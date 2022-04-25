Разрешения резидентам на отдельные внешнеторговые операции: новое постановление

Какой закон смотреть
Постановление Правительства от 09.04.2022 № 627 дополнило правила, утвержденные постановлением Правительства от 26.03.2022 № 476.
В этих правилах речь идет о получении разрешений на ряд внешнеторговых операций, список которых пополнился новыми видами деятельности.
О том, как будут выдавать разрешения, мы рассказали здесь.
Для чего нужен особый порядок получения разрешений
Итак, перечень операций, провести которые без особого разрешения не получится, пополнился:
- покупкой;
- арендой;
- лизингом воздушных судов, вспомогательных силовых установок, авиационных двигателей.
Это правило действует, если кредитор:
- связан с лицами из недружественных государств (распоряжение Правительства РФ от 05.03.2022 № 430);
- зарегистрирован, имеет гражданство, ведет основной бизнес и получает прибыль на территории недружественных стран;
- контролируется иностранным лицом из недружественного государства, даже если это лицо зарегистрировано в ином месте, за исключением России.
Когда потребуется разрешение
Разрешение потребуется, если получатель платежа отказывается от расчетов в рублях по временному порядку из Указа Президента от 05.03.2022 № 95 и на основание Указа Президента от 01.04.2022 № 179.
Также разрешение нужно экспортерам газа, если поставки предполагаются в недружественные страны, или если покупатель зарегистрирован в государстве, включенном в распоряжение Правительства РФ от 05.03.2022 № 430, а принимающая сторона не оплачивает поставки в рублях.
Получением разрешения в таком случае будет заниматься Минэнерго России.