Что может проверить прокуратура или ГИТ у работодателей в 2022 году?

Ждать ли проверяющих в 2022 году?

Временная отмена плановых проверок означает, что ГИТ не придет к вам с плановым визитом или на основании жалобы сотрудника. Согласно постановлению Правительства № 336 от 10.03.2022, контрольные мероприятия будут применять только в определенных случаях санитарного, пожарного и ветеринарного надзора. А внеплановая проверка возможна лишь при угрозе жизни и тяжкого вреда здоровью работников.

Однако сотрудник может пожаловаться в прокуратуру, и она самостоятельно решит, надо ли проверять компанию. Причем отслеживаться будут сообщения в СМИ, интернете: жалобы, новости о приостановке или закрытии. Это будет поводом для визита.

Ограничиться могут профилактическими мерами:

профилактический визит;

консультация;

предостережение о необходимости соблюдать закон.

Но возможны и контрольные формы — инспекционный визит, рейдовый осмотр, документарная или выездная проверка.

Поэтапно проверка будет проходить без изменений. Издается распоряжение о проверке, его направят вам, запросив необходимые документы, их вы должны подготовить в соответствии с указанным сроком. По итогам проверки составляется акт, если нашли нарушения — оформляют предписание или представление, а в конце — постановление о вынесении наказания.

Как известно, уведомление о внеплановой проверке должно прийти за 24 часа до ее начала, а в ряде тяжелых случаев — надзор приходит без предупреждения. Подготовиться к визиту просто некогда: для этого лучше проводить регулярный аудит документов. Но можно отталкиваться от практики прошлого года и зон максимального риска.

Что могут проверить

В 2021 году инспекторов больше всего интересовали:

охрана труда (инструктажи, проверка знаний, медосмотры);

расчет зарплаты (суммы выплат, причины неполных выплат, например, простой, отстранение и др., сверхурочная работа);

штатное расписание и соответствие должностей реально работающим сотрудникам;

содержание трудовых договоров и признаки трудовых отношений в договорах ГПХ.

Также в числе «популярных тем» были режимы рабочего времени, их точное описание в ЛНА и соглашениях с работниками, а еще социально-защищенные категории и квотирование рабочих мест для инвалидов.

Почти все эти темы остаются актуальными, и полагаем, что именно по ним проверяющие прежде всего будут задавать вопросы.