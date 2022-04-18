Банки

Цитата дня. Про извините, сломался

В Центробанке рассказали, почему решили снизить комиссии за эквайринг. Спойлер: это надо, чтобы дальше работали безналичные платежи.

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Эльвира Набиуллина отчиталась по работе Центробанка перед Госдумой — и рассказала не только о том, чего достиг ЦБ в прошлом году, но и о том, чем банк занимается сейчас.

Вот как она объяснила меру по эквайринговым комиссиям:

«Нам важно, чтобы в экономике сохранялись стимулы для безналичных платежей, без всяких, знаете, „извините, терминал сломался“, как это бывает. Поэтому мы ввели временное ограничение на эквайринговые комиссии по социально значимым товарам и услугам».

Подробнее о снижении комиссии до 1% мы рассказали тут.

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