Как налоговики проверяют компании при сотрудничестве с самозанятыми

Как ФНС планирует проверять сотрудничество с самозанятыми

Налоговики в начале 2022 года выпустили сразу несколько разъяснений и писем на тему контроля за попытками подменить трудовые отношения договорами ГПХ с самозанятыми.

Скоринговая система

Для профилактики использования плательщиков налога на профессиональный доход (НПД) в схемах оптимизации платежей по налогам и страховым взносам ФНС разработала специальное ПО. Программа ФНС представляет собой скоринговую систему, которая в режиме реального времени определяет организации с признаками подмены трудовых отношений отношениями с самозанятыми.

В частности, ведется постоянный анализ:

периодичности и источников выплат;

взаимосвязь самозанятых, их клиентов и бывших работодателей.

По результатам этого анализа организации, набравшие сверхнормативное количество скоринговых баллов, попадают «на карандаш» ФНС.

Система уже была обкатана и усовершенствована с 2020 года. Например, в группу риска за 2020 год попало по данным ФНС 1 313 работодателей.

Предварительные контрольные мероприятия

Выявленных на первом этапе нанимателей самозанятых информируют о том, что в их деятельности выявлены признаки правонарушений. ФНС направляет соответствующее уведомление. Как сообщает ФНС, уже на этом этапе около 10% организаций признают нарушения и добровольно уточняют свои налоговые обязательства.

Остальные предпочитают дать пояснения в ответ на уведомление ФНС. В отношении таких «отказников» контрольные мероприятия продолжаются.

Основные контрольные мероприятия

На этом этапе ФНС уже организует полноценную проверку, в том числе часто с привлечением специалистов из трудовой инспекции.

Что же будут искать инспекторы, чтобы доказать подмену трудового договора привлечением самозанятого? Для этого сначала нужно разобраться с признаками такой подмены с точки зрения ФНС.

Признаки подмены трудового договора с самозанятым

Признаки подмены трудового договора с физлицом договором оказания услуг плательщиком НПД приведены в письмах ФНС от 15.04.2022 № ЕА-4-15/4674 и от 16.09.2021 № АБ-4-20/13183. Для удобства мы свели их в вот такую памятку:

Основная общая черта у всех этих признаков — отсутствие предпринимательской самостоятельности у плательщика НПД. Он становится просто «занятым», без «само». И еще важное замечание — при оценке этих признаков не играет роль название и вид заключенного договора между самозанятым и компанией (или ИП).

Чем будут доказывать схемы с самозанятыми

Как же налоговики планируют доказывать подмену трудового договора договором с плательщиком НПД?

На эту тему ФНС выпустила письмо от 15.04.2022 № ЕА-4-15/4674. Из него следует, что опираться будут в первую очередь на бухгалтерскую и кадровую первичку. То есть проверка на схемы оптимизации с самозанятыми будет, по сути, представлять собой документальную налоговую проверку.

Итак, какие же документы покажут налоговикам, что вместо трудовых договоров налогоплательщик предпочитает заключать договоры с самозанятыми или ИП? Обратите внимание, что ИП в письме упоминаются наравне с плательщиками НПД. Помогут доказать наличие схемы с подменой трудовых отношений ГПД с самозанятым:

документы внутреннего контроля — например, оформленный самозанятому пропуск на территорию или объект нанимателя, журнал регистрации прихода-ухода с отметками исполнителя и т. п.;

документы учета рабочего времени — например, графики работы (сменности), графики отпусков, документы о направлении в командировку;

документы по технике безопасности и внутреннему контролю — например, возложение на самозанятого обязанностей по обеспечению техники безопасности (например, пожарной), договоры (соглашения) о материальной ответственности исполнителя;

расчетные листы по оплате, ведомости выдачи денежных средств, сведения о централизованном перечислении денежных средств на банковские карты исполнителей;

документы хозяйственной деятельности заказчика, в оформлении которых участвует исполнитель-самозанятый — заполненные или подписанные товарные накладные, счета-фактуры, путевые листы, заявки на перевозку груза, акты о выполненных работах с указанием третьих лиц;

иная рабочая документация, вкл. электронную почту, мессенджеры — например, переписка заказчика с несколькими исполнителями в рамках обсуждений, разбирательств и т. п.;

документы по охране труда — журнал регистрации и проведения инструктажа на рабочем месте, удостоверения о проверке знания требований охраны труда, направление работника на медосмотр, акт медицинского осмотра работника, карта спецоценки условий труда.

Кроме того, как и в других вариантах проверок, для доказывания факта правонарушения инспекторы ФНС имеют право брать свидетельские показания, вести аудио- и видеозаписи и т. п.

Что грозит за схемы с самозанятыми в 2022 года? И как этого избежать

Если в ходе проверки договор с самозанятым будет переквалифицирован в трудовой, нанимателя ждут такие санкции:

Административная ответственность

В данном случае она наступит по:

ч. 2 ст. 3.12 КоАП — приостановление деятельности на срок до 90 суток;

на срок до 90 суток; ч. 4 ст. 5.27 КоАП — штраф на юрлицо в размере 50 000 — 100 000 руб., штраф на должностное лицо компании — 10 000 — 20 000 руб., штраф для ИП — 5 000 - 10 000 руб.

Ответственность как плательщика налогов и страховых взносов

ФНС насчитает:

страховые взносы с выплат каждому самозанятому, договор которого переквалифицирован из ГПД в трудовой;

НДФЛ с этих же выплат;

штрафы по НК РФ;

пени за несвоевременную уплату НДФЛ и взносов.

Для минимизации претензий, которые могут предъявить налоговая и ГИТ, рекомендуем, получив от ФНС уведомление по итогам анализа скоринговой базы или просто с достаточной регулярностью, проводить аудит отношений с самозанятыми и их оформления.

Если в ходе такого аудита видны признаки того, что договор может быть переквалифицирован в трудовой, лучше поменять схему сотрудничества с плательщиками НПД, а за прошлые периоды рассчитать и доплатить НДФЛ и взносы с «сомнительных» выплат. Также по итогам пересчета надо подать уточненки по НДФЛ и РСВ.

Итоги

С развитием налогового режима НПД налоговики озаботились возможностями ухода от налогов и взносов с помощью сотрудничества с самозанятыми. В этой связи ФНС разработала систему выявления и устранения возможной подмены трудовых договоров договорами с самозанятыми.

Юрлицам и ИП, сотрудничающим с плательщиками НПД, следует учитывать особенности контроля и проверки договоров с самозанятыми со стороны ФНС.