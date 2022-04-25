Разрешения резидентам на отдельные внешнеторговые операции: новое постановление

Какой закон смотреть

Постановление Правительства от 09.04.2022 № 627 дополнило правила, утвержденные постановлением Правительства от 26.03.2022 № 476.

В этих правилах речь идет о получении разрешений на ряд внешнеторговых операций, список которых пополнился новыми видами деятельности.

О том, как будут выдавать разрешения, мы рассказали здесь.

Для чего нужен особый порядок получения разрешений

Итак, перечень операций, провести которые без особого разрешения не получится, пополнился:

покупкой;

арендой;

лизингом воздушных судов, вспомогательных силовых установок, авиационных двигателей.

Это правило действует, если кредитор:

связан с лицами из недружественных государств (распоряжение Правительства РФ от 05.03.2022 № 430);

зарегистрирован, имеет гражданство, ведет основной бизнес и получает прибыль на территории недружественных стран;

контролируется иностранным лицом из недружественного государства, даже если это лицо зарегистрировано в ином месте, за исключением России.

Когда потребуется разрешение

Разрешение потребуется, если получатель платежа отказывается от расчетов в рублях по временному порядку из Указа Президента от 05.03.2022 № 95 и на основание Указа Президента от 01.04.2022 № 179.

Также разрешение нужно экспортерам газа, если поставки предполагаются в недружественные страны, или если покупатель зарегистрирован в государстве, включенном в распоряжение Правительства РФ от 05.03.2022 № 430, а принимающая сторона не оплачивает поставки в рублях.

Получением разрешения в таком случае будет заниматься Минэнерго России.