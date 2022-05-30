Трудовой договор с единственным учредителем: оформление, зарплата и страховые взносы

Любой генеральный директор обладает двояким статусом — он одновременно является и сотрудником, и руководителем. Как начальнику, ему необходимо оперативно решать все хозяйственные и управленческие вопросы. Как сотруднику — наряду с рядовыми работниками надо соблюдать трудовую дисциплину. Но если главное лицо фирмы — при этом и ее единственный учредитель, то к текущим трудовым и административным задачам добавляются другие.

Трудовой договор с единственным учредителем

Главное лицо фирмы — единоличный исполнительный орган — избирается на эту должность общим собранием участников ООО или акционеров АО.

Если единственный учредитель является его руководителем, то к выполнению своих обязанностей он может приступить на основании двух документов, это:

решение единственного участника о назначении себя генеральным директором;

приказ о вступлении в должность.

Образец решения единственного участника ООО о назначении себя генеральным директором смотрите ниже.

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В общем случае руководитель компании действует на основании договора, который подписывается между ним и обществом (п. 1 ст. 40 закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», п. 3 ст. 69 закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Трудовой договор — это основание для возникновения трудовых отношений между сотрудником и работодателем, в том числе и в случае избрания лица на должность (абз. 2 ч. 2 ст. 16 Трудового кодекса).

В то же время основные законы, регулирующие порядок создания и действия ООО и АО, не говорят о том, что договор между фирмой и ее руководителем является трудовым. В связи с этим постоянно возникает один и тот же вопрос: нужно ли заключать трудовой договор с директором компании, особенно в случае, если он является ее единственным учредителем?

Официальная позиция чиновников свидетельствует о том, что в этом случае трудовой договор между фирмой и ее директором — единственным учредителем заключать не надо. В этом случае представители различных ведомств — Минэкономразвития, Минфина и Роструда единодушны.

В поддержку своей точки зрения они приводят следующие аргументы.

Особенности труда руководителей урегулированы главой 43 ТК. При этом ее положения не распространяются на директоров — единственных учредителей в связи с тем, что руководитель не может заключить трудовой договор сам с собой.

Поэтому директору достаточно принять решение, которым он возложит полномочия единоличного исполнительного органа на себя (письма Минфина от 17.10.2014 № 03-11-11/52558, Роструда от 06.03.2013 № 177-6-1 , от 28.12.2006 № 2262-6-1 , Минэкономразвития от 18.08.2009 № 22-2-3199 ).

При этом чиновники утверждают, что отсутствие трудового договора с руководителем фирмы — ее единственным учредителем не означает отсутствие трудовых отношений между ним и организацией (письмо Минфина от 20.11.2019 № 03-12-13/89698).

На основании этого они делают вывод, что выплаты в пользу руководителя фирмы, который является ее единственным учредителем, рассматриваются как платежи, производимые в рамках трудовых отношений.

Следовательно, руководитель — единственный учредитель подлежит обязательному социальному страхованию и имеет право на больничное пособие даже в случае, если с ним не оформлен трудовой договор (п. 2 разъяснений, утвержденных приказом Минздравсоцразвития от 08.06.2010 № 428н). Правомерность этой позиции подтверждают и суды (определение ВАС РФ от 05.06.2009 № ВАС-6362/09).

Тем не менее существует и иная точка зрения. Ее сторонники, среди которых есть и представители налоговой службы, обращают внимание на то, что договор с лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа, подписывается уполномоченным лицом от имени общества.

Сторонами трудового договора в таком случае будут разные субъекты правоотношений: с одной стороны, фирма-работодатель в лице единственного учредителя, с другой стороны, сотрудник, которого берут на должность руководителя компании.

Поэтому заключение трудового договора в подобном случае не только правомерно, но и необходимо. Кроме того, невыполнение этой обязанности со стороны работодателя (общества) может повлечь административную ответственность, предусмотренную ст. 5.27 КоАП.

Эту точку зрения поддерживают и суды. В таком случае они указывают, что в законодательстве нет норм, которые запрещают применять общие положения Трудового кодекса к трудовым отношениям, если сотрудник и работодатель являются одним лицом.

Поэтому доводы представителей госвласти, что единственный учредитель фирмы не может быть ее сотрудником, отклоняются судами как несостоятельные и основанные на ошибочном толковании норм права (постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.05.2010 № 09АП-10226/2010-АК по делу № А40-13990/10-154-41, ФАС Северо-Западного округа от 09.04.2009 по делу № А21-6551/2008).

В случае если с руководителем компании — ее единственным участником заключен трудовой договор, на него распространяются нормы трудового законодательства (письмо Роструда от 29.07.2021 № ПГ/20827-6-1, Определение Верховного Суда РФ от 28.02.2014 № 41-КГ13-37).

Для тех единственных учредителей, которые решат оформить трудовым договором свою работу в должности руководителя, приведем образец формулировки для преамбулы этого документа:

«Общество с ограниченной ответственностью „Альфа“ в лице его единственного участника Петрова Анатолия Ивановича, действующего на основании устава и решения единственного учредителя об учреждении ООО „Альфа“ от 22.05.2022 № 1, именуемое в дальнейшем „Работодатель“, с одной стороны, и Петров Анатолий Иванович, именуемый в дальнейшем „Работник“, с другой стороны, заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем...».

Зарплата директора — единственного учредителя

Ответ на вопрос, может ли единственный участник фирмы выплачивать себе зарплату, зависит от того, каким образом оформлены отношения с ним. Ведь зарплату правомерно получать, только если заключен трудовой договор.

Чиновники указывают, что если на отношения единственного участника компании с учрежденным им обществом трудовое законодательство не распространяется, то и нормы трудового законодательства о зарплате, режиме рабочего времени, отпуске, ведении трудовой книжки, о коллективном договоре и другие к руководителю не применяются (письмо Минтруда от 24.03.2020 № 14-2/В-293).

Трудовой договор предполагает взаимодействие двух сторон: сотрудника и работодателя. Сотрудник — это лицо, которое вступило в трудовые отношения с работодателем, а работодатель — физическое лицо либо компания.

Если одной из сторон нет, то трудовой договор оформить не получится. Следовательно, руководитель фирмы, который в то же время выступает ее единственным учредителем, не может сам себе начислять и выплачивать зарплату. Эту точку зрения до сих пор высказывают представители Минтруда (письмо от 27.04.2022 № 14-5/ООГ-2808).

Последствия выплаты руководителем себе зарплаты без оформления трудового договора могут быть негативными. Представители ГИТ оштрафуют фирму по ч. 1 ст. 5.27 КоАП за нарушение норм трудового законодательства. Кроме того, налоговики исключат эти расходы из состава затрат на оплату труда. Что, в свою очередь, приведет к доначислению налога на прибыль, а также пени и штрафам.

В то же время представители Роструда — сторонники подхода оформления трудовых отношений с единственным учредителем, являющегося руководителем фирмы, напоминают, что в таком случае работодатель должен выплачивать зарплату.

Если единственный учредитель оформит свою работу в руководящей должности посредством трудового договора, он обязан получать зарплату. При этом следует учитывать гарантии, установленные трудовым законодательством для обычных сотрудников, например, что зарплату нельзя выплачивать меньше МРОТ.

СЗВ-ТД на единственного учредителя

По мнению Минтруда, СЗВ-ТД на единственного учредителя — директора фирмы можно не подавать, если с ним не заключен трудовой договор (письмо Минтруда от 24.03.2020 № 14-2/В-293).

В то же время документами, подтверждающими наличие трудовых отношений с руководителем компании — единственным учредителем, являются приказ, распоряжение о возложении на себя функций единоличного исполнительного органа (письмо ПФР от 07.06.2018 № 08/30755).

Форму СЗВ-ТД заполняют на основании приказов, распоряжений, иных решений или документов, подтверждающих оформление трудовых отношений между страхователем и зарегистрированным лицом (п. 1.2 порядка заполнения СЗВ-ТД, утвержденного постановлением Правления ПФР от 25.12.2019 № 730п).

Поскольку учредитель назначает сам себя директором и издает об этом приказ, то этот документ служит основанием для заполнения СЗВ-ТД на руководителя компании. Поэтому, на наш взгляд, безопаснее сдавать СЗВ-ТД на единственного учредителя — руководителя фирмы. Тем более что в отношении другой формы отчетности — СЗВ-М чиновники придерживаются именно такой точки зрения.

СЗВ-М на единственного учредителя

СЗВ-М на директора, который в то же время выступает единственным участником фирмы, сдавать надо. На это указывали в письмах Минтруд от 16.03.2018 № 17-4/10/В-1846 и ПФР от 07.06.2018 № 08/30755. Но эти разъяснения касались прежнего порядка оформления СЗВ-М.

С 30 мая 2021 года действует новый бланк СЗВ-М и порядок его заполнения (постановление Правления ПФР от 15.04.2021 № 103п). Он предписывает указывать в СЗВ-М застрахованных лиц, перечисленных в ст. 7 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» (далее — закон № 167-ФЗ).

Застрахованными лицами по этому закону являются руководители — единственные учредители. Следовательно, СЗВ-М на них сдавать нужно обязательно.

Страховые взносы

Директора фирм — их единственные учредители, оформленные по трудовому договору, являются застрахованными лицами. Выплаты таким лицам можно рассматривать как выплаты в рамках трудовых отношений. При этом отсутствие заключенного трудового договора с руководителем не означает отсутствия трудовых отношений. К такому выводу пришла ФНС РФ в письме от 10.09.2019 № БС-4-11/18162@.

Следовательно, если есть выплаты в пользу такого руководителя, то они облагаются страховыми взносами в обычном порядке. В таком случае нужно и сдавать отчетность по взносам.

Но даже в случае, если руководитель фирмы является ее единственным сотрудником, а созданная им компания фактически не работает, от обязанности сдавать РСВ директор не освобожден. В таком случае нужно сдать расчет с нулевыми показателями. В него нужно включить титульный лист, разделы 1 и 3 на каждого числящегося в компании сотрудника (письмо Минфина от 26.01.2021 № 03-15-05/4460).

Представляя РСВ с нулевыми показателями, плательщик заявляет об отсутствии в конкретном отчетном периоде выплат и вознаграждений в пользу физлиц, являющихся объектом обложения страховыми взносами, и, соответственно, об отсутствии сумм страховых взносов, подлежащих уплате за этот отчетный период (письмо Минфина от 13.02.2019 № 03-15-06/10549).