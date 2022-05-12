Как оформить трудовой договор с гендиром в 2022 году

Как оформить генерального директора

До заключения трудового договора с гендиректором необходимо убедиться, не применялась ли в отношении кандидата на эту должность дисквалификация.

Обязанность для лица, уполномоченного заключать договор, запросить такую информацию предусмотрена абз. 2 ч. 2 ст. 32.11 КоАП.

Дисквалифицированный на срок от 6 месяцев до 3 лет руководитель лишен, в частности, следующих прав (ч. 1, 2 ст. 3.11 КоАП):

занимать должности в исполнительном органе управления юрлица;

входить в совет директоров;

осуществлять коммерческую деятельность по управлению юрлицом;

осуществлять управление юрлицом в иных случаях, предусмотренных законодательством.

Информацию о том, что в отношении кандидата на должность генерального директора не применялась дисквалификация можно узнать, ознакомившись с информацией из реестра дисквалифицированных лиц следующими способами:

на официальном сайте ФНС в разделе «Сервисы и госуслуги». Плата за доступ к указанным сведениям не взимается; направив запрос в территориальный налоговый орган о предоставлении сведений из реестра. Получение необходимой информации таким образом — платная услуга.

Частью 2 ст. 16 ТК предусмотрено, что трудовые отношения возникают на основании трудового договора, заключенного в результате избрания, назначения на должность или утверждения в должности работника.

Генеральный директор ООО избирается общим собранием участников общества или назначается единственным учредителем либо советом директоров, если данный вопрос отнесен к его компетенции уставом общества. Это следует из содержания п. 1 ст. 40, пп. 4 п. 2 ст. 33, пп. 2 п. 2.1 ст. 32 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ.

Руководитель АО избирается решением общего собрания акционеров, если уставом юрлица решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров. Это следует из содержания пп. 8 п. 1 ст. 48, пп. 9 п. 1 ст. 65, п. 3 ст. 69 закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ.

Если общество состоит из единственного участника или акционера, то избрание на должность генерального директора компании оформляется решением в письменном виде (ст. 39 закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ, п. 3 ст. 47 закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ, письмо Роструда от 29.07.2021 № ПГ/20827-6-1).

Основанием приема на работу гендиректора будет служить именно решение общего собрания участников или акционеров, совета директоров или единственного участника общества.

Далее с руководителем общества оформляют трудовой договор и приказ о приеме на работу или о вступлении в должность, об этих документах и пойдет речь далее.

Приказ о приеме генерального директора

Прием на работу гендиректора, как и любого работника, при необходимости оформляют приказом. Этот документ может быть составлен по унифицированной форме № Т-1, утвержденной постановлением Госкомстата от 05.01.2004 № 1. Форму можно дополнить строкой, где будет указан документ, на основании которого назначен или избран руководитель общества.

При дополнении унифицированной формы нужно руководствоваться постановлением Госкомстата от 24.03.1999 № 20. Добавление реквизитов в форму без издания распорядительного документа руководителя не допускается (абз. 3 Порядка применения унифицированных форм первичной учетной документации, утвержденного указанным постановлением).

Приказ о приеме на работу генерального директора подписывает лицо, у которого есть полномочия на такие действия в соответствии с уставом общества. В некоторых случаях приказ может подписывать от имени компании сам назначенный руководитель.

Роструд при оформлении генерального директора на работу рекомендует оформлять не приказ о приеме, а приказ о вступлении в должность. Но кто подписывает такой приказ? Этот документ издает и ставит в нем роспись от имени общества сам руководитель на основании заключенного трудового договора (письмо Роструда от 19.12.2007 № 5205-6-0 ).

В дальнейшем генеральный директор может издавать приказы о возложении своих обязанностей на зама или иного работника общества в случае командировки или отпуска.

Здесь вы сможете скачать образец приказа о вступлении в должность генерального директора.

В любом случае, вне зависимости от того, оформление какого приказа выберет компания, его нужно издать на основании уже заключенного трудового договора (ч. 1 ст. 68 ТК).

Как заключить трудовой договор с генеральным директором

Теперь разберем порядок действий при заключении трудового договора с руководителем. Выясним, нужен ли данный документ и кто заключает его от имени фирмы с генеральным директором.

Несмотря на особый статус генерального директора в компании, при заключении трудового договора с ним необходимо соблюдать требования закона, которые распространяются на всех работников независимо от занимаемой должности.

Статьей 65 ТК установлено, что работник при приеме на работу должен предъявить определенные документы: паспорт, трудовую книжку в случае ее ведения, сведения о трудовой деятельности и так далее. При заключении трудового договора следует помнить и об обязательном медосмотре, предусмотренном ст. 69 ТК, например, в случае привлечения на работу в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности.

Помимо выполнения указанных действий необходимо ознакомить руководителя с правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с его трудовой деятельностью, а также с коллективным договором (ч. 3 ст. 68 ТК).

После того, как решение об избрании или назначении гендиректора принято и задокументировано, с ним необходимо заключить трудовой договор, поскольку в соответствии со ст. 16 ТК трудовые отношения между работником и работодателем возникают на основании такого договора.

Согласно абз 2. п. 1 ст. 40 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ трудовой договор в обществах с ограниченной ответственностью от имени организации может быть подписан следующими лицами:

председателем общего собрания участников общества, на котором избран гендиректор;

уполномоченным решением общего собрания участников общества участником;

председателем совета директоров общества или лицом, уполномоченным решением совета директоров, если подобные вопросы отнесены уставом компании к компетенции данных органов.

В акционерных обществах трудовой договор от имени юрлица с гендиректором подписывает председатель совета директоров или лицо, уполномоченное советом директоров общества (п. 3 ст. 69 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ).

В соответствии с пп. 7 п. 1 ст. 20 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ трудовой договор с директором унитарного предприятия заключает собственник имущества такого предприятия.

Иногда в организациях функции единоличного исполнительного органа осуществляет единственный участник (учредитель) общества — физлицо. Существует позиция некоторых официальных органов, о том, что в такой ситуации трудовой договор заключать не требуется (письма Минтруда от 24.03.2020 № 14-2/В-293, Роструда от 29.07.2021 № ПГ/20827-6-1, от 06.03.2013 № 177-6-1 ).

Однако такой подход нельзя считать единственно возможным по следующим основаниям:

среди лиц, на которых не распространяется трудовое законодательство и которые перечислены в ч. 8 ст. 11 ТК, руководитель общества, являющийся его единственным участником (учредителем), не назван;

Трудовой кодекс не содержит норм, запрещающих применение его общих положений (в отличие от специальных — гл. 43) к отношениям между обществом и его руководителем — единственным участником (учредителем) этого общества;

в силу абз. 2 ч. 2 ст. 16 ТК трудовые отношения в результате избрания на должность возникают между работником и работодателем на основании трудового договора.

Трудовой договор в этом случае заключается между физическим и юридическим лицами. Работодателем по такому трудовому договору будет компания, вступившая в трудовые отношения с сотрудником — руководителем юрлица. Следовательно, руководитель — единственный участник (учредитель) организации может подписать трудовой договор со стороны работодателя как его законный представитель и со стороны работника как лицо, которое выполняет трудовые обязанности в должности руководителя общества.

Изложенные аргументы подтверждаются судебной практикой по спорам, в которых суды указывают на правомерность заключения трудового договора с руководителем организации, например, в связи с обязательным социальным страхованием этого работника: постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.05.2010 № 09АП-10226/2010-АК по делу № А40-13990/10-154-41, постановление ФАС Северо-Западного округа от 09.04.2009 по делу № А21-6551/2008, постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 27.02.2009 по делу № А32-5056/2008-13/90.

О необходимости заключения трудового договора с руководителем также высказывают мнение ФСС (письмо от 21.12.2009 № 02-09/07-2598П) и Минздравсоцразвития (приложение к Приказу от 08.06.2010 № 428н). Хотя ранее ФСС был сторонником противоположной позиции по данному вопросу (п. 2 письма от 27.06.2005 № 02-18/06-5674).

Если трудовой договор был заключен с руководителем организации — единственным участником общества, то на него распространяются нормы трудового законодательства (определение Верховного Суда от 28.02.2014 № 41-КГ13-37, письмо Роструда от 29.07.2021 № ПГ/20827-6-1).

А вот отсутствие письменного трудового договора с генеральным директором — единственным участником (учредителем) общества может повлечь риск исключения налоговыми органами из состава признанных расходов на оплату труда зарплаты директора, учтенной на основании п. 1 ст. 255 НК.

Также гендиректору может грозить административная ответственность по ст. 5.27 КоАП за нарушение трудового законодательства, если в нарушение ч. 2 ст. 67 ТК истечение срока равного трем дням со дня фактического допуска к работе не приведет к письменному оформлению трудового договора.

По общему правилу трудовой договор с генеральным директором составляется в письменной форме в двух экземплярах: один для работника, другой для работодателя (ч. 1 ст. 67 ТК). Дата заключения трудового договора является одним из обязательных реквизитов. Как правило, в качестве таковой указывается дата подписания документа. Она может предшествовать дате начала работы генерального директора или совпадать с ней. Если трудовой договор не оформлен в письменном виде до фактического допущения руководителя организации к работе, это нужно сделать не позднее трех рабочих дней со дня начала им работы. Данные выводы следуют из ст. 16, ч. 1 ст. 57, ч. 1 ст. 61, ч. 2 ст. 67, ст. 273 ТК.

Трудовая функция руководителя компании состоит в управлении организацией, включая выполнение функции ее единоличного исполнительного органа, что следует из ч. 1 ст. 273 ТК. Пленум Верховного Суда, в частности, отметил, что руководитель организации осуществляет особую трудовую функцию — совершает от имени организации действия по реализации ее прав и обязанностей, которые возникают из гражданских, трудовых, налоговых и других правоотношений, например распоряжается находящимся в собственности организации имуществом, выполняет обязанности работодателя в трудовых отношениях с иными работниками организации (абз. 1 п. 2 постановления Пленума Верховного Суда от 02.06.2015 № 21).

Место работы генерального директора рекомендуется указывать так: наименование работодателя, его организационно-правовая форма и место его нахождения. Эта рекомендация основывается на анализе ч. 1, 4 ст. 20 ТК, абз. 1 п. 1, п. 2 ст. 54 ГК и подтверждается, в частности, позицией Верховного Суда, изложенной в Обзоре практики рассмотрения судами дел, связанных с осуществлением гражданами трудовой деятельности в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, утвержденном Президиумом Верховного Суда 26.02.2014. В самом трудовом законодательстве нет определения места работы. Какие-либо официальные разъяснения госорганов по данному вопросу также отсутствуют. Место работы генерального директора и место регистрации юрлица должны совпадать. В противном случае у работодателя и самого работника возникают различные риски.

Если с руководителем заключается срочный трудовой договор, то указываются срок его действия и причины, послужившие основанием для заключения согласно Трудовому кодексу или иному федеральному закону. Это следует из абз. 4 ч. 2 ст. 57 ТК.

В разделе трудового договора об оплате труда можно предусмотреть размер компенсации, которая выплачивается руководителю в соответствии со ст. 279 ТК.

В трудовом договоре с руководителем организации согласно абз. 11 ч. 2 ст. 57 ТК и ч. 6 ст. 11 Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ должны быть предусмотрены его обязанности по обеспечению охраны конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну, обладателем которой являются организация и ее контрагенты, а также ответственность за ее обеспечение.

Трудовой договор может содержать дополнительные условия, например:

условие об испытании (абз. 3 ч. 4 ст. 57 ТК). Руководителям организации при приеме на работу по соглашению сторон может быть установлен срок испытания продолжительностью не более шести месяцев, если иной срок не установлен в федеральном законе (ч. 5 ст. 70 ТК);

дополнительные основания прекращения трудового договора с руководителем организации (п. 2 ч. 2 ст. 278 ТК).

В трудовой договор рекомендуется включить обязанность соблюдать положения утвержденной антикоррупционной политики и локальных нормативных актов организации в сфере предупреждения коррупции (Памятка Минтруда «Закрепление обязанностей работников организации, связанных с предупреждением коррупции, ответственность и стимулирование»).

Срок трудового договора с генеральным директором

На основании Трудового кодекса с генеральным директором может быть заключен как бессрочный трудовой договор, так и на определенный срок по соглашению сторон. При этом срочный трудовой договор может быть заключен независимо от организационно-правовой формы и формы собственности организации (абз. 8 ч. 2 ст. 59 ТК). К примеру, в обществах с ограниченной ответственностью руководитель избирается на срок, определенный уставом (п. 1 ст. 40 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ).

Следует учитывать, что срок действия срочного трудового договора определяется уставом организации или соглашением сторон (ч. 1 ст. 275 ТК). Этот срок, а также обстоятельства (причины), являющиеся основанием для заключения договора на определенный период, должны быть указаны в трудовом договоре (абз. 4 ч. 2 ст. 57 ТК).

Если срок полномочий директора не указан в уставе организации, то срок, на который он принимается на работу, может быть определен соглашением сторон с учетом ограничений, предусмотренных п. 2 ч. 1 ст. 58 ТК (абз. 1, 8 ч. 2 ст. 59, ч. 1 ст. 275 ТК, абз. 2 п. 13 постановления Пленума Верховного Суда от 17.03.2004 № 2, апелляционное определение Верховного суда Республики Татарстан от 01.12.2014 по делу № 33-16227/2014).

Продление полномочий генерального директора допускается по решению общего собрания участников или акционеров общества, совета директоров (наблюдательного совета) или единственного участника. При этом может быть подписано дополнительное соглашение.

Хотя напрямую это не предусмотрено Трудовым кодексом, последнее время суды все чаще признают правомерным продление срока трудового договора с генеральным директором путем подписания сторонами дополнительного соглашения (апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 29.06.2015 № 33-10656/2015 по делу № 2-137/2015, Апелляционное определение Московского городского суда от 02.02.2016 по делу № 33-3252/2016).

Образец трудового договора с генеральным директором 2022

Приведем образец трудового договора с генеральным директором общества с ограниченной ответственностью. Данный документ составлен с учетом следующих условий:

согласно уставу организации ее руководителем и единоличным исполнительным органом является генеральный директор;

лицо, избранное генеральным директором, не является участником общества;

организация не является микропредприятием, отказавшимся полностью или частично от принятия локальных нормативных актов.

Скачать образец трудового договора с генеральным директором.

Приведенный образец направлен на защиту работодателя от возможных претензий со стороны трудовой инспекции и прокуратуры, снижает риск возникновения трудовых споров с работником.