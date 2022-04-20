Декларация с возмещением налога из бюджета: подавать или нет?

Разбираемся вместе с экспертами бухгалтерского консалтингового агентства «Простые решения». Что такое минусовая налоговая декларация, когда ее стоит подавать, а в каких случаях этого не следует делать?

Минус на минус не дает плюс

Минусовая декларация — крайняя мера, пользоваться которой нужно обдуманно. Да, законодательством предусмотрена мера по возмещению убытков. И в ФНС понимают, что, который даже более вероятен, чем заработок. Но убытки, согласно п. 3 ст. 88 НК , нужно будет обосновать. Налоговая вправе потребовать у компании пояснения декларации с возмещением из бюджета.

Поэтому эксперты рекомендуют все-таки показать минимальную прибыль. Так, например декларации на доход один рубль приравниваются к нулевым и не дают прав на возмещение убытков. Но, с другой стороны и сумма налогового бремени будет минимальна.

Процедура возмещения налога на прибыль из бюджета

Например, большинство предприятий сдают в течение трех лет налоговую декларацию с доходом в 1 рубль, даже если фактически терпят убытки. В краткосрочной и среднесрочной перспективе, при этом, они платят минимальный налог и не получают компенсации из бюджета. Однако, позже, когда руководство понимает, что получило прибыль, можно продолжать снижать фискальное бремя по налогу на прибыль за счет, в которой будут отражены убытки по налогам за предыдущие три года.

Однако и в этом случае убытки придется обосновать, и, хотя в ст. 88 НК нет прямых упоминаний об этом, суды, как правило, встают на сторону инспекторов, если те запрашивают дополнительные пояснения (постановление арбитражного суда ВВО от 18.01.2016 № Ф01-1806/2015 по делу № А11-372/2015).

Исключения по НДС

Предприятия, закупающие больше импортных товаров и сырья чем продающие на экспорт, могут претендовать на возмещение НДС. У подобного бизнеса, действительно, в налоге на добавленную стоимость может. Разумеется, компания в этом случае является претендентом на возмещение из бюджета, но только по результатам камеральной проверки.

Камеральная проверка представляет собой изучение налоговой инспекцией копий всех документов, обосновывающих декларацию. Длится она от трех и до шести месяцев. При этом, согласно пп. 4 п.1 ст. 31 НК, за камеральной может последовать необязательная, документальная, тематическая, выездная налоговые проверки. Все эти действия могут повлечь опечатывание складов, оборудования и даже офисных помещений предприятия на время проверок.

А если у сотрудников налоговой появится подозрение в злом умысле руководства компании, то могут и вовсе приостановить работу предприятия на срок 90 дней.

Только после прохождения этой процедуры, если ФНС подтверждает правильность документов и расчетов, налоговый инспектор вышлет предприятию акт проверки, в котором будет обозначено, что компания имеет право на возмещение из бюджета. Бизнес в свою очередь должен уведомить ФНС, как он желает получить эти деньги:

на счет;

совершить зачет взаимных требований по налогам, которые подлежат уплате.

Если предприятие решило получить денежные средства на счет, то данная, к концу которого и поступают деньги.

В этом году ФНС опубликовала нововведение. Если у бизнеса существует переплата по одному виду налога и есть долг по другим видам, суммой к возмещению можно погасить долги по остальным налогам. Сделать это можно с помощью оповестительного письма в ФНС. Надзорный орган одобряет подобный взаимозачет.

К сведению...

Если предприятие, но при этом подало декларацию на возмещение из бюджета, то стоит ожидать:

предложения ФНС поправить декларацию;

проверки как вашего предприятия, так и компаний-контрагентов;

административного штрафа за неверно поданную декларацию;

штрафа за документально неподтвержденные расходы.

Вместо заключения...

К возмещению из бюджета необходимо готовиться и быть уверенным в наличии полного пакета документов, обосновывающих и подтверждающих все расходы предприятия. Если присутствует хотя бы доля сомнений, то подавать подобную декларацию, что называется, себе дороже.