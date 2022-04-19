Как ИП учесть расходы на покупку и аренду ККТ в 2022 году

Рассмотрим подробно, в каких ситуациях законодательство дает индивидуальным предпринимателям и фирмам на УСН и ОСНО такую возможность.

ИП на УСН

Если у ИП объект «доходы», затраты на приобретение онлайн-кассы не уменьшают налоговую базу. Согласно пункту 1 статьи 346.18 НК, при таком объекте налогообложения в базу включаются только доходы от бизнеса. Такие же правила действуют и по отношению к аренде онлайн-касс.

Если бизнесмен или фирма платят единый налог со своих поступлений, учитывать затраты, в том числе на аренду, не разрешается (письмо ФНС № АБ-4-20/1054@ от 31.01.2022).

Если объект «доходы минус расходы», сложнее. В таком случае все зависит от того, считается ли онлайн-касса амортизируемым имуществом в целях налогообложения прибыли.

Напомним, что к этой категории относятся дорогие кассовые аппараты, срок службы которых составляет более 12 месяцев, а первоначальная стоимость — более 100 тыс. рублей. Это предусмотрено пунктом 1 статьи 257 Кодекса.

Если ККТ является амортизируемым имуществом, его нужно учесть в составе ОС, а ее стоимость — отнести на расходы равномерно в течение всего налогового периода. Если онлайн-касса не считается ОС, затраты на нее все равно можно учесть. Это делается единовременно, в составе материальных расходов. Входной НДС по купленной онлайн-кассе нужно включить в состав расходов.

Если ККТ арендуется, НК разрешает учесть суммы арендных платежей в уменьшение налоговой базы. Нужно, чтобы расходы были экономически обоснованы и документально подтверждены, т. е. соблюдались все требования, которые законодательство предъявляет к расходам, учитываемым в целях налогообложения прибыли.

ИП на ОСНО

Порядок учета расходов на приобретение ККТ в целях налогообложения прибыли здесь также зависит от того, является ли кассовый аппарат амортизируемым имуществом.

Если ККТ относится к такому имуществу, нужно учесть ее первоначальную стоимость и списывать ее на расходы через амортизацию. Если онлайн-касса не является им, стоимость оборудования учитывается в составе материальных расходов единовременно. Такой порядок предусмотрен подпунктом 3 пункта 1 статьи 254 Кодекса. Если применяется метод начисления, затраты списываются в том периоде, когда кассовый аппарат был введен в эксплуатацию, если кассовый метод — в периоде оплаты. Входной налог, предъявленный при покупке оборудования, принимается к вычету согласно пункту 2 статьи 171 Кодекса.

Если ККТ арендуется, арендные платежи в целях налогообложения прибыли относят к косвенным расходам, уменьшающим доходы от продажи товаров в текущем месяце. Порядок признания таких затрат установлен подпунктом 3 пункта 7 статьи 272 Кодекса.