скоро старт потока курса про все новые ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 11 апреля. Места в группе пока есть.

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