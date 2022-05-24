Зарплата

Как платить зарплату иностранному директору и может ли он быть без оклада?

За сделанную работу каждый сотрудник должен получить вознаграждение. Чаще всего это зарплата или должностной оклад, который платится регулярно, не реже, чем дважды в месяц. В том числе выплаты получает и генеральный директор, ведь по закону он такой же сотрудник. Но иногда для внутренних целей, например, чтобы снизить финансовую нагрузку, топ-менеджеру устанавливают 0,5 ставки, номинально «1 рубль» или вообще оставляют без зарплаты. Законно ли это?

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Что следует из ТК

Генеральный директор осуществляет свою деятельность на основании договора. Этот документ не может быть безвозмездным. Работодатель обязан платить в полном размере причитающуюся работникам зарплату в сроки, которые устанавливает закон, коллективный договор, правила внутреннего распорядка или трудовой договор. Об этом говорится в ст. 22 ТК.

Директор может «числиться» без оклада в организации, только если на основании его заявления ему оформлен отпуск за свой счет, в соответствии со ст. 128 ТК. Но такой вариант нельзя рассматривать как постоянный, ведь руководитель должен осуществлять свою деятельность по управлению организацией. А в отпуске, как известно, человек не исполняет свои обязанности.

Снизить финансовую нагрузку можно, установив неполное время директору, скажем, 0,1 ставки. В таком случае ему будут платить пропорционально отработанному времени или в зависимости от объема работы, как говорит об этом ст. 93 ТК. Тогда оклад может быть минимальным.

Директор-иностранец

Но надо помнить о директоре — иностранце, если у него статус ВКС (высококвалифицированный специалист). Его зарплата должна составлять не менее 167 тыс. рублей в месяц, как требует п.1 ст. 13.2 Закона № 115-ФЗ. И об оплате такой суммы необходимо ежеквартально уведомлять МВД.

Причем если даже он не работал какое-то время по ряду причин, например, болезни, общая зарплата за три месяца все равно должна составлять трехкратную сумму ежемесячного размера зарплаты.

Зарплату топ-менеджеру в России необходимо платить в национальной валюте. Но согласно ст. 131 ТК, работодатель вправе установить зарплату как в рублях, так и в любой иностранной валюте. А в ряде случаев Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» № 173-ФЗ от 10.12.2003 разрешает начислять средств в валюте.

Воспользоваться этим могут сотрудники российских компаний со статусом нерезидента, работники, которые работают по трудовому договору за границей, например, в представительствах и филиалах российских компаний за рубежом, дипломатических представительствах.

При этом платить им зарплату надо безналично, т. к. перечень случаев, допускающих наличный расчет, закрытый, и зарплата в нем не указана (в соответствии с. ч. 2 ст. 14 закона о валютном регулировании, п. 2.2 определения Конституционного Суда от 20.07.2021 № 1664-О, Письмом ФНС России от 29.08.2016 № ЗН-4-17/15799).

Если же руководитель не является ВКС, юридически ему также можно ввести пониженную ставку для снижения финансовой нагрузки, но оставить директора вовсе без оклада не получится.

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