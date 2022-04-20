Новые правила по охране труда: какие перемены ждать и как к ним подготовиться

Беспокойства по этому вопросу возникнуть не должно: тем, кто пересмотрел документацию в соответствии с новым законом, могут продолжать работать по ней, а кто не успел соблюсти требования — может продолжать работать по старым нормам. Правда, откладывать в «долгий ящик» этот вопрос не стоит.

Новые требования к разработке инструкций по охране труда

Какие новшества появились у работодателя по инструкциям:

в инструкциях должны быть перечислены необходимые для выдачи СИЗ, либо должна быть указана ссылка на соответствующий НПА

в инструкции должны быть перечислены вредные и опасные условия труда, а также профессиональные риски

утверждать инструкцию работодатель может на титульном листе, при этом необязательно оформлять для этого приказ

у работодателя появилась возможность разрабатывать временные инструкции, как правило необходимые для новых производств или реконструкции уже существующих до введения в эксплуатацию нового оборудования или объекта.

Обратите внимание: пересмотр инструкций теперь не нужно проводить раз в пять лет. По новым правилам — только при наличии на то оснований (изменения условий труда, внедрении нового оборудования, в результате несчастного случая и пр.).

Актуализация действующих инструкций по охране труда

Приказ добавил новую обязанность работодателя по разработке внутренних правил по охране труда, что вызвало волну вопросов от работодателей.

И в своем письме № 15-2/ООГ-3549 «Об обеспечении разработки инструкций по охране труда в целях обеспечения безопасности труда и сохранения жизни и здоровья работников» от 27.12.2021 Минтруд написал, что работодатель по своему усмотрению должен составить перечень необходимых для его предприятия правил и инструкций по охране труда, но при этом разработка Правил по охране труда не является обязательной. Обязательной является только разработка инструкций.

Несмотря на то, что действие Приказа № 772н отложено до конца года, не стоит откладывать все на последний момент, ведь работа по пересмотру и актуализации инструкций по охране труда, с учетом новых вводных, является достаточно масштабной, поэтому работодателям в связи с нестабильной экономической и политической обстановкой и дали такую отсрочку, чтобы корректно и тщательно подготовиться к новым требованиям.