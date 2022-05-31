Какие налоговые льготы положены резидентам Сколково

Налог на прибыль
Участники проекта Сколково имеют право на освобождение от уплаты налога на прибыль (п. 1 ст. 246.1 НК).
Воспользоваться освобождением можно с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором получен статус участника проекта (п. 4 ст. 246.1 НК).
Пользоваться освобождением можно в течение 10 лет со дня получения статуса участника проекта.
Чтобы начать применять освобождение, нужно уведомить об этом налоговую инспекцию. Форма уведомления приведена в Приложении № 2 к Приказу Минфина от 28.05.2019 № 79н. Вместе с уведомлением нужно подать документы, которые подтверждают статус участника проекта. Формы таких документов утверждает управляющая компания Сколково.
Уведомление подается не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем, с которого вы начали использовать освобождение (п. 4 ст. 246.1 НК).
По окончании налогового периода, в котором применялось освобождение, можно продлить его или отказаться от него.
Утрата права на освобождение по налогу на прибыль
НДС
Утрата права на освобождение от НДС
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