Почему важно проверять контрагентов и какие есть риски

Если не проявить должную осмотрительность и вовремя не проверить потенциального партнера, то можно не только потерять деньги, но и столкнуться с претензиями от налоговых органов.

По данным сервиса Caselook за 2021 год меньше 30% компаний смогли доказать, что при выборе контрагента были предприняты все меры предосторожности.

Поэтому для минимизации рисков компания должна проводить комплексную проверку компаний, в том числе, с помощью онлайн-сервисов по проверке контрагентов.

Признаки неблагонадежных контрагентов

Проверять контрагента стоит не только перед началом сотрудничества, но и в процессе работы с ним. Так вы вовремя заметите ухудшение финансового состояния компании или увеличение исковой нагрузки, что поможет избежать рисков.

Какие признаки могут указать на неблагонадежность компании?

Недостоверные сведения в выписке из ЕГРЮЛ

Если в выписке из ЕГРЮЛ, представленной компанией, расходятся данные с информацией, которую вы получили из официальных источников, это может говорить о недобросовестности компании.

Наличие у компании большого количества судебных дел и исполнительных производств

Повышенная исковая нагрузка может указывать на неисполнение компанией договорных обязательств или о наличии проблем с государственными органами.

Также о неблагонадежности компании может свидетельствовать наличие актуальных исполнительных производств.

Данные представлены сервисом по проверке контрагентов Casebook

Ухудшение финансовых показателей компании

Превышение расходов над доходами, уменьшение чистой прибыли и наличие кредитов — признаки ухудшения финансового состояния компании.

Наличие сведений о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве

Если на сайте Федресурса присутствует информация о намерении компании или ее кредиторов обратиться с заявлением о банкротстве, то возможно в скором времени компания и правда станет банкротом.

Признаки фирмы-однодневки

Не стоит забывать про «технические компании» (фирмы-однодневки), которые не осуществляют реальной хозяйственной деятельности.

Частые признаки таких компаний:

отсутствие информации о регистрации в ЕГРЮЛ; отсутствие сведений о фактическом месте нахождения компании; наличие в штате одного сотрудника; отсутствие документального подтверждения полномочий руководителя; минимальный размер уставного капитала; массовый адрес регистрации или руководитель.

Чем вы рискуете, сотрудничая с сомнительными контрагентами

При взаимодействии с неблагонадежными организациями могут возникнуть убытки, налоговые проблемы, банковские ограничения и даже уголовные риски.

Финансовые потери

Компания может потерять деньги вследствие неисполнения контрагентом договорных условий, несоблюдения гарантийных обязательств, банкротства компании.

Налоговые риски

Более 10 лет компании перед заключением сделок были обязаны проявлять должную осмотрительность при выборе контрагента, чтобы налоговые органы не приняли решение о получении компанией необоснованной налоговой выгоды и, как следствие, не лишили ее вычета по НДС.

Так, компании обязаны были проверять контрагентов в открытых источниках или в онлайн-сервисах по проверке контрагентов.

С введением в действие ст. 54.1.НК подход несколько изменился. Теперь в ходе проверок налоговые органы устанавливают:

реальность осуществления компаниями финансово-хозяйственной деятельности;

исполнение обязательств по сделке осуществлено стороной договора, а не третьим лицом;

основная цель совершения сделки не заключается в неуплате или зачете суммы налога.

Однако новый подход не избавляет компании от обязанности проявлять должную степень коммерческой осмотрительности при проверке контрагента.

Уголовные риски

Заключение сделок с подозрительными контрагентами могут привести к возбуждению уголовного дела:

по ч. 5 ст.159 УК — мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности;

по ст. 199 УК — уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией — плательщиком страховых взносов.

Ограничение дистанционного банковского обслуживания

Если компания взаимодействует с контрагентом, который осуществляет сомнительные операции, банки могут решить, что она сотрудничает с ними для отмывания или обналичивания денег. Если банк посчитает такую операцию подозрительной, то он вправе приостановить ДБО или отказать в ее проведении.

Проверка потенциальных контрагентов

Чтобы защитить бизнес от недобросовестных компаний и налоговых проверок, необходимо оценить состояние организации.

Что для этого можно сделать:

1. запросить у компании регистрационные документы, устав компании, выписку из ЕГРЮЛ, сведения о руководителе компании, сведения о задолженностях перед бюджетом, штатное расписание;

2. по возможности посетить производственные помещения/офис компании, чтобы убедиться в их наличии;

3. посмотреть информацию об организации в СМИ;

4. проверить благонадежность компании в открытых официальных источниках:

Федресурс и сайт газеты «Коммерсант» — данные о банкротстве;

Картотека арбитражных дел — сведения об арбитражных делах компании;

сайт ФССП — сведения о действующих исполнительных производствах;

сайт ФНС — финансы и бухгалтерская отчетность компании, реальный код ОКВЭД, задолженность по налогам, проверка на массовость;

реестр дисквалифицированных лиц;

реестр недобросовестных поставщиков.

5. использовать онлайн-сервисы по проверке контрагентов

Онлайн-сервисы для оперативной проверки контрагента и отслеживания изменений помогают экономить время и ресурсы. Многие компании научились скрывать признаки фирмы-однодневки, чтобы в ходе стандартной проверки сервисы не смогли отнести компанию к категории неблагонадежной, а «светофор рисков» не горел красным.

С помощью Casebook вы за пару минут оцените коммерческие и налоговые риски, которые могут возникнуть при взаимодействии с конкретной компанией. Сервис рассчитывает факторы риска, основываясь на глубокой аналитике арбитражных данных и исковой нагрузки. Такой анализ дает более точное представление о реальном положении дел в компании.

Кроме того, оценить состояние контрагента помогут финансовая и бухгалтерская отчетность, данные об исполнительных производствах, актуальная выписка из ЕГРЮЛ, сведения об уставном капитале и руководителях, информация о нахождении в реестрах и исполнении обязательств по госконтрактам.

Casebook актуализирует сведения из 40 источников, включая КАД, ЕГРЮЛ, сайты ФНС, ФССП, Федресурса, ФАС, ФИПС. Доступная информация собрана в единой карточке, а ключевые моменты выведены на интерактивные дашборды. Данные обновляются несколько раз в день.