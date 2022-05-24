Нюансы уплаты налога на прибыль с дивидендов российской организации. Позиция Минфина

Когда доходы налогом на прибыль не облагаются

Обладание фактическим правом освобождает от необходимости учитывать в «прибыльной» налоговой базе дивиденды, поступившие от иностранных организаций (п. 1.6 ст. 312, подп. 50.1 п. 1 ст. 251 НК РФ).

Кого следует считать обладателем фактического права на подобные доходы?

Это хозяйствующий субъект, который вследствие:

участия в фирме (прямого, косвенного — не суть важно);

контроля над ней;

по иным причинам

вправе по своему усмотрению осуществлять пользование и/или распоряжение подобным доходом.

Вопрос о том, что такое доля прямого участия, решается еще проще.

Доля прямого участия фирмы А в фирме Б — это непосредственно принадлежащая фирме А доля:

голосующих акций фирмы Б или

доля в уставном (складочном) капитале (фонде) фирмы Б.

Таким образом, если фирма из РФ участвует в фирме иностранной, и одновременно «иностранец» признает, что не обладает фактическим правом на дивидендные доходы:

по акциям (долям);

депозитарным распискам

фирмы из РФ, то отечественная фирма считается обладателем фактических прав на подобный доход (абз. 8 п. 1.1 ст. 312 НК РФ).

Есть еще один нюанс. Фирма из РФ считается обладателем фактического права на доход в той части, что соответствует доле прямого участия в инофирме, и в любом случае не выше суммы дивидендов плюс налоги, удержанные у источника выплаты дивидендного дохода по акциям (долям) инофирмы (п. 1.6 ст. 312 НК РФ).

Как получить освобождение

Итак, инофирма признала, что не обладает фактическими правами на доход. При соблюдении прочих условий дивиденды подлежат выплате российскому получателю не позднее, чем истекут 120 дней (не рабочих, а календарных). Период отсчитывается от дня, следующего за датой, когда инофирма выплатила дивиденды по акциям (долям) фирме из РФ.

Если эти условия выполнены, то не облагается налогом на прибыль «российский» дивидендный доход по акциям (долям), полученный инофирмой, по которым налогоплательщик из РФ имеет фактическое право на доход.

Еще одно необходимое условие. До даты выплаты описываемого дохода отечественной фирме надлежит направить уведомление депозитарию, осуществляющему выплату, о следующих фактах:

иностранная фирма признала отсутствие фактического права на доход;

каково количество акций российской организации (депозитарных расписок), по которым производится выплата указанных дивидендов;

какова доля прямого участия российской фирмы в иностранной компании.

Вышеописанные соображения подтверждает и Минфин. В письме от 25.01.2022 No 03-08-05/4564 финансисты обратили внимание на то, что соответствующие нормы НК РФ (подп. 50.1 п. 1 ст. 251, абз. 8 п. 1.1, п. 1.6 ст. 312) касаются именно порядка налогообложения дивидендного дохода по акциям российской фирмы, на которые она имеет фактическое право в части, которая соответствует доле прямого участия в иностранной фирме, которая признала, что фактическое право на дивиденды у нее отсутствует.