Переход на ежемесячные авансы по прибыли: новые разъяснения налоговиков

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Что изменилось

Как известно, плательщики налога на прибыль, которые вносят авансовые платежи каждый месяц, имеют возможность на протяжении 2022 г. перейти на другую модель, а именно: уплата авансов по факту, т.е. по фактически полученной прибыли.

Федеральным законом от 26.03.22 № 67-ФЗ НК РФ был дополнен нормами, в соответствии с которыми юридические лица, каждый месяц уплачивающие авансы по налогу на прибыль и совершающие доплату по истечение квартала, в течение 2022 г. вправе совершить переход на ежемесячные платежи «по факту», с отчетного периода (три, четыре месяца и проч.).

Это одна из «антиковидных» мер, которые действуют до сих пор.

Для перехода представляем уведомление не позднее 20-го числа месяца, являющегося последним в том отчетном периоде, в коем начали осуществлять оплату «по факту». Форма уведомления рекомендованная, приведена в письме ФНС России от 22.04.20 №СД-4-3/6802.

Как заполнять форму

Письмо налоговиков №СД-4-3/4747 посвящена вопросам заполнения данной формы. Согласно разъяснениям налоговиков, в уведомлении поле «Дата» заполняется в зависимости от того, с какого отчетного периода переходите:

за четыре месяца — «01.04.2022»;

за пять месяцев — «01.05.2022» и далее по тому же принципу.

Возникает вопрос: как заполнять «прибыльную» декларацию за первый квартал при переходе с отчетного периода в четыре месяца?

Ответ: проставляем нули по строкам для ежемесячных авансовых платежей (на II квартал) подраздела 1.2 раздела 1, листа 02, приложений 5, 6 к листам 02.

Примечания

Еще два соображения практического характера. Во-первых, если у вас имеются обособленные подразделения в различных регионах России, то уведомление следует подавать и по месту нахождения головной организации, и по месту нахождения обособленных подразделений.

Во-вторых, отказаться от рассматриваемого перехода и вернуться уплату авансовых платежей поквартально можно будет лишь по окончании 2022 г. (абз. 8 п. 2 ст. 286 Налогового кодекса).

Например, если вы уже совершили переход на платежи «по факту» начиная с апреля 2022 г., то нельзя будет вернуться на квартальные платежи вы уже августе, пока не истечет 2022 год. Исключения указаны в п. 2.1, 2.2 ст. 286 Налогового кодекса.