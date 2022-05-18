«Ночной бухгалтер». Суды опять заставили налоговиков запрашивать только документы по конкретным сделкам

Опять двадцать пять

Очередной прецедент в судебной практике: п.2 ст. 93.1 НК для налоговиков не значит, что можно запрашивать любые документы в любом количестве за любой период.

Такой вывод сделал Конституционный суд по делу ООО ТД «Платина Кострома».

По вычетам НДС у компании запросили целый огромный список документов. Никаких конкретных сделок при этом не указали.

Конституционный суд посчитал, что это незаконно. И запретил инспекторам требовать что-либо без указания конкретных сделок.

О том, что такое сделка, можно узнать в статье 153 ГК.

Банкроты, кругом банкроты

Бьем рекорды (хоть в чем-то) по...количеству заявлений о банкротстве.

Речь и про компании: среди банкротов может оказаться и «дочка» Google в России.

Мда

Опять всплыла в интернете карта с данными клиентов «Яндекс.Еды». Только там теперь еще данные из ГИБДД, СДЭК, ВТБ, Delivery Club, Wildberries, Avito, «Билайна» и других источников.

Мнение дня

Эксперт объяснил, по какому курсу считать НДС, если дата отгрузки и оприходования отличается. Речь про контракт с белорусским поставщиком.

Мем дня

Нашли смешную картинку и улыбаемся:

Ваша опять лаконичная редакция