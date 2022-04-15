Какими льготами может воспользоваться бизнес в период санкций

Льготы IT-компаниям

Самый сильный удар был нанесен по отрасли высокотехнологичного производства. Ограничения на использование программного обеспечения, запрет на межгосударственные банковские переводы привел к оттоку IT-специалистов из России.

Для решения подобной проблемы правительство ввело специальные налоговые льготы, а также предоставило отсрочку от армии всем специалистам в этой отрасли.

Постараемся подробнее разобраться с налоговыми послаблениями.

Первая льгота, которая затронула отрасль, — это снижение страховых взносов. Так, каждый работодатель обязан выплачивать страховые взносы в размере 30% и очевидно, что эта сумма удерживается из зарплаты. Благодаря новому пакету антисанкционных мер, данная ставка снижается до 7.6%. Получить подобную льготу смогут только компании, которые занимаются разработкой программного обеспечения самостоятельно. При этом данные программы не должны быть связаны с маркетингом и продажами. В противном случае получить льготу будет нельзя.

Еще одно важнейшее преимущество заключается в том, что компании были освобождены от налога на прибыль. В стандартной ситуации его размер составляет 20%, после введения льгот IT-компании были полностью освобождены от необходимости выплаты подобного налога на ближайшие три года.

Более того, премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что на этот срок IT-компании также освобождаются от проверок контролирующих органов. По мнению руководства, это должно создать благоприятную атмосферу, в которой IT-компании смогут развиваться существенно быстрее.

Среди дополнительных мер поддержки отмечается, что IT-специалисты смогут рассчитывать на получение льготной ипотеки и отсрочки от армии. Отдельная норма затронула иностранных специалистов. Так, все зарубежные IT-специалисты при трудоустройстве в компании России получают возможность упрощенного получения вида на жительство.

Способы получения льготы

Необходимо отметить, что далеко не каждая IT-компания сможет получить указанные льготы. Она должна соответствовать ряду условий, а именно:

Компания должна быть обязательно зарегистрирована как юридическое лицо.

Штат компании должен состоять минимум из семи сотрудников. При этом учитываются и люди, находящиеся в отпуске, а также женщины в декрете.

Профессиональная деятельность должна приносить более 90% доходов. Это означает, что если компания совмещает несколько видов деятельности, и IT занимает не основное место, то в таком случае получить льготы невозможно.

Компания должна быть официально признана как разработчик программного обеспечения.

Последний пункт требует более подробного рассмотрения, поскольку нечеткая формулировка может вызывать определенные вопросы. Однако на самом деле все просто.

Для того чтобы считаться официально признанным разработчиком программного обеспечения на территории РФ, компания должна успешно пройти аккредитацию в Министерстве цифрового развития России. Для прохождения аттестации компания должна предоставить ОКВЭД в сфере IT.

Получение аккредитации

Процедура получения аккредитации крайне проста и требует выполнения следующего алгоритма действий:

Компания оставляет заявку на портале Госуслуг. В заявлении указывается вся необходимая информация о компании, сам документ закрепляется при помощи электронной подписи. В течение 3 дней приходит ответ. Как показывает практика, компания получает ответ в течение суток с момента подачи заявления.

При подтверждении статуса организации компания автоматически заносится в специальный реестр. Сразу укажем, что платить за прохождение аккредитации не нужно. Документ необходимо получить всего один раз.

Поддержка бизнеса на Курилах

Также правительство разработало пакет мер, предназначенных для поддержки бизнеса на Курилах. Так, согласно новому постановлению, все новые организации, открытые на островах, могут претендовать на налоговые льготы. Для получения подобных налоговых льгот компании должны соответствовать определенным условиям:

Компания не должна обладать отдельными подразделениями за пределами острова. Компания не должна заниматься торговлей или переработкой подакцизных товаров или добычей углеводородов.

В том случае, если компания соответствует этим критериям, то она полностью освобождается от уплаты налога на прибыль, транспортного, земельного и имущественного налога на 20 лет. Вместе с этим действуют и пониженные ставки на страхование, которые составляет 7,6%.

Общие льготы для бизнеса

Важнейшие налоговые льготы затронули весь бизнес в стране. Эти изменения связаны с перечислением налога на прибыль. Ранее все компании перечисляли в бюджет авансы, отталкиваясь от результатов финансовой деятельности за прошлые кварталы, однако в текущих реалиях подобный подход является неэффективным, поскольку компании и так несут убытки и сталкиваются с издержками.

Для снижения негативного воздействия правительство разрешило выплачивать налог на прибыль по факту полученных денежных средств. Однако отметим, что у подобного перехода имеется определенный недостаток. Теперь налоговую декларацию требуется заполнять не раз в квартал, а ежемесячно.

В том случае, если компания переходит на аванс по фактической прибыли, то она должна предупредить налоговую в течение трех месяцев. К примеру, если компания решила воспользоваться льготой для уплаты за январь, февраль и март, то соответствующее уведомление в налоговую должно быть отправлено до 15 апреля.

Если же компания решит применить льготный налоговый режим позже, то уведомление должно быть направлено до 20 числа месяца, в котором организация будет рассчитывать сумму налога по фактической прибыли. К примеру, если это будет апрель, то и уведомление в налоговую должно быть направлено в апреле.