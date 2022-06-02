Все, что нужно знать бизнесу о налоговых льготах 2022 года

Разбираем подробности с экспертами бухгалтерского консалтингового агентства «Простые решения».

Про пени

Снижен размер пени для организаций. Таким образом с первого дня просрочки они рассчитывается по льготной ставке. Ранее размер пени составлял 1/150, на данный момент это 1/300 от суммы долга.

Что касается НДС

Введена нулевая ставка НДС для гостиниц и отелей, дабы поддержать туристическую отрасль. Льгота вступила в силу с 1 января 2022 года на пять лет. Таким образом объекты туристической сферы в России освобождены от налога на добавленную стоимость.

Возмещение НДС бизнесу планируется проводить в ускоренном порядке, то есть еще до окончания камеральной проверки. Итого компании получат свои средства из бюджета раньше на как минимум на полгода.

О налоге на прибыль

Для IT-компаний снижен процент налога на прибыль с 3% во времена пандемии, до 0% в текущий момент. Законодательный акт вступил в силу задним числом с 1 января 2022 года.

С 1 июля по налогу на прибыль бизнесу теперь разрешено вносить авансовые платежи помесячно в пределах квартала. Также планируется перейти на платежи по фактической прибыли бизнеса, а не по авансовой. Таким образом, если прошлый год для компании был успешным, а наступивший не очень, в этом году не придется платить налог по суммам предыдущего периода.

Транспортный налог

Изменен расчет транспортного налога. Таким образом повышающий коэффициент будет применяться к автомобилям стоимостью от 10 000 000 рублей.

Ранее повышающий коэффициент действовал на автомобили премиум-класса стоимостью от 2 000 000 рублей. Льгота распространяется как на юридических, так и на физических лиц.

Отдельно про регионы

Теперь регионы могут устанавливать собственные режимы налоговых каникул для вновь зарегистрированных предприятий сроком до 2024 года. То есть теперь региональные правительства будут рассматривать насколько данная мера приемлема для конкретного субъекта федерации.

Об УСН

Перенесен срок уплаты налога УСН за 2021 год с 31.03.2022 на 31.10.2022 для отраслей:

металопроизводство;

производство;

пошив одежды;

компьютерные технологии;

услуги населению социальные;

туристические и спортивные.

Таким образом у перечисленного бизнеса на выплату налога в запасе появляется еще полгода.

О страховых взносах

Перенесены выплаты по страховым взносам с ФОТ за 2021 год с 2022 на 2023 год.

Уплата страховых взносов в Пенсионный фонд за 2021 год для ИП, получающих доход свыше 300 000 рублей, перенесена с 1 июля 2022 года на 1 июля 2023 года.

Однако под печень отраслей попали не все индивидуальные предприниматели, а только производители социально-значимых товаров народного потребления.