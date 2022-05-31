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Налоги, взносы, пошлины

Какие налоговые льготы положены резидентам Сколково

Для участников проекта Сколково предусмотрены налоговые льготы. Разберемся, какие именно и как их применять

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Налог на прибыль

Участники проекта Сколково имеют право на освобождение от уплаты налога на прибыль (п. 1 ст. 246.1 НК).

Воспользоваться освобождением можно с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором получен статус участника проекта (п. 4 ст. 246.1 НК).

Пользоваться освобождением можно в течение 10 лет со дня получения статуса участника проекта.

Чтобы начать применять освобождение, нужно уведомить об этом налоговую инспекцию. Форма уведомления приведена в Приложении № 2 к Приказу Минфина от 28.05.2019 № 79н. Вместе с уведомлением нужно подать документы, которые подтверждают статус участника проекта. Формы таких документов утверждает управляющая компания Сколково.

Уведомление подается не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем, с которого вы начали использовать освобождение (п. 4 ст. 246.1 НК).

По окончании налогового периода, в котором применялось освобождение, можно продлить его или отказаться от него.

Утрата права на освобождение по налогу на прибыль

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