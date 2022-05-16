Форс-мажор в тендерах как главный тренд 2022 года

О форс-мажорах рассказала Мария Изварина, основатель и генеральный директор компании ТА «Концепт».

Особенно проблемными становятся контракты, связанные с госзакупками и закупками госкомпаний (чаще всего и то, и другое называют «тендеры»), в связи с тем, что такие контракты либо в принципе не предусматривают положений, позволяющих изменение их существенных условий, либо перечень таких случаев крайне ограничен. Это, безусловно, правильно, в связи с тем, что обязательства перед государством не должны нарушаться. Однако, в нынешней ситуации, может привести к печальным последствиям для бизнеса как «слабой» стороны таких контрактов.

Понимая это, правительство уже сейчас начало решать это проблему, и, в целом, взвешенность и оперативность принятия мер — радует, но есть и вопросы, ответов на которые пока не может дать никто.

Так, уже сейчас сторонам по госконтрактам дали право по соглашению сторон менять существенные условия контракта, который заключили до 1 января 2023 года, если из-за непредвиденных обстоятельств его нельзя исполнить. Одно из условий — должно быть решение правительства, высшего исполнительного органа региона или местной администрации.

Кроме того, правительство решило поддержать подрядчиков в сфере госзакупок, сделав бессрочным порядок списания штрафов и пеней с подрядчиков, нарушивших обязательства по государственному или муниципальному контракту из-за внешних санкций. При этом, согласно постановлению, для списания пеней и штрафов подрядчику достаточно будет представить госзаказчику письменное обоснование, подтверждающее нарушение обязательств из-за внешних санкций, с приложением документов, если они имеются.

Также правительство уже поручило и госкомпаниям в 2022 году не штрафовать поставщиков и подрядчиков, которые нарушили условия контрактов из-за санкций, а менять их сроки и стоимость.

В связи с этим наиболее остро стоит вопрос, что будет являться обоснованием для признания обстоятельств форс-мажорными при закупках и какими документами будет подтверждаться такое обоснование.

Торгово-промышленная палата и территориальные палаты уже сообщили, что будут выдавать бизнесу документы о форс-мажоре на бесплатной основе до конца апреля 2022 года.

При этом, по общему правилу, форс-мажором считаются ограничительные или иные специальные меры, которые принимаются руководством государств, вследствие чего компания не в состоянии исполнить свои контрактные обязательства перед контрагентом. Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин направил письмо первому вице-премьеру Андрею Белоусову с предложением поддержать законопроект, который освободит предпринимателей от ответственности, если они не могут выполнить свои обязательства перед контрагентами, в том числе из-за ограничения западными странами поставок комплектующих в условиях санкций.

Однако проблема заключается в том, что абсолютное большинство участников рынка закупок не являются производителями товаров и даже, зачастую, закупают такие товары не у производителей. Как правило, товары закупаются российскими юридическими лицами у других российских юридических лиц, закупающих их уже, в свою очередь, у производителей из других стран.

При этом, формально исходя из существующего на данный момент законодательства, такие ситуации могут быть не признаны ТПП форс-мажорными обстоятельствами, так как ни одна из сторон договора, а часто, даже субпоставщик, не являются «подсанкционными».

Безусловно, проблема в данном случае существенно глубже. Мы все понимаем, что форс-мажор в условиях нормального геополитического фона — это одно, а форс-мажор в условиях тотального форс-мажора в экономической и политической ситуации — это совсем другое.

Представляется целесообразным, чтобы в таких случаях ТПП при рассмотрении вопроса о форс-мажоре исходила не из местонахождения поставщика или его субпоставщиков, а из страны происхождения самого законтрактованного товара. В таком случае, и, если товар не был ввезен в Российскую Федерацию до введения соответствующих санкций, можно говорить о форс-мажорности обстоятельств и рассматривать вопрос о списании штрафов или изменении существенных условий контрактов.