Анализ НДФЛ по документам-основаниям в программах 1С: важные детали

Предлагаем разобрать более подробно отчет «Анализ НДФЛ по документам-основаниям», который поможет вам проверить НДФЛ на ошибки в части исчисленного и удержанного налога. Этот материал актуален как для 1С: ЗУП ред. 3.1., так и для 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0.

Также данная статья подойдет для любого отчета, который вы захотите настроить под свои потребности.

Как посмотреть отчет в 1С

В программе 1С: ЗУП ред. 3.1 перейдем в раздел «Налоги и взносы», откроем пункт «Отчеты по налогам и взносам».

Нас интересует отчет «Анализ НДФЛ по документам-основаниям».

В 1С: Бухгалтерии предприятия аналогичный отчет находится в разделе «Зарплата и кадры» — «Отчеты по зарплате».

Шаг № 1

Зайдем в «Настройки отчета», включим «Расширенный режим» и перейдем на вкладку «Структура».

Шаг № 2

Настроим иерархию. Первым делом необходимо снять галочки на вкладке «Структура» с полей:

Налоговый период.

ИФНС.

Документ-основание.

По сотрудникам.

Должно получиться вот так:

Шаг № 3

Затем становимся на поле «Организация» и нажимаем на кнопку «Добавить».

Добавляем поля в следующем порядке (по двойному щелчку мыши):

ИФНС.

Сотрудник.

Месяц налогового периода.

Регистратор.

Должно получиться вот так:

Нажимаем кнопку «Закрыть и сформировать».

У нас получился вот такой отчет, где видны следующие показатели:

База для расчета НДФЛ;

НДФЛ исчисленный;

НДФЛ удержанный;

Документы, которые сделали движения по вышеуказанным показателям.

Теперь мы можем проверить, как обстоят дела с НДФЛ в нашей организации. На скриншоте видно, что НДФЛ с сотрудников исчислен, но не удержан, потому что нет документа выплаты.

Шаг № 4

Попробуем выстроить отчет немного иначе. Для этого нажмем на кнопку «Разворачивать до» и выберем значение «Сотрудник».

Получим следующий отчет:

Можно заметить, что за месяц НДФЛ корректно удержан только у одного сотрудника, а у остальных нет.

Если нажать на «+» возле сотрудника, то можно развернуть его до месяца, а затем и до документа, которым сделано движение по НДФЛ.

А теперь на примерах

Часто бывают случаи, когда НДФЛ тянется красным цветом по совершенно непонятным документам. Кратко рассмотрим некоторые из них.

Например, когда зарплата была начислена за февраль, выплата произведена либо в феврале, либо в марте, а НДФЛ подтянулся за январь и за февраль. Или же НДФЛ подтянулся красным в отчет. В этом случае мы можем зайти прямо из отчета в документ, который сделал это движение и попробовать его пересчитать, а именно запустить команду «Обновить налог».

В каждой ведомости на выплату есть эта команда, которая позволяет пересчитать НДФЛ удержанный в документах «Ведомость в банк/ Ведомость в кассу/ Ведомость на счета».

Если вы знаете, что ведомость на выплату заработной платы провели, а НДФЛ в отчете указывается как неудержанный, проверьте, есть ли в вашей ведомости на выплату документ-основание.

Если поле «Документ-основание» пустое, значит ведомость на выплату заполнена руками и НДФЛ некорректно будет отражаться в 6-НДФЛ.

Для корректного учета НДФЛ также необходимо контролировать долги в ведомостях по заработной плате, т. е. чтобы у вас в ведомостях отсутствовала запись напротив суммы к выплате «В том числе за «такой-то месяц».

Как сохранить такой отчет?

И в конце давайте посмотрим — как же сохранить данный отчет, чтобы не настраивать его постоянно? Для этого возвращаемся в отчет, нажимаем на вот эту кнопку:

Выбираем команду «Сохранить как».

Указываем удобное наименование отчета и сохраняем.

После сохранения сразу изменяется название шапки отчета.

Далее вы можете добавить его в «Избранное» и открывать уже оттуда.