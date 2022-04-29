Что должен сделать работодатель после проведения СОУТ?

Обязанности компании установлены Федеральным законом от 28 декабря 2013 года «О специальной оценке условий труда».

Уведомить организацию, которая проводила СОУТ

Работодатель в течение трех рабочих дней со дня утверждения отчета о проведении СОУТ должен:

уведомить организацию, проводившую СОУТ, любым доступным способом, обеспечивающим возможность подтверждения факта уведомления;

направить в адрес организации, проводившей СОУТ, копию утвержденного отчета о проведении СОУТ заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью.

Ознакомить работников с результатами СУОТ

Работодатель обязан ознакомить работников с результатами проведения специальной оценки условий труда на их рабочих местах под роспись. Срок для исполнения — 30 календарных дней со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки условий труда.

Обратите внимание, что в данный срок не включаются периоды временной нетрудоспособности работника, нахождения его в отпуске или командировке, периоды междувахтового отдыха.

Разместить информацию о результатах на сайте

Работодатель должен разместить на своем официальном сайте в Интернете данные о результатах проведения специальной оценки условий труда. А именно:

сведения об установления классов (подклассов) условий труда на рабочих местах;

перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда.

Эту обязанность нужно исполнить в срок не позднее чем в течение 30 календарных дней со дня утверждения отчета о проведении СОУТ.

Важно! Если сайта нет, то обязанности размещать нет.

Подать декларацию по СОУТ

Декларацию нужно подать, если:

в отношении рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные производственные факторы по результатам осуществления идентификации не выявлены;

по результатам исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов условия труда на рабочих местах признаны оптимальными или допустимыми.

Сообщить в ФСС

Отразить данные в расчете 4-ФСС при сдаче отчета по окончании квартала.

Если при СОУТ выявлены новые вредные рабочие места

Если по результатам спецоценки на некоторых рабочих местах были выявлены вредные производственные факторы и установлен класс вредности, то работникам нужно предоставить гарантии, предусмотренные Трудовым кодексом.

В зависимости от степени вредности работники имеют право:

на сокращенную рабочую неделю не более 36 часов (ст. 92 ТК);

дополнительный отпуск не менее семи календарных дней (ст. 117 ТК);

компенсацию в размере 4% от оклада (ст. 147 ТК).

В этом случае работодателю нужно:

1. Уведомить работника об изменении условий труда.

Образец формулировки:

2. Издать приказ об установлении надбавок к зарплате, дополнительного оплачиваемого отпуска.

3. Внести изменения в трудовой договор с работником, заключив дополнительное соглашение к трудовому соглашению.