Увольнение при ликвидации организации: какие есть нюансы

Ликвидация должнf быть реальной, так как при мнимой ликвидации работник может восстановиться. Например, такой риск возможен, если под ликвидацию замаскирована реорганизация.

Кого можно увольнять?

Уволить можно всех. Много вопросов вызывает увольнение беременной при ликвидации организации. Как известно, государство предоставляет будущим матерям и женщинам, воспитывающим малышей, гарантии. В частности такого работника нельзя уволить даже за прогул. Но случай с закрытием предприятия является исключением, поскольку нет организации — нет и рабочего места.

При ликвидации фирмы будущую маму увольняют на общих основаниях. Это значит, что она не имеет никаких назначенных государством льгот и дополнительных компенсаций. Увольнение работников в отпуске по уходу за детьми в связи с ликвидацией предприятия происходит в том же порядке.